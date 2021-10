Slik skal Google ta opp kampen med iPad

Slipper Android-versjon for store skjermer.

Android på større skjermer har alltid ligget noen hestehoder bak Apple og deres iPad (OS). Det ser det ut til at Google jobber med å bøte på nå. Selskapet har annonsert Android 12L som er en spesialversjon av Google-menyene laget for større skjermer, så som nettbrett og brettbare mobiler.

Det er ikke første gang Google har forsøkt å lage spesialutgaver av menyene sine for nettbrett. Tidligere har de også hatt en utgave kjent som Android Honeycomb som prydet en del nettbrett for noen år tilbake, men versjonen ble aldri bygget direkte videre på – i stedet har mye av innholdet dukket opp igjen i vanlige Android-utgaver.

Siden den gang har Apples iPader dominert markedet for mer påkostede nettbrett, selv om det kommer noen litt påkostede modeller fra selskap som Samsung, Huawei og Lenovo nå og da. Og ser man på innholdet i Android 12L virker det ikke tilfeldig hva Google sikter på.

Får applikasjonsdokk

Den kanskje mest slående nyheten for Android 12L er at den får en stor applikasjonsdokk. Altså en stripe nederst med store appikoner som du kan veksle mellom eller trekke inn nye apper fra. Operativsystemet har hatt en lignende løsning i mange nettbrett så langt, men det har til dels vært snakk om produsenttilpasninger og det har uansett vanligvis ikke vært så store og letthåndterlige ikoner på oppgavelinjen som det som er på vei i Android 12L, eller som har eksistert i flere år i iPad OS.

Oppå det hele kommer også forenklede muligheter for å kjøre flere apper om gangen på samme skjerm. Trekker du en app opp fra oppgavelinjen, over appen du allerede bruker, vil nettbrettet foreslå at de to deler skjermen på midten. Du kan stokke på vinduene og hvor stor plass hver del skal ta ved å trekke på en stripe som legger seg mellom appene – nokså likt dagens multitasking i Android, altså,

Samsung er blant de få dingseprodusentene som fortsatt slipper påkostede nettbrett av og til. Dette er Galaxy Tab S7 fra august i fjor. Selskapet samarbeider med Google om programvare for smartklokker for tiden – og de har gjort omfattende tilpasninger i Android på egne nettbrett så langt.

Endelig enklere å finne storskjerm-appene

Apples iPad har til dels sitt eget app-økosystem. De appene som er skrevet bare for iPhone dukker som regel ikke opp i søk fra nettbrettene, mens apper med tilpasning for større skjermer er hovedfokuset. Android-nettbrett har til sammenligning vært mer som å ha en skikkelig diger mobiltelefon, med hipp som happ om du får en ren mobilapp eller en nettbrettilpasset opplevelse når du laster ned nye ting fra Google Play. Det skal endre seg med 12L.

Fra den nye utgaven av Android vil butikken fremheve appene som er laget for, eller tilpasset for, storskjerm.

I tillegg lager Google retningslinjer for hvordan nye apper bør lages for å dra nytte av større skjermer. I tillegg vil Google Play advare deg dersom du prøver å installere en app som ikke er laget for nettbrett. Slike retningslinjer har Apple hatt i årevis.

Slik skal den nye nedtrekksmenyen se ut. Den kan minne litt om de fanedelte nedtrekksmenyene du kanskje kjenner fra mobilprodusenter som Xiaomi, der du har hurtigvalgene i en del av menyen, og varslingene i en annen. I stedet for å veksle mellom dem får du dem ned side om side i Googles Android-variant for storskjerm.

Bred nedtrekksmeny

En ny, bredere, nedtrekksmeny som viser varslinger på den ene siden og hurtiginnstillinger på den andre er også med i den nye Android-utgaven. Google har dessuten lovet endringer i måten låseskjermen oppfører seg for å tilpasse nettbrettbruk – du skal kunne tappe på den siden av skjermen du ønsker å taste koden eller lage låsemønsteret, så kommer menyen opp der du ønsker den.

En rekke forbedringer med tanke på skalering av apper og bruk av video utover skjermer av forskjellig størrelse nevnes også. I tillegg tilpasses Android 12L åpning og lukking av bretteskjermer slik at opplevelsen skal føles mer «sammenhengende» når du går fra en liten ytterskjerm til en stor innerskjerm.

Prøveversjon ute nå, slippes tidlig 2022

En prøveversjon er allerede sluppet av den nye Android-utgaven – men den er i utgangspunktet laget for bruk i emulator, og ikke i konkrete mobiler eller nettbrett. Den ferdige varianten av Android 12L skal være ute tidlig neste år. Ordinær Android 12 er allerede ute på de aller første mobilene. Googles egne Pixel-mobiler fikk tilgang den 19. oktober, og versjonen vil dukke opp på andre dingser etter hvert som produsentene gjør sine tilpasninger.

Mange av tingene Google nå fokuserer på har vært blant Apples største fortrinn de senere årene, og spesielt fokuset på multitasking er en viktig del av det som gjorde «splitten» av iOS over i iPadOS naturlig.

Selv om det finnes noen mer påkostede Android-nettbrett, er langt de fleste du ser i butikkhyller relativt billige og til dels gamle og trege varianter. Det er ganske langt mellom storlanseringene, selv om altså spesielt Samsung fortsatt holder stand på området. Så vil det vise seg om Googles nysatsing får iPad-konkurrentene ut av billigkroken.