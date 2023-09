Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Apple Watch har blitt enda kraftigere

Watch Series 9 og Ultra 2 får S9-prosessor med støtte for «dobbelttrykk».

Kamera Skjermbilde / Apple

Apple har avduket to nye smartklokker: Apple Watch Series 9 og Ultra 2. Ifølge selskapet selv er dette de første produktene fra den kanten som er fullstendig karbonnøytrale.

Hovedfokuset ligger naturlig nok på Watch Series 9, og selv om den fysisk ligner på forgjengeren har den fått flere oppdateringer og nyheter.

Kamera Apple

Prosessoren er helt ny. Nå sitter det en S9-brikke inni der, noe som blant annet åpner for «dobbeltrykk» med tommelen og pekefingeren for å for eksempel svare på en samtale eller slå av alarmen.

Forrige Neste Skjermbilde / Apple Skjermbilde / Apple Skjermdump / Apple

Klokken bruker visstnok sine sensorer og maskinlæring til å plukke opp denne spesielle bevegelsen, og slik tapping skal også kunne brukes til andre funksjoner. Men den vil kun fungere på Series 9, da den er avhengig av den nye prosessoren.

En annen kjekk sak er «namedropping» der man smekker sammen med en annen Apple Watch for å dele kontaktdetaljer. Av andre detaljer kan vi nevne at andre generasjons ultrabredbånd-chip gjør det mer mer nøyaktig å bruke armbåndsuret til å finne din iPhone, og ihuga syklister har fått flere muligheter i treningsmodus.

Kamera Skjermdump / Apple

Siri skal også nå prosesseres rett på klokken og ikke være avhengig av mobilen.

Med 18 timers batteritid har dessverre ikke Apple fått gjort så mye med at uret må lades titt og ofte, men skjermen har doblet maksimal lysstyrke siden forrige generasjon.

Series 9 kan dytte ut hele 2000 nits, og samtidig gå så lavt som kun 1 nit i mørke omgivelser.

Apple Watch Ultra 2

For de ekstra sprelske og aktive er det selvfølgelig Ultra-utgaven av Apple Watch som frister mest. Ja, vi får nå en Ultra 2, der Apple har skrudd det hele opp et hakk, med unntak av de bruker den samme S9-brikken som i Series 9, og at 40 meter stadig er grensen under vann.

Forrige Neste Skjermdump / Apple Skjermdump / Apple Skjermdump / Apple

Vi får en enda lysere skjerm på 3000 nits – opp fra 2000 nits på fjorårsmodellen, og opp fra 60 til 72 timers batteritid i lavstrømsmodus.

Men vanlig bruk listes stadig til «kun» 36 timer, selv om dette altså er det dobbelte av den vanlige Series 9.

Kamera Skjermdump / Apple

Foruten dette har Ultra 2 de samme nyvinningene som denne, som da vil si dobbelttrykking, mer moro for syklistene, bedre Siri-integrasjon og så videre. Dessuten kommer det dybdelogger og en sporty urskive som skal gjøre det enklere å følge med på alle dataene.

I tillegg får vi selvsagt remmer i nye farger og fasonger, så å si, da det samarbeides med både Nike og Hermes om å lage noe alle kan like.

Kamera Skjermdump / Apple

Med de to nye modellene i handelen fra 22. september – og de kan bestilles fra nå – utgår fjorårets Apple Watch Series 8 og Apple Watch Ultra fra sortimentet.

Apple Watch SE beholdes som dedikert «billigmodell», men får nå den relativt ferske S8-brikken og en startpris på 3390 kroner. Watch SE skal nå også være karbonnøytral med «riktig» reim.

For Series 9 starter prisene på 5490 kroner, mens Ultra 2 begynner på 10.990 kroner.

Oppdatert 12. september 2023, 21:47