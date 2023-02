Unge uten iPhone kan bli digitalt utstøtt

iPhone danker ut konkurrentene blant de yngste, hevder studie.

Mer enn 34 prosent av amerikanske iPhone-brukere tilhører generasjon Z, og ble født etter 1996 melder avisen Financial Times. Trendene i Vest-Europa ligner, der 83 prosent av de som har en iPhone fra før sier de vil holde seg til Apples telefoner, mens under halvparten av Android-brukerne svarer det samme.

Financial Times peker på iMessage som en viktig årsak til iPhone-dominansen.

– Apple har et så overveldende grep på Gen Z i USA at unge forbrukere er redde for å bli digitalt utstøtt for å ikke ha en iPhone, skriver avisen.

Tallene for de amerikanske tilstandene stammer fra annonsenettverket Attain, som også har kommet frem til at generasjon z utgjør skarve 10 prosent av Samsungs brukermasse. I vestlige land er Samsung Apples argeste mobilkonkurrent.

Apples markedsandel i USA vokser, og er nå forbi 50 prosent – en økning som skjer til tross for at markedet er mettet og står omtrent i ro salgsmessig.

– Gruppepresset er enormt

Ifølge flere avisen har snakket med er iPhonene i ferd med å få et voldsomt overtak på Android-telefoner blant annet på grunn av gruppechatter. Fargen på chatten viser om den foregår med gammeldags SMS eller med iMessage.

Sistnevnte gir topp kvalitet på bilder og video, og reaksjoner kan deles sømløst mellom brukerne. Det har tidligere vært skrevet mye om iMessage-dominansen blant unge, men ett av problemene som pekes på nå er måten gruppechatter reagerer på når en SMS-bruker kommer inn:

– En grønn beskjed, noen med en Android-telefon, ødelegger hele chatten. For nå må hele greia være SMS. Så det gruppepresset for å skaffe seg en iPhone er enormt, forklarer Annelise Hillman, som er 24 og sjef for hudpleieselskapet Frontman, som uttalte seg til Financial Times.

– Nå må jeg forklare hvorfor gruppechatten er grønn

Med overgangen til SMS blir medieinnholdet dårligere for alle deltagerne.

Videoer blir skalert ned i oppløsning eller lengde, og det samme blir bilder og annet innhold.

– Herregud, nå må jeg forklare vennegjengen hvorfor gruppechatten vår plutselig er grønn, forklarte en annen FT har snakket med.

Denne mangelen på kommunikasjon mellom økosystemene har vært pekt på flere ganger de siste årene, men nå får altså gjentatte spekulasjoner i denne mekanismen tilsynelatende støtte fra tallenes tale både i USA og i Europa.

Så skal det sies at de nyeste tallene for USA, som kommer fra et annonsenettverk, ikke i seg selv er en brukerundersøkelse, og dermed ikke fastslår årsaken til at endringene som skjer finner sted. Tallene for Europa stammer fra Canalys.

Det finnes et alternativ, men ...

Problemene skyldes ikke at iMessage er den eneste måten å dele såkalt «rikt innhold» på. For Android-telefoner finnes noe som heter RCS, eller Rich Communication Services – som mellom støttede telefoner oppfører seg så godt som likt iMessage.

Det kan bare ikke snakke direkte med iMessage på en fornuftig måte.

Google har forsøkt å bedre tilstandene noe, ved å få reaksjoner til å fungere bedre på tvers. Men det er i utgangspunktet kun en «oversettingsløsning», der tekstmeldingene om tommel opp og lignende fra en iPhone blir til grafikken på en Android-telefon.

Selskapet har forsøkt å få med seg Apple på å støtte RCS-formatet, men så langt har ikke Apple ønsket å omfavne den konkurrerende standarden.

Eksisterer du uten iMessage?

For mobilbrukere som vil ha like tilstander på tvers av plattformene er det først og fremst de mange løse tjenestene som gjelder.

Enten det er Snapchat, WhatsApp, Facebook Messenger eller meldingsavdelingene i Instagram og TikTok.

Alle disse fungerer på tvers av typer enheter. Men ikke alle gir inntrykk av å være like trygge som iMessage, med kryptering og lite overvåkning bakt inn.

Det finnes meldingstjenester som har som fokus nettopp å være trygge, men Signal og Telegram har stadig en svært lav utbredelse sammenlignet med standardene som leveres med telefonen.

Det kan synes som iMessage har blitt så utbredt at det har fått en tyngdekraft blant noen lag i befolkningen. Litt som at musikk som ikke er på Spotify knapt er synlig, eller som for ti år siden – da man lurte på om folk uten Facebook-profil fortsatt eksisterte.

Økende økosystemdominans

Et tilleggsmoment FT peker på er graden av økosystembindinger som Apple har ved siden av iMessage. iPhonene drar med seg en bråte solgt utstyr, og for hver hundrede telefon eplene selger, har de også fått solgt 35 par av sine egne trådløse hodetelefoner, AirPods, og 26 iPad-nettbrett.

Når Samsung selger hundre av sine Galaxy-telefoner blir det med bare seks par trådløse hodetelefoner, og 11 nettbrett. Tallene er for det globale markedet.

Noe av denne forskjellen i «mersalg» og økosystem kan nok kanskje forklares i at Apples iPad-serie i stor grad konkurrerer med Microsoft Surface, og begge er til dels mer kapable enn brettene som kjører Android.

Og til tross for at Samsung har et stort utvalg ørepropper, er bindingen mellom en iPhone og AirPods langt tettere enn mellom Samsung og deres egne propper. En Galaxy-mobil funker like greit med propper som kommer fra Jabra, Bose eller Sennheiser som med sine egne.

