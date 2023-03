Apple ruller ut et helt nytt kart for oss nordboere

Når bussen går fra Greåker? Jo, det vet Apples karttjeneste. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen

Apples karttjeneste har hatt en tendens til å havne i skyggen av Google Maps, men fra i dag er det mulig for brukere i Finland, Norge og Sverige å bruke den kraftig oppdaterte Kart-appen.

Ifølge selskapets egen pressemelding skal Apple Maps nå være bygget opp igjen fra bunnen av og by på «bedre navigering, rikere detaljer, mer presis informasjon om steder og bemerkelsesverdige funksjoner».

Fokus på navigering

Akkurat dette med navigasjon står ganske sentralt i den nye appen. Først og fremst har den fått forbedret veibanevisning for å hjelpe sjåførene med riktig filvalg. Den nye visningen har også detaljer som plassering av fotobokser og aktuelle fartsgrenser.

Navigeringen hjelpes ytterligere av Siri, som nå visstnok har fått et bedre språk og skal komme med mer naturlige veiledninger som vil kunne være enklere å følge.

I tillegg er det også mulig til å snakke med Siri for å for eksempel enkelt dele estimert tidspunkt for ankomst med familie eller venner. Det samme gjelder for rapportering av ulykker eller farer langs veien.

Med iOS 16 kan man også planlegge en detaljert kjørerute med inntil femten stopp, og eksempelvis få hjelp med å finne ladestasjoner for elbiler langs veien.

For Finland, Norge og Sverige har Apples Kart-app blitt nesten som ny. Kamera Apple

Apple har fått med litt snacks for de som gjerne tar kollektivtransport også. Det skal i hvert fall være enklere å finne stasjoner og holdeplasser i nærheten, samt mulig å feste favorittruter. Sammen med iOS 16 vil man i tillegg kunne få oppdateringer for offentlig transport, samt opplysninger om priser.

Kart med flere detaljer

For mer konvensjonell kartvisning får brukerne opp et mer detaljert bilde av veier, bygninger, parker, flyplasser og handlesentre. For store innendørsområder som de sistnevnte skal det også være mulig å hente fram innendørs kart som viser slikt som åpne butikker og plassering av toaletter.

Gammel kartvisning til venstre, ny visning til høyre. Kamera Apple

I tillegg har vi altså funksjonen «Se deg rundt», som er omtrent det samme som Google Street View. Her får du muligheten til sjekke ut omgivelsene ved hjelp av høyoppløste bilder fra gateplan.

Ifølge Apple er det også tatt store hensyn til personvernet i Kart-appen. Den krever blant annet ingen innlogging, personlige data holdes lokalt på enheten, mens data som lagres på Apples servere ikke skal kunne knyttes til en identifiserbar bruker.