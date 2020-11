PlayStation 5 utsolgt på verdensbasis

Svartebørs og krimimelle skal ha tatt et jafs av tilbudet.

Helt, fullstendig tomt. PlayStation 5 er utsolgt overalt - bortsett fra på svartebørs. Men foreløpig plages konsollen også av mange problemer. På nyåret blir det flere å få tak i. Niklas Plikk, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 25 Nov 2020 15:03

Få teknolanseringer har skapt like mye oppmerksomhet det siste året som slippene av PlayStation 5 og Xbox Series X. Førstnevnte ble sluppet i noen få drypp, med noen få hundre konsoller om gangen her på berget - og forsvant så raskt ut at flesteparten av de 60.000 kundene som ventet på å få kjøpt måtte klare seg uten.

Nå bekrefter PlayStation-sjef Jim Ryan overfor nyhetsbyrået Tass, gjengitt av Engadget , at konsollen er utsolgt på verdensbasis.

– Alt er solgt. Absolutt alt er solgt. Jeg har brukt store deler av året som har gått på å sørge for at vi har etterspørsel etter produktet. Og nå ... bruker jeg langt mer tid på å prøve å øke tilgangen så vi kan møte den etterspørselen, forklarer Ryan.

Først i 2021 vil nye bli tilgjengelig - og det er fortsatt ikke noen konkrete datoer for akkurat når det skjer.

Svartebørs og kriminelle

Her til lands skal svartebørsselgere ha klart å stikke av med hundrevis av maskiner. I Storbritannia melder Ubergizmo at gruppen CrepChiefNotify fikk med seg 3500 konsoller, som selges videre til langt høyere pris enn vanlig utsalgspris.

Verktøyene for slike grupper er nokså like. Det kan være å gjette seg til, og bruke, nettadresser som går utenom kassekøsystemer eller å blokkere hele køsystemene i utgangspunktet. Enkelte bruker også boter og automatiserte verktøy som raskt navigererer nettbutikkene, legger til produkter i handlekurven og gjør ferdig betalingsprosessen.

I tillegg har folk som har forhåndsbestilt gjennom Amazon opplevd å få rene forundringspakker i posten , etter at kriminelle har byttet ut innholdet.

Det meldes om alt fra kattemat til griller i eskene som faktisk har dukket opp.

Dyre konsoller med store problemer

Noen av svartebørsgruppene har sine egne salgssider, mens andre fyller opp nettorg som eBay og Finn.no med konsoller, som typisk selges fra noen tusen over utsalgsprisen på 5.000 kroner til flere ganger så høy pris.

Uansett hva du synes om svartebørs , kan det muligens være like greit å vente litt, til konsollen er i butikkene igjen. For kun få dager etter at konsollene traff de få heldiges stuer og TV-benker - har flere nettsteder samlet enorme lister og guider til de vanligste problemene med konsollen.

Androidcentral melder for eksempel om konsoller som henger ved første oppstart, strømforsyningsproblemer som fører til at den krasjer og problemer med å i det hele tatt få kontakt med PlayStation-nettverket.

Akkurat hvordan det stiller seg med garantisaken dersom du kjøper svartebørskonsoll hentet fra for eksempel Storbritannia, med overgang på strømkabelen er også høyst usikkert.

