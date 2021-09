Nå kan alle utvide Playstation 5-lagringen

Oppdateringen som låser opp M.2-porten i PS5 har nå ankommet.

Så langt er det kun beta-brukere i noen få land som har hatt tilgang, men nå kommer muligheten til alle for å benytte seg av M.2-sporet i Playstation 5 til å utvide lagringskapasiteten.

Sony har vært tydelige helt siden lansering på at muligheten ville bli låst opp i en kommende programvareoppdatering, og den oppdateringen er nå her.

Strenge krav

Ettersom SSD-disken skal fungere helt på samme vis som den ellers lynraske Playstation 5-lagringen, anbefaler Sony at disken har en sekvensiell lesehastighet på minst 5500 MB/s, som krever PCI Express Gen4x4. Sony presiserer likevel at det ikke nødvendigvis er alle spill som vil kjøre like raskt fra ekstradisken som fra konsollens innebygde lagring, og det er heller ikke noe absolutt krav at disken har en slik hastighet.

Disken må ellers ha en kapasitet på mellom 250 GB og 4 TB, og kan være av størrelsene 2230, 2242, 2260, 2280 eller 22110, der de to første tallene refererer til bredden og resten til høyden. Disken kan dessuten maksimalt være 11,25 millimeter tykk, som setter visse begrensninger på hvilke kjøleribber som kan brukes.

Slik er dimensjonskravene for en M.2-SSD med enkeltsidet kjøleribbe.

Playstation 5 utvikler mye varme (spesielt i den nye versjonen med en mindre kjøleløsning), så du må sørge for at disken har en tilfredsstillende kjøleløsning. I denne videoen viser Sony hvordan man går frem for å installere disken.

Flere nyheter

Den nye oppdateringen inkluderer dessuten flere andre funksjoner og oppgraderinger, blant annet med større muligheter til å tilpasse kontrollsenteret etter egne preferanser.

Playstation Now-abonnenter får eksempelvis mulighet til å velge mellom å strømme spillene i 720P og 1080P, det blir nå mulig å bruke PS Remote Play over mobilnettet og Sony legger til 3D-lyd for innebygde TV-høyttalere - hvor du bruker mikrofonen i Playstation 5-kontrolleren til å måle akustikken i rommet du spiller i.

Hvis du har en PS4-versjon og en PS5-versjon av samme spill installert, vil du nå også få begge versjonene tydelig gjengitt i lista over installerte spill, i tillegg til at man altså kan utvide den innebygde lagringen med en M.2-disk.

Microsoft med proprietære disker

Konkurrenten Xbox Series X og S har for øvrig begge hatt muligheten til å utvide lagringsplassen helt fra start, men Microsoft har valgt en litt annen tilnærming.

De bruker proprietære ekspansjons-«kort» laget av Seagate, som kun fåes i 1 terabyte-størrelse. Dette koster i skrivende stund snaue 2500 kroner, et par hundrelapper mer enn eksempelvis en Samsung 980 Pro 1 TB-disk som møter kravene og passer i Playstation 5. Den koster knappe 2200 kroner.

