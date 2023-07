Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Best i test: Hodetelefoner over 10 000 kroner.

Disse koster til sammen over 60 000 kroner

Men hvilke er best?

Ole Henrik Johansen

Nordmenn bruker stadig mer penger på bærbart lydutstyr, og heldigvis finnes det noe for alle budsjetter. Alt fra kjempebillige ørepropper til dagens testprodukter: Svindyre hodetelefoner for de aller mest lydbevisste.

Sitter du med en solid slump penger som higer etter å bli brukt på nettopp et par hodetelefoner, har vi nå testet fire hodesett som alle koster over godt over ti tusen kroner.

Åpen eller lukket? Det finnes ulike konstruksjoner på hodetelefoner. Det mest vanlige er åpne eller lukkede løsninger. Lukkede klokker egner seg godt om du ønsker å stenge musikken ute fra omverden. Med denne løsningen kan det være utfordrende å skape et bred og luftig lydbilde. Åpne løsninger vil avsløre hva du hører på for alle rundt deg – spesielt om du spiller høyt. Fordelen med denne løsningen er at åpenheten i lyden blir slående, men samtidig er du avhengig av stille omgivelser for å ikke forstyrres av andre elementer. Mer +

Slik testet vi

De fire hodesettene vi har test har over en periode vært innom flere av oss som tester lyd her i redaksjonen.

Med unntak av hodesettet fra AKG, som har innebygget elektronikk, trenger alle hodesettene en forsterker for å yte skikkelig. Det er generelt tungdrevne løsninger vi har hatt med å gjøre, derfor har både stasjonære og portable forsterkere vært i sving.

For å utfordre klokkene på ulike sjangere, har vi vært innom alt fra opera- til heavy metal-musikk. Kildene vi har brukt er alt fra strømmetjenester som Spotify og Tidal, til nettradio og lokale FLAC-filer. Nettopp for å se hvor kresne eller altetende de ulike klokkene er.

Selv om lydkvaliteten har vært den aller viktigste faktoren i testingen vår, har vi også hatt fokus på komfort. Når du betaler såpass store summer for et par hodetelefoner, forventer vi at de skal være behagelige å ha på seg – også over lenger periode.

Og her skal det vise seg å være noen forskjeller.

Dette er hodetelefonene vi har testet

Modell: Sony MDR-Z1R AKG N90Q Sennheiser HD 800 S Technics EAH-T700 Ledning: 3 meter 3 meter 3 meter 3 meter Åpen/Lukket: Lukket Lukket Åpen Lukket Vekt: 385 gram 460 gram 330 gram 470 gram uten ledning Motstand: 64 Ω 32 Ω 300 Ω 28 Ω Tilkobling: 3,5 mm, 6,3 mm 3,5 mm, 6,3 mm 3,5 mm, 6,3 mm 3,5 mm, 6,3 mm Følsomhet: 110 dB 110 dB 102 dB 102 dB Frekvensområde: 4 Hz - 120 kHz 10 Hz - 30 kHz 4 Hz - 51 kHz 3 Hz - 100 kHz - - - - Pris: 22 000 kroner 14 995 kroner 14 995 kroner 11 490 kroner Åpne fullskjerm Mer +

Og vinneren er:

Byr på et overlegent stereoperspektiv

Sennheiser HD800 S

Det var hard kamp om førsteplassen i testen vår, men det ble til slutt Sennheiser HD 800 S som kom seirende ut. Dette er oppfølgeren til de klassiske HD800-hodetelefonene til Sennheiser, noe som avsløres både av utseende og lydkvaliteten. Klokkene er omtrent så åpne du får det, og du hører alt som skjer rundt deg hvis lyden er av, og alle rundt deg hører musikken din når de er skrudd på.

Komforten til disse klokkene er helt overtruffen, og etter vår mening den aller beste i testen. Vekten er ganske lav, og de enorme klokkene gir god plass til ørene samtidig som de ikke er klemmende. Putene er dessuten trukket i et materiale som er meget behagelig mot huden. En av de store styrkene til dette hodesettet er åpenheten og klarheten du får i lyden.

Det åpne designet skaper en knallgod lytteropplevelse hvor klangen er krystallklar, og bassen oppleves aldri som overveldende. Du får servert en brutal ærlighet som gjør at du enkelt kan skille mellom dårlige og gode produksjoner.

Vi ble sittende i flere timer og nyte ulike typer musikk. Kari Bremnes sin stemme er varm og oppslukende, akkurat som gitar-soloene til Pink Floyd. Også klassisk musikk, så vel som elektronisk musikk, klarer HD 800 S å gi deg på en mesterlig måte.

HD 800 S er ganske tungdrevne, og er ikke noe du vil koble direkte til mobilen din. Selv ikke en liten, dedikert forsterker er nok for å få lyden til å låte skikkelig godt, så du må belage deg på å punge ut for en kraftig forsterker om du skal ha full glede av disse. Dette er en av de få, store minusene ved dette hodesettet.

Men når du først har en forsterker som kan bistå med nok krefter, er det ingen andre hodesett i testen som kan levere like god lyd som Sennheiser HD 800 S.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Sennheiser HD800 S annonse Utvalgte butikker 18990 hos HiFi Klubben Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 18990 hos Hi-Fi Klubben Sjekk nå 9 Imponerende sitat En forbedret klassiker som er en sann fryd å bruke Fordeler + Overlegent stereoperspektiv

+ Meget god på detaljer

+ God og balansert dynamikk

+ Meget god bærekomfort Ting å tenke på — Åpen løsning som lekker lyd til omgivelsene

— Krever en solid forsterker for å briljere

Habil allrounder

AKG N90Q

Neste på listen skiller seg ute fra resten av hurven. Mens de andre modellene i testen er tradisjonelle hodetelefoner med jack-kabel som trenger en forsterker, har AKG N90Q forsterkeren innbygget i selve hodesettet. Batteriet holder rundt 12 timer mellom hvert besøk til ladekontakten.

I tillegg til selve hodetelefonene er pakken spekket med utstyr. Her får du med egne ledninger til både Android- og Apple-telefoner, samt en egen nødlader, USB-ledning til bruk direkte mot PC-en, samt en tradisjonell jack-kabel.

Ettersom hodetelefonene fra Technics trenger batteri for å fungere, er de ganske tunge. Sammen med hodetelefonene fra Technics er KG N90Q de tyngste i testen på rundt 460 gram. Klokkene er en del mindre enn hva Sennheiser eller Sony kan skilte meg, men de er mer en store nok til at du fint får plass til ørene på innsiden. Putene er tykke og gode, og bøylen føles heller ikke for klemmende.

Sammen med innebygget forsterker, har også N90Q aktiv støykansellering. Altså kan disse brukes på farten eller i kontormiljøer, selv om de nok er litt for store til å være en spesielt godt egnet turkamerat.

Lydmessig overrasker disse hodetelefonene oss. Lyden er ganske nøytral og analytisk, selv om bassen er et snev på den varme siden. Åpenheten er god til lukkede klokker å være, med god og bred dynamikk.

Dette gjør at AKG inviterer en god lydopplevelse, hvor artister får løftet frem sine særpreg. Setter vi på Ole Paus, er stemmen hans akkurat passe varm og raspete, slik vi har lært ham å kjenne.

Om vi skal sette fingeren på noe så er det at diskanten er litt vel aggressiv, og kan til tider bli for skarp å høre på. Dette er hodetelefoner som egner seg god til det meste av musikk, hvor selv den basshungrige får mettet behovet. Den skarpe diskanten passer bedre inn til elektronisk musikk enn hva den gjør til mye annet, og mellomtonen har en evne til å gi stemmer en meget naturlig gjengivelse.

8 Meget bra fjerne Sammenlign AKG N90Q 8 Meget bra sitat Et hendig hodesett som passer med alle typer kilder Fordeler + Kliniske og ren lyd

+ Innebygget forsterker

+ God støykansellering

+ God dynamikk

+ Brukervennlig på alt fra mobiler til PC-er

+ God batteritid Ting å tenke på — Må lades

— Noe tunge å ha på seg over tid

Helt råe på dybbass

Sony MDR-Z1R

Da er turen kommet til testen dyreste klokker, Sony Z1R. Disse ble lansert under fjorårets IFA-messe i Berlin, og du må punge ut 22 000 kroner om du vil ha deg et eksemplar. Og for å si det først som sist; Sony gjør mye riktig med Z1R.

Klokkene er store av seg, likevel er de lette og meget behagelig å ha på seg. I alle fall for en stund. Du merker knapt nok at de klemmer mot hodet, mye takket være solide og velformede puter. Problemet er varmen over tid. Allerede etter 30 - 40 minutter med lytting får vi behov for å ta dem av oss, og det er ikke bra nok i vår bok.

Det er en «dealbreaker», for selve lydkvaliteten er meget bra til lukkede klokker å være. Og det burde du strengt talt forlange av hodetelefoner i denne prisklassen. Først og fremst får du en åpenhet vi aldri har opplevd maken til i et par lukkede øreklokker.

Z1R holder nesten tritt med HD 800 S hva gjelder stereoperspektiv, og det sier ikke rent lite om Z1R. En av tingene som særpreger lyden du får er bassen. Denne går meget lavt, og har en tyngde og kraft som kan komme litt overrumplende på. Også mellomtonene er kraftig og slående presis, og de to utfyller hverandre med bravur. Diskanten derimot er vi litt mer undrende til.

Den er litt soft og ullen i våre ører, og skulle gjerne vært noe skarpere og detaljert for å gitt full uttelling. Hører du på for eksempel musikk med mye detaljer i de høyere tonene mister klokkene litt av piffen sammenlignet med for eksempel HD 800 S.

På den andre siden har den en hardtslående bass som ville sendt kokkene fra Sennheiser rett i kanvasen ved første mulighet, men til prisen du betaler hadde vi forventet en bedre diskant. Med bedre komfort over tid, og en mer oppløst diskant, ville disse klokkene klatret strake veien til toppen.

7 Bra fjerne Sammenlign Sony MDR-Z1R 7 Bra sitat Sony viser at de fortsatt kan lyd, selv om det er forbedringspotensialer Fordeler + Helt sjef på dypbass

+ Lette, klemmer lite

+ Det bredeste stereoperspektivet vi har hørt i lukkede klokker

+ Solid konstruksjon

+ Ikke alt for kresne på forsterker Ting å tenke på — Blir varme å ha på seg over tid

— Diskanten kunne vært mer oppløst

Gammel ringrev

Technics EAH-T700

Panasonic valgte for noen år siden å blåse nytt liv i Technics, og en av fruktene av den nye starten var blant annet hodesettet EAH-T700. Det er testens billigste, selv om også dette koster deg nærmere 12 000 kroner.

Her har produsenten spilt kortene godt når det kommer til designen, hvor utseende er tøft og tidløst etter vår mening. Selve klokkene og overgangen mellom disse og bøylen er i farget aluminium, og fremstår fristende når du holder klokken i hendene. De er heller ikke ubehagelige å ha på hodet, selv om vekten er på kanten til å være for høy. Dette ingen lettvekter, men god polstrede klokker og bøyle tar av for en del av lasten. Vi opplever også at disse klokkene blir litt varme på ørene etter lengre tids bruk, men på langt nær like intenst som med Sonys alternativ.

Når det kommer til lydkvaliteten er dette hodesettet fra Technics slettes ikke ille. Bassen er stram og rask i takten, samtidig som mellomtonen også fremhever stemmer og andre detaljer på en god måte. Diskanten er grei, men igjen hadde vi ønsket at den var hakket skarpere og mer oppløst.

Det største problemet til dette hodesettet er at det har en tendens til å miste litt dynamikk om du spar på godt med volum. Det er ikke slik at det minster helt fatningen, men detaljene blir noe mikset sammen – hvilket ikke er noe problem på de andre klokkene i testen.

Alt i alt er dette et godt hodesett, men til prisen trengs det noen forbedringer før det er helt i mål.

7 Bra fjerne Sammenlign Technics EAH-T700 annonse Billigste hos Se alle priser 11499 hos Ness & Lind Sjekk nå 7 Bra sitat Technics gjør mye rett, men mangler litt på å nå helt opp Fordeler + Solid konstruksjon

+ God bass

+ God mellomtone

+ Billigere enn konkurrentene

+ Myk og god polstring Ting å tenke på — Kunne hatt bedre diskant

— Mangler dynamikk

— Varme på ha på seg over tid

