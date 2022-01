Samsung «teaser» neste Galaxy-flaggskip

Toppmodellen kommer neste måned og kan overta for Note-serien.

Omrisset av en ny Galaxy-mobil.

«Klar for å bryte reglene i 2022».

Med de ordene «teaser» Samsung sin neste sjefsserie med mobiler. Den vil presenteres i februar, trolig under navnet «Galaxy S22».

I den korte videosnutten selskapet har sluppet før annonseringen får vi se omrisset av to mobiler som danser rundt før de smelter sammen til én.

Ryktene om at Galaxy S-serien og «storebroren» Galaxy Note-serien blir en og samme serie har versert en stund, og skutt fart etter at Samsung ikke lanserte noen ny Note-serie i fjor.

Note-serien har lenge lignet på S-serien, men kommet med noen ekstra funksjoner i tillegg til en «stylus»-penn som har holdt hus inne i mobilen.

I en kort video Samsung har lagt ut, ser vi to mobiler som smelter sammen til én.

– «Ultra» blir den nye Note

Mens flere peker på at seriene kan bli slått sammen, klarer ikke ryktemakerne å enes om hvordan dette vil skje.

Den kjente lekkeren «OnLeaks» er imidlertid blant dem som hevder at det kommer tre Galaxy S-modeller:

Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, samt Galaxy S22 Ultra.

Det er ifølge OnLeaks kun Ultra-modellen som får funksjoner fra Note-serien, med «S-penn» og en design som skiller seg fra lillebrødrene, som på sin side vil minne om dagens S21-modeller i utseendet.

Engadget er blant nettstedene som skriver at alle de nye Galaxy-modellene vil få svært lyssterke skjermer og at Ultras kamera vil få en såkalt «Ultra Clear Lens», uten at det er kjent hva som ligger i dette.

Svenske M3 viser på sin side til lekkeren «Ice universe» som hevder Galaxy S22 Ultra vil få det beste kameraet av de tre. Det skal visstnok være basert på en 108 megapiksel bildesensor som støtter seg på kunstig intelligens for å ta ekstra gode makrobilder. I tillegg skal nattmodusen være forbedret, med nye ansiktsfunksjoner, bedre fokus og lyssensitivitet.

Lekket bilde av det som skal være en prototype på Galaxy S22.

Kommer i februar

I en ny bloggpost skriver sjefen for Samsungs forretningsdivisjon at den nye Galaxy-serien skal vises på et digitalt «unpacked»-arrangement i februar.

Her nevner han at vi skal få se den mest «Note-worthy» S-serien de har laget.

Ved å nevne både Note-serien og S-serien forsterkes ryktene om at de to telefonseriene skal «slås sammen» på en eller annen måte.

– Vi vil introdusere deg for den mest bemerkelsesverdige enheten i S-serien vi noen gang har laget. Den neste generasjonen av Galaxy S er her, og samler de beste opplevelsene fra Samsung Galaxy til en ultimat enhet, skriver han videre.

Sørkoreanske Digital Daily mener å vite at annonseringen skjer 8. februar, og at salget starter 24. februar. Dette er imidlertid ikke bekreftet av Samsung selv.

Det er ventet at de nye Galaxy-telefonene blir noe dyrere enn fjorårets modeller grunnet høyere etterspørsel etter komponenter og høyere produksjonskostnader.

Illustrasjonsbilde; dette er Galaxy S21 Ultra, dagens flaggskip.

Uklart om vi får «den raskeste» utgaven i Norge

I fjor skrev vi at Samsung angivelig vurderte å gi samtlige Galaxy-mobiler den samme Snapdragon-prosessoren fra Qualcomm. Det høres jo fornuftig ut, men tidligere har Galaxy-modellene til salgs i USA kommet med Qualcomms Snapdragon-prosessorer, mens europeiske og asiatiske modeller har hatt Samsungs egne Exynos-prosessorer.

Nå er dette ryktet enda mer usikkert enn det var. Det nederlandske nettstedet GalaxyClub skriver blant annet at modeller med Exynos-prosessorer allerede er listet i systemene til enkelte europeiske butikker.

Tradisjonelt har telefoner med Snapdragon-prosessor vært kraftigere enn telefoner med Samsungs egen Exynos-prosessor.

Oppdatert 21.02 kl. 12:38: Saken er oppdatert med lenke til Samsungs egen bloggpost der de bekrefter en februar-annonsering.

Samsung Galaxy S21 5G SM-G991B 128GB annonse 7 290,- Sjekk nå 9 390,- Sjekk nå