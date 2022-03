Ice-kunde må betale 399 kroner for 4 dagers bruk

Full månedspris, med 27 ubrukte dager.

Faksimile: Utdrag fra Hartviksens samtale med Ice sitt kundesenter

På mandag skrev vi om hvordan mobilkunder nærmest blir lurt til å betale dobbelt dersom de ikke passer på når de byttet abonnement. Gjør man det ikke akkurat ved månedsskiftet, står man i fare for å betale hele månedsabonnementet til den påfølgende måneden.

I saken uttalte kommunikasjonsdirektør i Ice, Reynir Johannesson, at deres kunder «kun betaler for de dagene kunden er aktiv hos oss».

Men bare noen timer etter saken ble publisert, får vi en e-post fra en tidligere Ice-kunde, Hanne Iren Hartviksen, som opplevde noe helt annet:

– Jeg byttet nettopp fra Ice, med siste dag den fjerde mars. Jeg bestilte Happybytes 19.02. Likevel forventer Ice at jeg betaler for de resterende 27 dagene av mars, selv om jeg ikke har tilgang til internett eller noe, skriver Hartviksen.

Dette er stikk i strid med Johannessons uttalelse til Tek.no tidligere.

Måtte betale 399 kroner for 4 dager

Utdrag fra Hartviksens samtale med Ice sitt kundesenter

Hartviksen bestilte nytt abonnement hos Happybytes den 19. februar, uten å spesifisere nøyaktig når porteringen skulle skje. Dette skal være en enkel sak, melder alle mobiloperatører, all den tid du bare gir beskjed til dem og så ordner de resten.

Derimot er det ingen av dem som gir beskjed om hvorfor du bør være nøye med hvilken dag du porterer, nemlig i månedsskiftet. Det er også opp til hver enkelt kunde å vite at man bør ta kontakt med operatørene for å få satt porteringsdatoen til begynnelsen av måneden.

I Hartviksens tilfelle var det Happybytes som satte datoen for portering, som da ble satt til 4.mars.

Dermed var hun teknisk sett fortsatt kunde hos Ice i fire dager i mars, med det resultat at hun fikk en sluttfaktura for hele månedsabonnementet til Ice, pålydende 399 kroner.

Hartviksen tok derfor kontakt med Ice sitt kundesenter, som kunne informere om at dette var vanlig praksis, og henviste til sine vilkår, punkt 11.1, hvor det står at «kunden vil motta en sluttfaktura etter oppsigelse.»

– Jeg ser at det oppfattes som urimelig

Dette var stikk i strid med hva kommunikasjonsdirektør i Ice, Reynir Johannesson, hadde fortalt oss tidligere.

Vi sendte dette spørsmålet til Johannesson, uten å få et tydelig svar:

– I forrige artikkel sa du «Når kunder bytter mobilabonnement fra Ice, betaler kunden kun for de dagene kunden er aktiv hos oss». Dette stemmer jo åpenbart ikke, ettersom Hanne Iren Hartviksen ikke er aktiv hos dere etter at hun har byttet til ny operatør 4. mars, men likevel må betale for hele måneden. Vil du justere denne påstanden?

Dette svarer ikke Johannesen direkte på. Han skriver på e-post til Tek at han har tolket noe av tilbakemeldingene fra kundeservice feil, og beklager dette.

Han skriver at i de tilfellene hvor det er behov for en sluttfaktura, så gjøres dette opp per dag brukt i siste måned. I tillegg kommer da ekstrautgifter utover månedsavgiften. Dette gjelder da de kundene som har ubrukte dager, som da får fratrekk når det produseres en sluttfaktura.

Reynir Johannesson, kommunikasjonsdirektør Ice

– Så starter misforståelsen som gjelder noen av kundene, og da spesielt de som naturligvis dere har vært i dialog med. Dersom kunden har forbrukt mer enn beløpsgrensen vi har satt (70,-), så igangsettes produksjon av en slik sluttfaktura. Hvis det ikke produseres en sluttfaktura så betyr dette at beløpet ikke har vært høyt nok til at faktura produseres, skriver Johannesson.

– Her har vi forsøkt å gjøre det enkelt, men ser jo at det må bli bedre.

Kort forklart vil dette si at hvis du starter på en ny måned hos Ice, selv om det bare er snakk om få dager, så må du betale månedsavgiften.

– Jeg ser at det oppfattes som urimelig, og i fremtiden tror jeg det vil bli mer detaljerte oppgjør mellom selskapene knyttet til bytte av mobiloperatør, skriver Johannesson.

Hvorfor det tar lang tid å bytte operatør

Men hvorfor i alle dager tar det så lang tid å få byttet fra én operatør til en annen?

Vi henvendte oss til Happybytes for å sjekke hvorfor det tok så lang tid for Hartviksen å bli overført til dem.

– Vi trenger dessverre 7-10 arbeidsdager for å gjennomført byttet for å være sikre på at kunden har fått nytt simkort. Dette skyldes blant annet at Posten ikke leverer hver dag lenger, hvilket gjør at ting tar mer tid, uttaler daglig leder i Happybytes, Thomas Sandaker.

På spørsmål om hun i det minste vil få rabatterte priser for de dagene hun ikke var aktivert kunde hos Happybytes, svarer Sandaker bekreftende.

- Ja, alle nye kunder får en proratisk abonnementspakke og faktura, altså at vi avkorter i henhold til tiden de faktisk har vært aktiv kunde hos Happybytes.