Netflix sin lenge ryktede spillsatsing er i gang

Men foreløpig bare i Polen.

Slik presenteres de nye spillene i den polske Netflix-appen. Netflix

David Johansen Auby 27 Aug 2021 08:44

I en god stund nå har ryktene gått om at Netflix planlegger å utvide sin virksomhet til å ikke bare dreie seg om filmer og serier, men også dataspill, og Netflix bekreftet også tidligere i sommer at en slik dreining er på vei.

Nå sier en Twitter-melding på den offisielle polske Netflix-kontoen at selskapet har lansert to mobilspill basert på det populære Stranger Things-universet - så langt kun tilgjengelig for polske brukere.

De to spillene heter Stranger Things 1984 og Stranger Things 3.

Må lastes ned før de kan spilles

I motsetning til det mange kanskje hadde forventet seg - nemlig at spillene skulle kunne strømmes - viser det seg at de må lastes ned på mobiltelefonen før bruk.

Spillene vil vises i Netflix-appen, men du blir tatt til Play Store for å laste dem ned. For å få spille må du logge inn med Netflix-kontoen din.

Spillene vil med andre ord være inkludert i Netflix-abonnementet ditt og skal hverken inneholde reklame eller kjøp i app.

Hittil er spillene kun tilgjengelig på Android.

– Det er fortsatt veldig, veldig tidlig, og vi kommer til å jobbe hardt med å levere den best mulige opplevelsen i månedene som kommer - med vår ingen-reklame-, ingen-kjøp-i-app-tilnærming til gaming, sier en Netflix-talsperson til The Verge .

Konkurrerer ikke bare mot andre strømmetjenester

Ifølge Netflix er målet fremover å ikke bare konkurrere med lignende plattformer som Hulu eller HBO, men også mot andre former for underholdning som trekker brukerne vekk fra Netflix.

I et brev til sine investorer har de nevnt blant annet Epic Games (selskapet bak Fortnite) som en konkurrent. Mobilspill vil være hovedfokus, sa Netflix tidligere i sommer.