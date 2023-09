Her er alt Microsoft lanserte torsdag

Nyheter både til Surface, Windows og Bing.

Microsoft holdt torsdag sin høstlansering i New York, og blant det vi fikk se var oppdateringer til to av selskapets Surface-produkter og flere AI-relaterte annonseringer.

Surface Laptop Studio 2

Først ut er en overhaling av Microsofts «luksus-laptop» Surface Laptop Studio, som vi kalte «den mest gjennomførte Microsoft-maskinen til nå», da vi testet den i fjor. Maskinens hovedtriks er at den har en veldig fleksibel skjerm som lar deg bruke den i flere ulike «moduser».

Den 14,4 tommer store skjermen kan eksempelvis legges ned over tastaturet eller skyves frem slik at du kun ser pekeplata, og det følger med en skjermpenn.

Oppløsningen er fortsatt 2400 x 1600 piksler, som betyr at Microsoft fortsetter med sitt praktiske 3:2-format, og skjermen støtter opptil 120 Hz oppdateringsfrekvens.

Surface Laptop Studio 2 får det samme utvendige designet som den første generasjonen, men Microsoft har lagt til flere porter vi og andre etterlyste. I tillegg til minijack og to USB-C-/Thunderbolt-porter, har den nye versjonen fått både minnekortleser og en USB-A-port.

Lading gjøres fortsatt med Surface Connect-tilkoblingen, som bruker magneter og minner om Apples MagSafe-løsning.

Slik så den første Laptop Studio-generasjonen ut. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Ytelsesmessig hevder Microsoft at ytelsen skal være omtrent doblet fra den forrige versjonen. Innvendig finner du en 13.-generasjons Intel Core-brikke, nærmere bestemt i7–13700H, og grafikkbrikken er inntil en RTX 4050 - opp fra 3050 i forrige versjon (men innstegsversjonen har innebygget Iris Xe-grafikk). Du kan få den med 16 eller 32 GB RAM og 512 GB eller 1 TB SSD-lagring, og maskinen støtter nå Wi-Fi 6E og Bluetooth 5.3 - opp fra Wi-Fi 6 og Bluetooth 5.1 på forrige generasjonen.

Batteriet er fortsatt det samme, på relativt moderate 58 wattimer. En MacBook Pro har til sammenlikning 70 wattimer i 14-tommersversjonen og hele 100 wattimer i 16-tommeren. Microsoft oppgir inntil 18 timer batteri med Nvidia-grafikk og 19 timer med Iris.

Prisen er også skrudd opp ganske betydelig fra forrige generasjon, med en startpris på 29.000 kroner for Studio 2. Vil du ha Nvidia-grafikk må du opp på 34.500 kroner, mens toppmodellen med 32 GB RAM og 1 TB lagring koster 40.200 kroner. Ganske stive komponentpriser hos Microsoft, med andre ord.

Maskinen kan bestilles nå, med levering fra og med 3. oktober.

Surface Laptop Go 3

Microsofts lille og rimelige Surface Laptop Go fikk også en moderat spesifikasjonsoppgradering.

Denne plasserer seg mellom Microsofts Windows-nettbrett Surface Pro og den «vanlige» Surface Laptop, med en 12,4-tommers touchskjerm og vekt på bare 1,13 kg. Laptop Go 3 kommer med en Intel Core i5–1235U-prosesso og integrert Intel Iris Xe-grafikk, 8 eller 16 GB RAM og 256 GB lagring.

Også her er skjermforholdet 3:2, med en oppløsning på relativt magre 1536 x 1024 piksler (pikseltetthet på 148 piksler per tomme). Maskinen har en enkelt USB-C-port, en USB-A-port og minijack, i tillegg til den nevnte Surface Connect-porten for lading. Batteriet er på 41 wattimer, og skal holde til opptil 15 timers bruk.

Innstegsmodellen koster 11.300 kroner, men har altså bare 8 GB RAM og 256 GB lagring. Vil du ha 16 GB RAM, må du belage deg på å punge ut nesten 3000 kroner ekstra - 14.100 kroner. Levering også her fra 3. oktober.

Microsoft varslet også at den neste store Windows 11-oppdateringen kommer allerede 26. september, altså kommende tirsdag. Oppdateringen bringer blant annet med seg den lenge varslede AI-assistenten «Copilot», som i praksis betyr at du får tilgang til Bing Chat-funksjonen direkte i sidemenyen i Windows eller ved å trykke Windows-tasten og C samtidig - bare at den kan utføre mange Windows-operasjoner i tillegg. Copilot rulles også ut i hele Microsofts 365-programpakke, altså blant annet i Word, Excel og Outlook.

Opppdateringen inneholder også et nytt utseende på filutforskeren, et nytt og forbedret backup-verktøy som skal gjøre det enklere å ta med deg innholdet ditt til en ny PC og en ny funksjon i Bilder-appen som lar deg gjøre bakgrunnen i et bilde uskarpt, for å nevne noe.

Skjermbilde-funksjonen i Windows får også muligheten til å gjenkjenne tekst, så du kan lime teksten direkte inn et annet sted. Skjermopptaksfunksjonen får nå også mulighet for å ta opp lyd - enten fra innholdet på skjermen eller fra mikrofon.

Oppgraderinger til Bing Chat

Selve Bing Chat vil også få oppgraderinger ved at Microsoft legger til bildegeneratoren Dall-E 3 rett i chatboten. Versjon tre av Dall-E-motoren skal være bedre i stand til å tolke hva du ber om, i tillegg til at den er bedre til å tegne ting som øyne og fingre.

Microsoft varsler også at de vil legge til såkalte «Content Credentials» i Bing, altså digitale vannmerker som gjør det mulig å se at et bilde er AI-generert. Chatboten får også muligheten til å lage personlige svar for deg ved å bruke chattehistorikken din - for eksempel til å vite hva som er favorittlaget ditt eller liknende. Dette kan (heldigvis) skrus av i innstillingene.

Microsoft har foreløpig ikke fortalt når oppdateringene til Bing Chat kommer, annet enn at det vil skje «snart».