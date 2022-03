Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Microsoft Surface Laptop Studio

Den mest gjennomførte Microsoft-maskinen til nå

Studio er kanskje for «proffene», men vi vil ha en likevel.

Etter en enkel start har Microsoft med årene bygget opp et lag med flere bærbare Surface-maskiner.

Vi har den supernette Surface Pro for deg på farten, den enkle og rimelige Surface Go for studenter, Surface Laptop som takler hverdagsoppgaver og den mer fleksible, kraftigere Surface Book myntet på kreative proffbrukere.

Book har lenge vært en av undertegnedes favorittmaskiner. Med avtagbar skjerm, god ytelse og super interaksjon er den rett og slett ekstremt allsidig - men den avanserte konstruksjonen gjør den også i overkant dyr.

Med den siste Surface-maskinen, kalt Laptop Studio, virker det heldigvis som Microsoft er inne på rett sti igjen. Studio gir nemlig mange av de samme mulighetene som Book-serien, er betraktelig kraftigere og koster mindre.

Mange triks i ermet

Etter å ha tilbrakt en uke med den, heller vi mot å kalle den den mest gjennomførte Surfacen til nå. Og den er særlig interessant for deg som jobber mye med penn og bruker maskinen mer som et arbeidsverktøy enn som et nettbrett i sofakroken, slik vi likte å gjøre med Surface Book.

Her kan du ikke løse ut skjermen fra tastaturet, men Studio kommer med andre triks, som:

En skjerm som kan vippes ut, roteres og støtter fire ulike moduser

Støtte for penn med mikrovibrasjoner som simulerer papirfølelse

Et 14 tommers raskt 120 Hz-panel

En ny haptisk pekeplate

Svært kraftig Nvidia RTX-grafikk

Ekstra fokus på kamera, lyd og mikrofoner

Microsoft Surface Laptop Studio 14" Pris 23 490,- Skjerm 14.4" IPS, 2400 x 1600 (3:2) 120 Hz Prosessor Intel Core i7-11370H (4 kjerner/8 tråder, inntil 4.8 GHz, 35W) Grafikk Nvidia RTX 3050 Ti 4GB, Intel Iris Xe Lagring 512 GB SSD (M.2 NVMe PCIe) Minne 16 GB (4266 MHz LPDDR4) Radio WiFi 6, BT 5.1 Annet Ansiktspålogging, 1080p-kamera Batteri 58 Wh Porter 2x USB 4/Thunderbolt 4, SurfaceConnect, Minijack Vekt og mål 1,83 kg. 32,4 x 22,8 x 2 cm Pris ved test 23.500 kroner

Det første vi legger merke til ved Laptop Studio er at den er ekstremt solid bygget og at alle detaljer er integrert med høy presisjon. Konstruksjonen er i slitesterk og lett magnesium, og alt sitter som et skudd.

En av detaljene vi liker er hvordan skjermen åpnes med en finger, og når den lukkes klapper den ikke brått og brutalt igjen, men legger seg stille og varsomt på plass over tastaturet.

Vi liker for øvrig også ansiktsgjenkjenningen, som logger deg lynraskt og passordløst inn i Windows. Vi skulle bare ønske det også var mulig å blokkere for kameraet med et deksel eller lignende.

Det har lite med konstruksjon å gjøre, men vi må nevne at alle Studio-maskinoppdateringene fra Microsoft gis direkte via Windows Update. Det er mye smidigere enn hos konkurrentene, hvis maskiner må holdes oppdatert via egne verktøy som ikke alltid er like lette å forstå eller huske på å bruke.

8.5 Meget bra Microsoft Surface Laptop Studio 14" annonse 23 490,- Sjekk nå 23 490,- Sjekk nå Lagre Lagre Sammenlign sitat " Superallsidig, kraftig og mektig godt bygget. Tar digital pennbruk et steg videre. " Fordeler Krysse av Ekstremt allsidig og fleksibel design

Krysse av Genial haptisk penn (ekstrautstyr!)

Krysse av Topp byggekvalitet i magnesium

Krysse av Rask, lyssterk og krystallklar skjerm

Krysse av Høy grafikkytelse

Krysse av «Heldags» batteritid

Krysse av «Snublesikker» lader

Krysse av Behagelig tastatur og god pekeplate

Krysse av Super lyd

Krysse av Ansiktspålogging Ting å tenke på Bytt Penn følger ikke med

Bytt Tung å holde i brettmodus

Bytt Ingen «personvern»-funksjoner

Bytt Telefon- og nettbrettkameraer er bedre

Bytt Noe støy med grafikkbrikken i sving

Bytt Ikke minnekortleser

Bytt Matcher ikke Apples M1-brikker

Fire moduser

Laptop Studio kan brukes i fire ulike moduser. Tre av dem kan du se i billedgalleriet under, og i tillegg kommer selvsagt vanlig bærbar-modus.

Disse ulike modusene er mulig fordi skjermen er hengslet både nederst og midt under panelet. Slik kan det vippes ut og rundt som det passer deg i ulike situasjoner.

I den første modusen, som Microsoft kaller «Stage», der bare pekeplaten er synlig, opplever vi god støtte for å bruke berøringsskjermen med hendene, mulighet for presisjonsarbeid med pekeplaten og at innholdet kommer nærmere oss.

Klappet flatt sammen er det selvsagt meningen at du bruker Studio Laptop som et nettbrett eller tegnebrett med penn. Her er maskinen definitivt mye tyngre i brettmodus enn Surface Book, men den er helt ålreit å ha med i sofaen om du finner noe å støtte den mot. Vi foretrekker imidlertid å bruke den med penn mens den ligger flatt på et underlag.

Til sist har du modusen der maskinen enten hviler på undersiden av tastaturet eller kan balansere på langsidene sine som et «telt». Her kommer innholdet så nær deg som mulig, noe som for eksempel er supert når du ser film.

Helt rå som «skisseblokk»

Studio er utvilsomt laget for deg som ikke begrenser deg til tastatur og pekeplate for «input». Vi testet maskinen med Surface Slim Pen 2. Den er dessverre ekstrautstyr til rundt 1300 kroner, men det er den verdt.

Det å tegne eller skrive med en penn på en hard og glatt glassflate er ikke optimalt. Med Surface Slim Pen 2 har imidlertid Microsoft gjort noe smått genialt.

Pennen gir nemlig fra seg små vibrasjoner når den er i bevegelse mot skjermen. Slik simuleres følelsen av å tegne eller skrive på papir, og dette hjelper overraskende mye med å styre både hastighet og trykknivå. Styrken på disse haptiske vibrasjonene kan dessuten justeres til din smak.

Vi liker definitivt best å bruke pennen i brettmodus. Der er skjermen også veldig svakt vinklet mot deg, noe som gir en liten ekstra ergonomisk fordel.

Pennen er flat, men likevel god å holde i, og vi liker hvor enkel den er, med to snarveisknapper der toppen også fungerer godt som viskelær.

Sammen skaper Studio Laptop og Slim Pen 2 det nærmeste du kommer ekte «analog» blyant-følelse på en slik enhet i dag. Vi digger det.

Skal du bare ha en liten pause kan for øvrig pennen festes til en av kortsidene på skjermen, men genialt nok har den fått en mer permanent bolig i en utskjæring i front under maskinen.

Der smetter den magnetisk på plass og lades dessuten med induksjon. Magneten er såpass sterk at pennen ikke mistes under transport, samtidig som den er lett å vippe frem igjen.

Krystallklar og lynrask skjerm

Å finne den perfekte skjermen er vanskelig. Det er alltid en avveining eller et kompromiss. Men her, med sitt 14,4-tommers panel med 2400 x 1600 piksler har Microsoft funnet en gyllen middelvei.

Panelet har ikke de samme «poppende» fargene eller det uendelige sortnivået som OLED-panelene flere moderne «high end»-bærbare leveres med for tiden. Snarere er det et tradisjonelt LCD-panel på plass her, men det stiller da også med rå skarphet, god dynamikk og veldig naturlige og presise farger slik at det jammen er interessant nok å se på. «Urenheter» som plager flere OLED-paneler slipper du også unna her.

Dessuten kan skjermen uten problemer jobbes på utendørs i sterkt sollys, noe som fortsatt er en sjeldenhet blant bærbare. Og, selv om panelet er blankt, har det et godt antirefleksbelegg som parerer de mest brysomme refleksene.

Panelet kan for øvrig tilpasse hvitbalanse og fargetemperatur basert på omgivelseslys, noe som øker komforten når du jobber på skjermen.

Oppløsningen og størrelsen gjør det dessuten lett å jobbe med to vinduer side ved side, og 3:2-forholdet gjør deg ekstra produktiv ved å gi rom for mer innhold i høyden enn de tradisjonelle widescreen-panelene mange er vant til.

Panelet støtter som standard 120 oppdateringer i sekundet. Sammenliknet med langt mer gjengse paneler med 60 Hz gir dette jevnere rulling og lettere skumming av tekst på nettsider, for å nevne noe. Og det kan forbedre spillopplevelsen, noe vi kommer tilbake til!

Panelet har svakt avrundede kanter.

Treffer blink med ny pekeplate

Tastaturet dras kjensel på fra Surface Laptop og Surface Book. Det er helt i orden, for disse tastene har lang vandring, fin sprett i seg, god demping og er ganske støysvake.

Den hvite bakbelysningen kan stilles i tre nivåer, noe som bidrar til det ellers elegante og stramme uttrykket til maskinen. Microsoft holder seg også til norsk tastaturoppsett, med blant annet høy «enter»-tast i en tid der stadig flere forlater det til fordel for et mer generelt amerikansk oppsett. Takk for det!

Microsoft har også tatt pekeplaten et steg videre på denne modellen. Den er oppgradert med haptisk motor fremfor den tidligere rene mekaniske tilbakemeldingen. I praksis betyr det at du nå kan trykke den ned hvor som helst, og ikke bare i nedre del. Her tar Microsoft etter Apple, som med stor suksess utstyrte sine Macer med samme teknologi for flere år siden.

Dette høres kanskje ut som en detalj. Den haptiske tilbakemeldingen gir deg imidlertid ikke bare større fleksibilitet, men reduserer antall feiltrykk og er tilnærmet lydløs ved bruk.

Når pekeplaten samtidig er jevn og presis blir den haptiske funksjonen prikken over i-en for interaksjonen på denne Surfacen.

Super for møter

Kamerakvalitet har blitt viktigere med flere folk på virtuelle møter og hybridkontor. Surface Laptop Studio gjør det ikke best i klassen her, men leverer et ganske ok resultat.

Kameraet har en Full HD (1080p)-sensor som slipper inn godt med lys og leverer relativt naturlige, men kanskje litt overdrevne farger. De fleste rivalers kameraer tilbyr HD (720p)-sensorer som gir færre detaljer og ofte mørkere bilder.

Det sagt ligger både dynamikk, skarphet og oppløsning milevis bak «selfiekameraene» til middelmådige mobiltelefoner og nettbrett, og med sin Spectre x360 16 viste HP oss nylig at kameraet kan gjøres bedre i en bærbar også.

Det at de totalt tre innebygde mikrofonene fanger opp stemmen din godt og med en relativt naturlig klang er kanskje enda viktigere enn selve kameraet.

Til sammen gjør kameraet og mikrofonene Surface Studio til en fin-fin møtemaskin.

Og det er også lett å høre hva andre sier, takket være gode høyttalere som spiller høyt og engasjerende. De egner seg for både podkast og musikk.

Diskanten er svært klar, men aldri masete, og mellomtonen balansert. Vi savner noe mer fylde nedover i registeret, men alt i alt er dette veldig godkjent.

Snublesikker lader

Sammen med Apples (aller nyeste) MacBook Pro-serie har Surface-serien, og da også Studio, markedets mest praktiske ladeløsning. Ikke bare kan den propritære SurfaceConnect-laderen fylle batteriet raskt, men helt «snublesikkert» ved å holdes på plass med en magnet. Du kan også lade via USB-C-portene som backup.

Vi savner en minnekortleser eller USB-A-port, og synes vel Microsoft kunne funnet plass til i alle fall én av disse.

SurfaceConnect-laderen har riktig nok en USB-A-port integrert i seg, men denne er kun for lading og tilbyr ingen dataoverføring. De to USB-C-portene er heldigvis veldig allsidige, der de også støtter Thunderbolt 4. Og minijack-inngangen er stadig med.

Sammenlignet med Apples nye generasjon MacBook Pro, med deres egen M1-systembrikker innomhus, klarer ikke Windows-maskiner med tradisjonelle Intel- eller AMD-brikker å hevde seg for tiden.

Intel jobber hardt for å tette noe av gapet med sine 12. generasjon Core-prosessorer, som er på vei ut i markedet nå. Microsoft ventet imidlertid ikke på disse før lanseringen av Surface Studio, så her finner vi stadig en firekjernet prosessor fra deres 11. generasjon.

Det er ganske typisk at Microsofts egne maskiner ikke kommer med de nyeste prosessorene også fordi de ofte lanseres mye senere i Norge enn i USA. I statene har Surface Studio vært tilgjengelig siden tidlig oktober i fjor.

Men hvor stort problem er dette egentlig? Visst blir Intels nye prosessorer bedre enn dagens, men noen revolusjon er de ikke ventet å gi. Og noe bedre er jo «alltid» på vei.

Og erfaringen vår fra dagens Studio er at den er mer enn rask nok for selv krevende oppgaver. Vi ville kanskje ikke valgt denne for den aller tyngste renderingen og videobehandlingen. Men for billedbehandling og andre typiske kreative oppgaver flyter alt som smør.

Det hjelper selvsagt at grafikkløsningen dens er ganske rå, og mye bedre enn Apples MacBooker eller de fleste like kompakte bærbare kan skilte med.

Nvidias RTX 3050 Ti-grafikk hjelper deg med å sette fart på alt fra videorendering, modellering og spill. Vi har testet løsningen i spill, der vi får veldig gode resultater.

Ikke bare viser maskinen seg som den kraftigste kompakte bærbare vi har testet, men grafikkløsningen er så god at den klarer å utnytte egenskapene til 120 Hz-panelet.

I Overwatch målte vi nemlig henholdsvis 132 og 96 FPS ved Full HD- og 2400 x 1600 piksler oppløsning. Da på maks billedkvalitet.

I det mye tyngre «Control» målte vi 48 FPS ved Full HD-oppløsning med høye grafikkinnstillinger. Da vi aktiverte strålesporing og DLSS-oppskalering målte vi også 48 FPS, men fikk bedre billedkvalitet og grafikk.

Det forteller oss at Laptop Studio er en ganske kapabel spillbærbar også.

I grafen ser det ut som Surfacen er en bråkebøtte, men vi hørte ikke viften dens en eneste gang utenom når vi spilte. Selv da vi utførte de tunge prosessortestene våre var det tyst. Kanskje suste det svakt under videosamtaler, men da var samtalen nok til å overdøve den.

Og, selv når grafikkløsningen er aktivert i spill blir aldri støyen skikkelig masete. Susingen er jevn og lett å skjule med et par hodetelefoner. Dette synes vi er ganske imponerende gitt maskinens beskjedne fotavtrykk.

For batterimålingen er det greit å påpeke at vi har testet maskinen på standard 120 Hz oppdateringsfrekvens for skjermen. Det trekker litt mer strøm enn om skjermen settes til 60 Hz, noe du endrer via innstillingsmenyen.

Med omtrent 12,5 timer målt driftstid i vår (riktignok enkle) videotest bør maskinen uansett holde koken en arbeidsdag med varierte arbeidsoppgaver.

Konklusjon

Surface Laptop Studio er ikke like praktisk å bruke som nettbrett som Surface Book. Men på alle andre områder er den overlegen.

Dette er den desidert kraftigste maskinen Microsoft tilbyr, og selv om Apple banker den på prosessorytelse og nyere prosessorer fra Intel er på vei til å bli lansert, flyter uansett de aller fleste tyngre oppgaver utmerket. Og det uten støy. Når det gjelder spillytelsen er vi skikkelig imponerte, og alt i alt kan vi ikke annet enn å kalle denne en kompakt kraftpakke.

Om ren ytelse er førsteprioritet bommer du likevel med denne. Du får mer for pengene med mer tradisjonelle bærbare. Surface Laptop Studio velger du om du vil kombinere god ytelse med et av markedets mest allsidige design.

Dette er nemlig først og fremst et førstevalg om du jobber mye i kreative apper og aktivt bruker penn som et av verktøyene dine.

Vi synes det er synd Microsoft ikke slenger med Surface Slim Pen 2 i pakken. Men med mikrovibrasjonene sine er pennen såpass unik at den uansett er verdt å kjøpe til, og dette vet nok Microsoft. Tegneopplevelsen minner om den du får analogt, på papir, og vi synes dette er stort steg opp for digital tegning på «vanlig» skjerm. Den har på mange måter blitt moden her.

Pennbruk er mest naturlig i brettmodus. Vi tror imidlertid sjansen er stor for at du også finner nye måter å jobbe på om du eksperimenterer med de andre modusene. «Stage»-modus og teltmodus kan for eksempel understøtte berøring, fremheve videovisning og annet.

Vi vil ellers fremheve den solide byggekvaliteten, skjermen som er krystallklar, lynrask og mulig å jobbe på i skarpt sollys, samt det gode tastaturet og den oppgraderte pekeplaten med naturlig haptisk tilbakemelding.

En ganske fin møtemaskin mener vi også Microsoft har laget, med et greit kamera og topp lyd både fra høyttalere og mikrofoner.

Litt smårusk er det alltid. Som at maskinen ikke lar deg koble fra eller blokkere mikrofon og kamera, ikke har minnekortleser eller en USB-A-port, og at enkelte rivaliserende maskiner er enda bedre på noen enkeltdetaljer, som kamera eller batteritid.

Men totalt sett er dette en nær komplett maskin som innbyr til kreativ bruk og har få viktige kompromiss. Og få direkte konkurrenter, for den saks skyld.

