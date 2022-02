Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Sony lanserer luksus-Walkman belagt i gull

Sonys nye «Signature Series»-Walkman er bygget i oksygenfritt kobber og belagt med gull. Den skal gi fabelaktig lyd.

Sonys Walkman er en merkevare som ser ut til å gjenoppstå med jevne mellomrom, og nå er Sony klare med et par nye varianter - med de noe kryptiske navnene NW-WM1AM2 og NW-WM1ZM2.

«Hva skal man med en Walkman i 2022?», tenker du kanskje. Dette er imidlertid et langt steg unna komprimert lyd over blåtann, slik det store flertallet av oss tar til takke med til daglig.

Walkman-produktene har blåtann-støtte, men hovedhensikten er at du skal bruke dem med påkostede kablede hodetelefoner, takket være en påkostet forsterker, kondensatorer og balansert hodetelefonutgang laget for å gjengi lyd i svært høy kvalitet.

Gullbelagt kobber

Begge er i praksis oppfølgere til produkter som kom i 2016, og hovedforskjellen på AM2 og ZM2 er at sistnevnte har et kabinett laget i «99,99 prosent rent gullbelagt oksygenfri kobber», mens AM2 må nøye seg med et kabinett laget i aluminiumslegering. Det gullbelagte kobberet hevder Sony skal gi et stivere kabinett og enda klarere og større lyd, men prisen blir også deretter.

Det skal sies at dette er produkter av og for entusiaster, med tilhørende prislapp: 15.000 kroner for AM2, smått vanvittige 38.000 kroner for ZM2. Det er litt opp fra forgjengerne, men ikke så mye mer enn at det i hovedsak kan forklares med vanlig prisstigning.

Sistnevnte har også en kabel mellom forsterkeren og hodetelefonkontakten fra luksusprodusenten Kimber, mens AM2 må nøye seg med en oksygenfri kobberkabel. Lagringskapasiteten er også ulik, med 128 GB for den rimeligere modellen og 256 GB for gullspilleren, men begge har microSD-port så du kan legge til ytterligere lagring selv. Sony skryter også av oppgraderte kondensatorer og strømforsyning fra forgjengerne.

NW-WM1AM2 ser kanskje ikke like luksuriøs ut som den gullbelagte storebroren, men har stort sett alle de samme egenskapene - minus Kimber-kabel innvendig.

Spillerne har touchskjermer på fem tommer (opp fra fire tommer), og kjører Android 11. Wifi er støttet, så du kan både bruke dem med strømmetjenester og med musikkfiler du selv legger inn. FLAC opptil 24-bit/192 kHz er støttet, PCM inntil 384 kHz/32-bit og MQA-støtte er også på plass, så det skal godt gjøres om ikke Sony-spillerne klarer å håndtere lydfilene du fôrer dem med.

For komprimerte filer får du Sonys DSEE Ultimate-teknologi, som «oppskalerer» filene og forsøker å gjenopprette det som er komprimert bort, og spillerne kan også resample PCM-lyd til 11,2 MHz DSD (Direct Stream Digital).

Kommer med LDAC

Bluetooth er også støttet, og Sonys LDAC-kodek gir avspilling med inntil 990 kbit/sek om du har kompatible hodetelefoner - for eksempel selskapets egne WH-1000XM4.

Ikke tapsfritt på noen måte, men nærmere enn «vanlig» SBC, AAC eller Aptx, som de fleste mobiltelefoner bruker. Ved avspilling av lokalt lagrede FLAC-filer (96 kHz/24-bit) skal batteriet holde i 40 timer (opp fra 30 på forrige generasjon), mens du må nøye deg med 18 timer om du bruker trådløs avspilling med bluetooth.

De nye Walkman-spillerne har to hodetelefonutganger hver - en balansert 4,4 mm-utgang og en «vanlig» 3,5 millimeters minijack.

Sonys nye Walkman-produkter konkurrerer i hovedsak med andre påkostede musikkspillere fra selskaper som Astell & Kern, Fiio og Hidizs, som gjerne også koster femsifrede beløp. Men Sony tilbyr også langt rimeligere portable musikkspillere med Walkman-merkevaren, for eksempel modellen NW-A105 til under 2000 kroner.

Den mangler den balanserte hodetelefonutgangen, har et langt mindre påkostet design (og innmat) og kommer bare med 16 GB minne - men hovedfunksjonene er i hovedsak de samme.