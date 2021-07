Nå kan man endelig utvide lagringen på PS5

Men foreløpig er det kun beta-brukere som har tilgang.

Niklas Plikk, Tek.no

David Johansen Auby 30 Juli 2021 15:56

Hvis du eier en Playstation 5 har du kanskje fått med deg at konsollen har en ekstra port for internlagring som ikke har vært mulig å ta i bruk. Det har det nå blitt endringer på . Sony har i dag kommet med en programvareoppdatering som lar deg bruke den tomme porten for såkalt M.2 SSD-lagring. M.2 er for øvrig en nyere, og fysisk mindre, standard for SSD-lagring.

Foreløpig er beta-programmet for Playstation 5 kun tilgjengelig i USA, Canada, Japan, Storbritannia, Tyskland og Frankrike. Vi her på berget må med andre ord smøre oss med litt tålmodighet.

Det er SSD av denne typen som kan brukes til å utvide lagringen på Playstation 5.

Krever høy lesehastighet

Skal du oppgradere anbefales en SSD med lesehastighet på minst 5500 MB per sekund. Det krever i så fall en M.2 SSD med PCIe Gen4. Allikevel finnes det flere SSD på markedet som takler dette, blant annet Samsung 980 Pro, Western Digital SN850, Corsair Force MP600, Seagate Firecuda 530 eller Sabrent Rocket 4 Plus, for å nevne noen.

Kapasiteten på SSD-en må være mellom 250 GB og 4 TB, og må være av enten type 2230, 2242, 2260, 2280 eller 22110 - der de to første tallene referer til bredden og de resterende tallene til høyden. En full oversikt over krav kan du finne på Playstation sin support-side.

Må kjøles ned

For å gjøre sakene ytterligere komplisert har Sony spesifisert at man også må ta hensyn til konsollens kjølesystem hvis man skal sette inn en ny SSD.

Man må enten sette på en såkalt kjøleribbe («heatsink») for å transportere varmen bort, eller bruke en SSD med kjølesystem integrert. Og ikke nok med det. Kjøleribben må også være av riktig størrelse og mindre enn 110 mm x 25 mm x 11,25 mm. Her gjelder det altså å bruke målebåndet med omhu før innkjøp.

Slik er dimensjonskravene for en M.2-SSD med enkeltsidet kjøleribbe. Sony

Oppgraderer også lydbildet

I samme programvareoppdatering gis det nå også støtte for 3D-lyd fra integrerte TV-høyttalere, noe som vil si at det skal bli mulig å justere akustikken i rommet ved hjelp av DualSense håndkontrollene.

Oppdateringen inkluderer også en «trophy tracker» med rask tilgang for opp til fem trofeer via kontrollsenteret, og muligheten for å velge mellom 720p og 1080p på strømmetjenesten Playstation Now.