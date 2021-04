Hevder dette blir neste høyttaler fra IKEA og Sonos

Torstein Norum Bugge 7 Apr 2021 11:14

IKEA og Sonos har hatt stor suksess med samarbeidet om Symfonisk-produktene sine, og nå melder The Verge om at neste produkt fra samarbeidet skal være på vei. Nettsiden hevder å ha eksklusiv informasjon om hva det neste produktet skal være, og denne gangen peiler de to selskapene seg inn på en svært utradisjonell sti.

Neste Symfonisk-høyttaler blir en eller annen form for kunst du kan henge på veggen, som skjuler høyttalerelementer på innsiden.

Informasjonen fra The Verge understøttes av en søknad fra IKEA til det amerikanske telekommunikasjonsbyrået FCC , der produktet beskrives i teknisk detalj. Vi kan se at det vil få både Bluetooth og Wi-Fi-støtte, så det er liten tvil om at det er snakk om en smarthøyttaler.

Kommunikasjonsrådgiver Stine Odland hos Ikea Norge er kryptisk overfor Tek.no, men bekrefter at det er nyheter i vente:

«Spennende ting på gang som vi gleder oss til å dele veldig snart», skriver hun i en SMS.

Delte «teaser» på Instagram

IKEA og Sonos selv har ikke sagt stort utenom søknaden, men de har dyttet ut en liten «teaser»-video på Instagram. Videoen sier ikke direkte at det er denne høyttaleren det er snakk om, men de nevner «Symfonisk»-merkevaren så det er naturlig å tro at det er dette de sikter til.

Videoen viser kun noen lydbølger, Symfonisk-navnet og til sist Sonos-logoen.

Storyen er nå forsvunnet, men dette var innholdet i videoteaseren som ble lagt ut. Sonos/Pocket-Lint

Høyttaleren skal ha kodenavnet «Titan», og selv om det foreløpig ikke foreligger noen bilder av produktet skal The Verge ha fått se et eksempel på en prototype.

De påpeker at det så langt er uklart om man skal kunne endre motivet som befinner seg på høyttaleren (altså om du kan bytte maleri men beholde høyttaleren) eller om dette vil selges fastmontert.

Dobbel funksjon for alle Symfonisk-produkter

Veggkunst selges allerede hos IKEA, så det er neppe veldig overraskende at selskapet nå ser ut til å velge å kombinere disse produktene med teknologien fra Sonos. I likhet med alle de andre Symfonisk-produktene vil også denne høytaleren ha en dobbel funksjon. Lampen er både en lampe og en høyttaler, mens den rektangulære høyttaleren kunne brukes som en bokhylle om du fastmonterte den på veggen.

Apropos sistnevnte høyttaler: denne later ikke til å få noen oppdatering, og vil sannsynligvis fortsettes å selges til samme pris som før. I skrivende stund er prisen på denne oppgitt til 1.199 kroner hos IKEA, ifølge Prisjakt.no .

Den nåværende lampehøyttaleren i Symfonisk-porteføljen vil derimot få en ny versjon, som vil være priset omtrent likt som dagens produkt. I skrivende stund selges lampen for 1.899 kroner.

Det er foreløpig ingen informasjon om nøyaktig når eller hvor det nye Symfonisk-produktet vil lanseres først.