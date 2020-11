Skjerp dere, Finn.no

Finn Jarle Kvalheim 20 Nov 2020 20:45

«Det er forbudt å selge billetter til kultur- og idrettsarrangementer til en høyere pris enn den som er påført billetten fra arrangørens side» står det å lese på Lovdata, i det som må være en av Norges korteste lover med sine tre magre paragrafer.

Som med alle lover av denne typen er den litt omdiskutert. Men i hovedsak tror jeg folk er takknemlige for at man sjelden trenger å bla opp titalls tusen kroner for billetten til Disney-showet som ungene bare må ha med seg. Men i et år omtrent uten publikumsarrangementer har det blitt svært tydelig at vanlige billetterte arrangementer ikke er alene om å kunne trenge et visst prisvern.

Den norske versjonen av Craigslist og Blocket, Finn.no, med den alltid like sjarmerende reklamekatta og alltid like irriterende sangsnutten, har i år blitt åsted for flere varianter av svartebørs. I vår tok det overmåte lang tid før de gjorde tiltak mot overpriset videresalg av smittevernprodukter. I sommer var det grafikkortenes tur til å forsvinne rekordraskt fra nettbutikkene og dukke opp på nettmarkedet. Denne uken ble det spillkonsollenes tur å gå den korte marsjen fra Elkjøp, Komplett, Coop og Power til Finn.nos torgsider.

Hva er et kulturarrangement i 2020?

Jeg vil hevde at det ikke er så langt fra sannheten å kalle en ny generasjon spillkonsoller for kultur.

Våre tidligere kolleger i nettstedet Gamer.no har sågar slagordet «spill er kultur», og gitt at også VG dekker e-sport på rosa sider om dagen må grensene mellom elektroniske produkter og kultur oppfattes som omtrent like utvisket som grensene mellom sport, spill og idrett når det handler om, eller krangles om, sjakk.

Selveste staten, ved daværende kulturminister Trine Skei Grande, bekreftet at spill har fått en viktig status :

– Spill har for lengst etablert seg som et av de viktige kulturuttrykkene, sa hun i 2018.

Det var ikke mange tusen konsoller som var tilgodesett Norge da PlayStation 5 skulle lanseres. De få av Norges største elektronikkbutikker som ville si noe om antallet konsoller de hadde, snakket i hundretall, ikke i tusentall. Ingen av dem brukte mer enn fem minutter på å selge ut – og flere kunne overrasket melde at de hadde solgt ut på sekunder.

Både kommentarfelt og innboksene våre er fulle av påstander om juks og svartebørsvirksomhet blant andre kunder.

Både i nettforumet Diskusjon.no og i tips direkte fra folk som selv påstår å være deltagere i botnettverkene får vi vite at folk har handlet det som beskrives som hundrevis av maskiner fra de store nettbutikkene.

Maskiner som de kan selge med skyhøy avanse på Finn.no.

Elkjøp sa til Tek.no at 60.000 håpefulle kjøpere hadde løpt ned nettsidene deres i går, og til NRK forklarer Powers nettbutikk hadde rundt 60.000 håpefulle kunder, formodentlig i større eller mindre grad av «corona-lockdown», satt klare til å kjøpe maskinene. Hverken Power eller Komplett vil bekrefte overfor Tek.no at botene utgjorde noen stor andel av kjøperne. Komplett sier de ville reagert på slik aktivitet, mens Power sier det ikke påvirket salget.

Flip-flop-Finn.no om smittevern

Til NRK sier Finn.nos produktdirektør Kathrine Opshaug Bakke at de ikke legger seg oppi prissettingen på Finn.no-torget.

– Playstation 5 føyer seg inn i rekken av varer det er få av på markedet og derfor pushes prisen også oppover. Om folk er villig til å betale så mye, er en annen sak. Men FINN blander seg vanligvis ikke inn i hva prisnivået er. Så lenge selger og kjøper forholder seg til de vanlige retningslinjene for trygg og lovlig handel hos oss, siteres hun på hos statskanalen .

I slutten av februar var Finn.no stappfullt av overpriset smittevernutstyr . Allerede da spurte vi om de hadde lagt merke til annonsene og vurderte å gjøre noe. Da fikk vi til svar at de fulgte situasjonen, men ikke hadde blitt rådet til å gjøre noe av Folkehelseinstituttet.

Nesten to uker senere, den 11. mars, fjernet Finn.no alle annonser for smittevernutstyr, og vi skrev følgende i saken som omtalte holdningsendringen:

«I en pressemelding fra Finn skriver selskapet at de tar grep nå fordi de ser at annonsene kan bidra til å spre frykt i en utsatt situasjon. Videre skriver de at de ikke ønsker at markedsplassen skal bli en distributør av feilprisede helserelaterte produkter knyttet til coronaviruset.»

Hvem ville tapt på et pristak?

Så hva blir egentlig det neste Finn.no vil synes er helt greit at blir videresolgt på nettsidene sine?

Er de – eller vi – komfortable med at alt det er rift om skal selges til mangegangern på nettstedet? Så lenge det ikke finnes en lov mot det er det helt ok?

Er det virkelig bare billetter til kulturarrangement som bør vernes? Det ryker av dobbeltmoralen når en annonse for en billett til 600 kroner forsøkt solgt til 650 kroner ville blitt tatt ned, mens det er helt greit å forsøke å selge en spillkonsoll til under 5.000 kroner for det firedobbelte i et år der den spillkonsollen nesten er den eneste kulturen som tilbys.

For ikke å snakke om å la folk tømme apotek og butikker for smittevernsutstyr og selge det til ågerpriser i ukevis mens verden rundt gjør alt den kan for å sikre nok ansiktsmasker og håndsprit til leger og helsepersonell.

Hvem er det egentlig som taper på det dersom det settes pristak på videresalg av ferske produkter? Vi kan vel raskt slå fast at det hverken er kundene som ønsker å bruke produktene eller produsentene.

Da står vi igjen med svartebørshaier og Finn.no. Det er jo et flott selskap å befinne seg i.

Og selv om Schibsted eier både Tek.no og Finn.no ser jeg ingen spesiell grunn til å beskytte hverken haiene eller Finn.nos deltagelse i deres virksomhet.

Skjerp dere, Finn.no.