Test Apple Watch Ultra

Trolig den aller beste smartklokka

Apple Watch Ultra er alene om å gjøre «alt», men er den en mester?

Apple Watch Ultra er selskapets mest ekstreme klokke så langt. Klokken er laget i titan, og har både temperaturmåler og dybdemåler. Den har store knapper som ser ekstra solide ut, og med en egen app skal den bli til en dykkercomputer.

Du har kanskje sett artiklene om hva «Apple skal ta over nå». Denne gangen handler de om fritidsdingser du vanligvis forbinder mer med XXL enn med Elkjøp.

Men er den nye og dyre epleklokka noe tess? Vi har brukt den både over og under vann for å finne ut.

Robust og stor

Klokka har et helt annet design enn tidligere Apple Watch-modeller. «Robust» er kanskje ordet mer enn «stor», siden den ikke virker like stor i praksis som de 49 millimeterne klokkestørrelse antyder.

For all del, dette er ikke en liten klokke, men Apple har gjort en grei jobb med å designe inn millimeterne den har lagt på seg så de synes minst mulig. Har du et kompakt håndledd blir dette lett for stort, men overraskende mange burde klare å dra med seg Watch Ultra på tur uten at den blir altfor diger.

Titanhuset har en leppe som strekker seg forbi safirglasset over skjermen. Dermed tåler klokka mer uvøren oppførsel enn andre Apple Watch-modeller, som treffer alle ting med glasset først. Her vil ofte titanet være først mot veggen, bokstavelig talt.

At både knappen og kronen har økt i størrelse tjener tilsynelatende to formål. Det virker mer solid, og dessuten er det lettere å betjene klokka med hansker på. Det er viktig både på kaldt fjell og under vann. Her er det forøvrig kommet enda en knapp der funksjonen kan velges av deg som bruker. Det også spesielt bra om du ikke betjener klokken med nakne fingertupper.

Lang-ish batteritid

Batteritiden her har økt kraftig. Det merkes på bedre tid mellom hver lading også når du bruker klokken med GPS uten å ha telefonen i nærheten. Det merkes egentlig i alle sammenhenger. Her er det «mer til overs», så rekkeviddeangsten dukker sjelden opp i samme grad som med en vanlig Apple Watch.

Den vanlige utgaven er en konstant kamp mot tomt batteri, selv om «all day battery life»-påstås å være fabelaktig fra California.

Slik ser ladeloggen ut Det er ikke ofte vi noterer såpass presist under bruk, men siden batteritid har vært en av de store kritikkene mot Apple Watch gjennom tidene fant vi ut at vi skulle notere oss nøyaktige tidspunkt for ulike handlinger, med batteristatus. Slik ser det ut: 83% - 12:58 torsdag 22/9: Akkurat satt opp klokken.

81% - 14:19 torsdag 22/9.

76% - 15:09 torsdag 22/9: Etter kvarters bad og 40 min rusling.

55% - 00:19 fredag 23/9: Etter en halvtimes gåtur registrert med puls.

39% - 10:41 fredag 23/9.

38% - 11:18 fredag 23/9: Setter Watch Ultra til saktelading.

63% - 12:07 fredag 23/9: Tar klokken av saktelading

36% - 19:46 fredag 23/9: Etter to dykk og generell aktivitet

30% - 21:09 fredag 23/9: Etter halvtimes rusling uten telefonassistanse for GPS, og tolv minutter svømmetur ute. 13% - 11:13 lørdag 24/9: Ladet ikke før natten. Settes til hurtiglading.

80% - 12:06 lørdag 24/9: Tar klokken av hurtiglading.

53% - 22:55 lørdag 24/9: Etter en times gåtur og tjue minutters svømming og snorkling

36% 11:29 søndag 25/9: Hurtiglader i bil.

95% 12:13 søndag 25/9: Tar klokken av hurtiglading. 79% 19:34 søndag 25/9: Etter to timers aktivitetsregistrering og generell bruk gjennom dagen. Mer +

Til venstre en Apple Watch series 8 på 45 mm. Til høyre Apple Watch Ultra på 49 mm. Det skiller kun en knapp 500-lapp fra stålutgaven av series 8 og opp til Ultra i titan, mens det er rundt 3500 kroner opp til Ultra fra aluminiumsversjonen med mobilnett som er på armen her.

Her holder batteriet i en til to dager (oppgitt til 36 timer), og det er lettere å finne den halvtimen til å ta av seg klokka for å lade. Etter min oppfatning er vi nærmere det «all day battery life» burde være - altså dagen, pluss «småpenger». Det føles ikke som denne heller varer evig, men har du glemt å lade den kvelden før, går det fint å drøye ladingen til du har kommet deg på jobb dagen etter.

Etter hvert mener Apple at batteritiden skal kunne gå opp mot 60 timer med en strømsparemodus. Da vil klokken gjøre litt færre ting, for eksempel dropper den automatisk aktivetsmåling, men fortsatt oppføre seg som en smartklokke, slik at du får sporet treningsøktene og turene dine.

Testet 40 meter under vann

Jepp, så henger vi her på fem meter og venter litt.

Den store skjermen skal klare inntil 2000 nits, og er antakelig den mest lyssterke jeg har sett i noen klokke. Det viste seg svært nyttig både i solskinn ute, og i mørket under vann.

Vi fikk nemlig med oss Prodykk Oslo på Nesodden for å prøve ut klokken på dypet. Undertegnede som ikke har vært i en dykkerdrakt på lenge, holdt seg på grunna, men vi sendte også klokken ned til 40 meter med instruktør Vegar Sinding.

Flott skjerm, også under vann

Skjermen er skarp, lyssterk og meget godt lesbar under vann.

Den lyssterke tydelige skjermen ble bemerket flere ganger, og for meg som dykket med den gjorde det det særdeles lett å se dybde, tid og temperatur.

Foreløpig er ikke appen Oceanic+ som skal gjøre klokken til fullblods dykkercomputer på plass, så det er bare en enkel «sensoravlesing» i appen Depth som kan gjøres nå.

Vi merket oss forøvrig at selv med Ocean-båndet i pakken var vi egentlig ikke ferdig utstyrt for et dykk på våre breddegrader. Her er dykk uten drakt særdeles uvanlig, og dermed trenger man faktisk en båndforlenger som må kjøpes utenom. Apple har altså tenkt på behovet, men det er ikke løst rett ut av esken - selv ikke med Ocean-båndet.

Tidenes badeleke

Sjelden har det vært gøyere å snorkle enn med en klokke som sporer største dybde og varighet hver gang du begir deg ned i «dypet».

Også til snorkling er Watch Ultra helt prima. For Depth-appen kommer opp automatisk, og du har hele tiden kontroll på hvor langt nede du har vært, og hvor lenge. Med svømmeføtter, maske og snorkel - og kanskje våtdrakt og noen vekter også - blir det langt morsommere å se tallene for aktiviteten.

Her behøves ikke Oceanic+-appen for å få en skikkelig god opplevelse heller. Det er nok bare å få tall rett fra sensorene.

Det hadde imidlertid vært fint om klokken kunne ta inn over seg at dette også er en aktivitet, for Depth-appen kommer ikke opp dersom du har aktivert svømming som trening på klokka. Og hverken fri eller fengslet dykking er blant sportene du kan velge.

Trenger apper for å yte maks

Det Watch Ultra ikke stiller med selv får den hjelp av apper til. Oceanic+ skal gi både dykkere og snorklere ekstra funksjoner. Men foreløpig er den ikke klar. For hardbarka sportere kan Strava være et alternativ.

Oceanic+-appen skal gi den fulle opplevelsen av en dykkercomputer. Der loves det oversikt over sikkerhetsstopp, og dykking med avanserte gassmikser. Klokken er i seg selv fortsatt ikke vanntett noe lenger ned enn til 40 meter, så de største dypene som er oppnåelige med ulike typer teknisk dykking er den imidlertid uegnet for.

Det kan nevnes at det er den såkalte Bühlman-algoritmen for beregning av metning, dykketid og eventuell dekompresjon som brukes av Oceanic+. Det er forøvrig Huish Outdoors som står for appen, og de lager dykkerutstyr, inkludert dykkercomputere, fra før.

I tabellen under ser du Apple Watch Ultra sammenliknet med andre Apple Watch-modeller og to konkurrenter. PS! Vi er klar over at både Garmin og Suunto har serier smartklokker som også omfatter dykking, men disse har vi så langt ikke testet. Derfor tar vi med Fenix 7X fra Garmin i tabellen under.

Apple Watch Ultra Apple Watch Series 8 Apple Watch SE (2022) Garmin Fenix 7X Saphire Solar Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm LTE annonse Pris 9990 4990 3049 8749 4480 Omtrentlig pris 10.000 kr Mellom 5.000 og 9.600 kr Mellom 3.200 og 3.600 kr Fra 8.800 kroner Mellom 5.000 og 5.500 kroner Omtrentlig batteritid 36 timer (1,5-2 dag) 18 timer (én dag) 18 timer (én dag) Inntil 11 dager (!) Inntil 80 timer Størrelse urskive/skjerm 49 mm 41 eller 45 mm 40 eller 44 42, 47 eller 51 mm 45 mm Lysstyrke 2000 nits 1000 nits 1000 nits Ikke oppgitt Ikke oppgitt Støtte for mobilnett Krysse av Ja, valgmulighet Ja, valgmulighet Bytt Ja, valgmulighet Materiale Titan Aluminium eller stål Aluminium Titan Titan Vekt 61,3 gram Mellom 32 og 51,5 gram Mellom 26,4 og 33 gram Mellom 58 og 89 gram 46,5 gram Vanntetting Til 100 meter Til 50 meter Til 50 meter Til 100 meter (10 ATM) 50 meter (5 ATM) Helsesensorer EKG, puls, kroppstemperatur/kvinnehelse, krasjdeteksjon, falldeteksjon EKG, puls, kroppstemperatur/kvinnehelse, krasjdeteksjon, falldeteksjon Puls, krasjdeteksjon, falldeteksjon Puls, kvinnehelse EKG, puls, blodtrykk, pulsoksymeter Andre sensorer Dybde og temperatur - - Barometer, termometer - GPS L1 + L5 L1 L1 Flerbånds GPS GPS, detaljer ikke oppgitt

Kan ikke vise lufttrykk

Vi noterer oss noen ting i første omgang. Det er ikke kommet noen form for luftintegrasjon for Apple Watch Ultra. Dermed vil den så langt vi vet ikke kunne fortelle deg hvor mye pusteluft som er igjen på tanken. Det må du altså ha egen trykkmåler til.

Det er også slik at Apple i sin omtale av vanntettingen sier at den kan bli dårligere over tid. Selv om det er ukjent akkurat hvor mange av de andre aktørene som har liknende ansvarsfraskrivelser, ble det nevnt at det var «et dårlig utgangspunkt for dykkerutstyr». Utgangspunktet for vanntetting er at den skal holde ned til 100 meter, men kunne brukes til dykking ned til 40 meter.

Vegar Sinding er instruktør ved Prodykk og tok turen ned på enda større dyp enn vi i utgangspunktet testet klokken. Rapporten etterpå viste bare at klokken hadde gått forbi 40 meter. En dykkercomputer fra Shearwater viste 40,3 meter.

Fra svømme- og snorkleturene med klokka er det litt ergerlig at den forbedrede GPS-en ikke ser ut til å gjøre så stor forskjell når man er i vann. Det er fortsatt i all hovedsak stedet man hopper uti som logges. Dermed blir tilbakelagt distanse for øktene litt «i det blå».

Mangler funksjonen? Legg den til

For all sin sportslighet er Apple Watch Ultra fortsatt en fullstendig «smart» klokke, med appstøtte for alt fra Tesla-apper til Spotify og alt mellom.

Av aktiviteter på land er det for det meste middels lange turer i skogen jeg har hatt klokken med på. Den har ikke blitt brukt til løping, sykling eller mer intens sport.

Jeg vet imidlertid at en del kritiserer klokken for å ikke kunne telle ned såkalt «recovery», altså når du er i form til enda en fysisk utskeielse igjen. På oppsiden for landsportere er det likevel verdt å nevne at klokken har forbedret automatikk på gjenkjenning av ulike sporter så som løping.

I likhet med dykkingen kommer tredjeparts apper inn dersom du trenger flere funksjoner. Du kan for eksempel kjøre den populære sportsappen Strava på Apple Watch, og få «recovery»-timer etter øktene dine der.

Dermed fremstår Watch Ultra på mange måter litt som en iPad; den er et ekstremt kapabelt lerret der du kan legge til funksjonene du trenger selv.

Trackback er nyttig på tur

Til venstre på midten av den nye urskiven ligger knappen (komplikasjonen på klokkespråk) som starter kompassappen. Herfra kan du starte registrering av bevegelsene dine for Trackback-funksjonen.

En av årets oppgaver for perle-uvennene i Apple og Samsung er å få has på Garmin og andre turklokkeprodusenters forsprang i skauen. Det er dessverre langt igjen før Garmins batteritid behøver å se seg i bakspeilet, men «Trackback»-funksjonen har både Samsung og Apple lansert i kor i år.

Når du først har gått langt og lenger enn langt kan du snu og be om veivising hjem igjen.

På Watch Ultra er den gjort særdeles enkel. Du klikker deg inn på kompassappen, enten fra appoversikten eller fra en av klokkebakgrunnene, og derfra kan du velge å spore hvor du går. Når du er klar til å snu, setter du appen på pause. Deretter kan du velge å spore skrittene dine tilbake. Du styrer «oppløsningen» på sporvisningen med den digitale kronen, og klokken opplyser om kartskala mens du vrir. Dermed vet du sånn høvelig hvor lange avstander du har å jobbe med.

Det er bare å peke klokka i retning av streken på kompasset og gå den veien. Easy peasy.

Jeg liker meget godt den lettfattelige måten Apple har løst det på Watch Ultra, samtidig har Garmin minst hatt funksjonen i sine klokker siden Fenix 3, som begynner å bli sju år gammel. Så det er ikke så innmari nytt dette, men det er et særs praktisk tillegg på smartklokker som denne.

Innebygd sirene, skulle uhellet være ute

Sirenen kan bli temmelig bråkete. Den spiller ikke så høyt at det gjør vondt i ørene, men det skal noe til å ikke få den med seg i en skog der alt den konkurrerer med er fuglekvitter.

Den antakelig kraftigste høyttaleren i noen smartklokke er bygget inn i Watch Ultra. Her kan du aktivere en sirene som høres på temmelig lang avstand. Lyden er stigende, og starter ikke spesielt imponerende, men den blir temmelig intens i løpet av noen sekunder.

Det er også bygget inn både falldeteksjon, som Apple Watch har hatt lenge, og den nye krasjdeteksjonen som både nye iPhoner og Watch series 8 har. Det siste er i praksis en utvidet falldeteksjon basert på mer kapable sensorer inni klokka, og utvidet sammenstilling av data om bevegelse og plutselig stopp.

Etter hvert er det godt kjent at disse sikkerhetsfunksjonene i sine ulike roller har berget liv. EKG-monitor er forøvrig fortsatt med i pakken, og klokken kan varsle deg både om uregelmessig hjerterytme og dersom du for eksempel går ujevnt - noe som kan indikere trøbbel med balanse eller bare au i en skank.

– Definitivt ikke billig

Du kan lagre flere ulike posisjoner i kompassappen, og få hjelp til å navigere til dem senere.

Apple Watch Ultra er definitivt ikke billig. Den har titankasse og mye mer avansert innmat enn de vanlige Watch-modellene. Her må du ut med 10.000 kroner, mot 9.600 om du går for største modell Watch i stål. Velger du største Watch series 8 i aluminium «slipper du unna med» 6600 kroner om du vil ha mobiltilkobling.

Mye penger er det uansett. Men om det er dyrt eller «innafor» sammenliknet med andre klokker avhenger litt av hvordan du bruker Watch Ultra. Og hvor mye av Watch Ultra du bruker. Dersom du både er høyt og lavt, og sykler birken den ene dagen mens du dykker den neste, er det alternative utstyret til Apple Watch uansett ganske dyrt. Vi snakker toppmodeller fra Garmin, eller rene dykkercomputere som fort kan finne på å koste ti lapper.

Og for all del - dersom vi begynner å sammenlikne med feinschmeckerklokker med automatiske urverk fra Sveits finnes det veldig få modeller som kommer ned i denne prisen, selv om de bare kan vise tid. Til gjengjeld har slike klokker en tendens til å øke i verdi, mens smartklokker tæres hardt av såkalt «digital råte» etter hvert som nye modeller som kan mer kommer på markedet.

Det eneste valget som fremstår «enkelt» her er mellom en Watch series 8 i stål og Ultra. Her blir avstanden så kort at hvis man kan passe ultra er det vanskelig å se hvorfor noen vil betale nesten like mye for en vesentlig mindre komplett pakke.

Konklusjon: Den beste smartklokka på markedet

Litt på bærtur, men tross alt på en vei. Trackback-funksjonen kan være gull verdt.

Prisaspektet her blir altså veldig forskjellig fra bruker til bruker. For noen er dette en fet Geländewagen for å kjøre ungene til og fra fotballtrening. Den skal bare se tøff ut og være et smykke. For andre er dette reinspikka bruk - som favner flere typer bruk enn denne typen dings noensinne har favnet før.

For begge disse gruppene er ikke dette et så verst kjøp.

Men samtidig må du ikke gå i fella og tenke at dette her er det en smartklokke må være. For selv Apples, Garmins og Samsungs rimeligste smartklokker, og en rekke aktivitetsarmbånd kan være helt supre.

Men jeg vil driste meg til å si at Apple Watch Ultra er den aller beste smartklokken på markedet akkurat nå.

Den er dyr, og den er en tusenkunstner som neppe er aller best på noen av sine enkeltområder - aller minst så på batteritid. Men en mer omfattende pakke enn dette her får du tross alt ikke tak i. Og når du er ferdig med sportinga har klokka sin egen appbutikk og er stor nok til at et vanlig fulltastatur fungerer fint.

9 Imponerende Apple Watch Ultra Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat En smartklokke som kan brukes til nesten alt. Fordeler + Laget i titan med god beskyttelse for skjerm

+ Gir viktige dykkerfunksjoner som dybde og temperatur

+ Veier ikke mye mer enn standard Apple Watch

+ Enkel å bruke med store hansker på - fin til tur og dykk

+ Avslappende batteritid mot den vanlige utgaven

+ Svært veltilpassede reimløsninger for aktiviteter

+ Nattmodusen er finfin for nattsynet

+ Trackback er superpraktisk

+ Gir mye brukstid med kort tids hurtiglading

+ Svært lyssterk under bruk Ting å tenke på — Saktelading fra en gammel lader tar evigheter

— Foreløpig er ikke Oceanic+ klar for dykkere (minuspunkt fjernes etter hvert)

— Nattmodus fungerer ikke på tvers av urskiver

— Mangler luftintegrasjon mot dykkertank

— Kostbart teknologiprodukt med usikker varighet vs. trad klokke

— Fungerer bare med iPhone