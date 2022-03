Bytter du mobilabonnement feil dag, kan du måtte betale dobbelt

Pass på når du setter «porteringsdato».

OneCall sine vilkår

Mobiloperatører skilter gjerne med at det er en enkel sak å bytte mobilabonnement til dem. Og selve byttet er enkelt, men passer du ikke på når du bytter, ender du fort opp med å betale dobbelt.

Nesten uansett hvem du bytter fra, eller hvem du bytter til.

– Det er komplett umulig å portere fra Ice til OneCall uten å bli fakturert for samme måned hos begge operatørene, hevder en Tek-leser til oss på e-post for kort tid siden.

En kjapp undersøkelse av både Ice og OneCalls egne vilkår viste seg å kunne stemme overens med tipserens opplevelse. Ice skriver i sine vilkår at man plikter å betale alle avgifter ut gjeldende fakturaperiode, mens OneCall skriver at hele månedsavgiften belastes i «sin helhet uansett når i måneden man blir kunde».

Tek-leseren oppgir at det dermed blir «umulig» å ikke betale dobbelt opp, fordi det eneste tidspunktet man kan skifte abonnement er i månedsovergangen.

Gjelder så godt som alle mobiloperatører

Det viste seg fort at OneCall og Ice ikke er alene om denne problemstillingen. Vi kontaktet Telenor, Telia, OneCall, Ice og Happybytes, hvorav samtlige oppir at månedsskiftet er det beste tidspunktet for portering.

Så langt Tek kjenner til er det likevel ingen mobiloperatør som advarer brukeren om hvorfor man bør være nøye med å portere ved månedsskiftet, nemlig faren for dobbeltfakturering. Ei heller har vi klart å finne denne informasjonen lett tilgjengelig på deres respektive nettsider.

Denne praksisen, som for mange forbrukere nok kan oppleves uoversiktlig, stiller også Forbrukerrådet seg generelt kritisk til.

– For å sikre effektiv konkurranse er det viktig at forbrukeren kan bytte leverandør enkelt og effektiv. Det er også viktig at forbrukeren ikke blir sittende med doble regninger for en overlappende periode, skriver forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet til Tek på epost.

– Her forventer vi at selskapene gjør det lett for forbrukere som ikke er under bindingstid på avslutte abonnementet, selv om det er midt i måneden, skriver Iversen

OneCall deler måneden i tre

Vi oppdaget også at det var en del ulik praksis for hvordan man løser det hvis en kunde ønsker å skifte abonnement midt i en måned, uten å måtte betale for både gammelt og nytt abonnement.

OneCall medgir i likhet med alle andre at månedsskiftet er foretrukket porteringstidspunkt, men oppgir at de likevel har andre løsninger på plass ved behov.

Lars Setsaa, sjef i OneCall

– For nye kunder innebærer det at vi deler måneden ca inn i 3 deler á 10 dager og belaster kundene deretter. For eksempel at en kunde som kommer inn i dag den 11. februar betaler 2/3 av månedsavgiften for februar, skriver sjef for OneCall, Lars Setsaa på epost til Tek.

– For kunder som vil forlate oss etter å ha forhåndsbetalt for kommende måned har vi tilsvarende policy og krediterer deler eller hele beløpet hvis kundene tar kontakt med oss.

I tillegg vil nye kunder til OneCall kunne velge dato for abonnementsoppstart selv, når de bestiller på nett.

Dette gjelder også nye kunder til Ice, som oppgir at det sender ut tekstmeldinger til nye kunder, hvor det skal fremkomme at de kan velge porteringsdato selv. Kunder som bytter fra Ice skal heller ikke måtte betale for mer enn de bruker, skriver kommunikasjonsdirektør i Ice, Reynir Johannesson til Tek.

Reynir Johannesson, kommunikasjonsdirektør Ice

- Når kunder bytter mobilabonnement fra Ice, betaler kunden kun for de dagene kunden er aktiv hos oss.

– Vanskelig å finne en god måte å gjøre dette på

Thomas Sandaker, daglig leder for Happybytes

Også Happybytes oppgir at de sender ut tekstmelding med porteringsinformasjon til sine nye kunder, samt at nye kunder kun skal betale for faktisk bruk. Daglig leder i Happybytes, Thomas Sandaker, medgir derimot at overgangen fra en leverandør til en annen ikke er helt enkel.

– Dessverre er det vanskelig å finne en god måte å gjøre dette på utover å rådgi kunden som vi gjør i dag. I og med at vi selger abonnementene med fri bruk at tale og SMS samt en fast andel data er vanskelig å lage en 100% kundesentrisk exit-modell. Kunden kan midt i måneden ha brukt mesteparten av inkludert data, ringt mange timer og sendt 100 meldinger. Ergo vil det være tap for operatøren å eks sette halv månedsavgift.

Du må betale for hele inneværende måned, uansett

Telenor og Telia oppgir også at kunden kan velge porteringsdato selv, men har i likhet med Happybytes ingen måter for forbrukerne å selv velge porteringsdato på nett.

De sier at du selv må ta kontakt med kundeservice.

Anders Krokan, kommunikasjonssjef i Telenor

– Dersom en kunde vil portere inn til oss på en gitt dato, må vedkommende ringe kundeservice eller gå til en forhandler, skriver Telenors kommunikasjonssjef, Anders Krokan, på epost.

Men bytter du abonnement til Telenor midt i måneden, hjelper det tilsynelatende heller ikke å ringe kundeservice for å bare betale halvparten av måneden. Du må uansett betale fullt:

– En mobilkunde som forlater Telenor må betale månedsavgift ut inneværende måned. Kunden kan velge dato for utportering, f.eks 31. (alternativt 30.) i måneden og unngå dette. Vedkommende betaler da til den nye mobiloperatøren fra dag én, skriver Krokan.

Også Telias informasjonssjef, Daniel Barhom, skriver at man hos dem enten må ta direkte kontakt med butikkforhandlere eller kundesenteret deres for å velge porteringstidspunkt.

Det er det også grunn til å gjøre, da du også hos Telia må betale for hele fulle måneden:

– I henhold til våre avtalevilkår plikter kunden å betalte alle påløpte utgifter ut gjeldende fakturaperiode, men man kan unngå dobbeltbetaling ved å bestille portering på siste dag i fakturasyklusen, skriver Barhom

– Har man for eksempel en fakturasyklus som går fra 1.-31. mars bør man bestille portering den 31. mars.