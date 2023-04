Ford bekrefter: F-150 Lightning kommer til Norge

Fords el-pickup F-150 Lightning lanseres i Norge, varslet Ford på en pressekonferanse torsdag. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Stein Jarle Olsen og Finn Jarle Kvalheim 20. april 2023, 11:44 Lagre Lagre artikkel

Ford Norge og Ford Europa hadde innkalt til en litt mystisk pressekonferanse i Oslo torsdag, og rundt lunsjtider var det klart hva mystikken dreide seg om: El-pickupen F-150 Lightning lanseres i Norge.

– Dette er et kjøretøy mange kunder har etterspurt, interessen har vært overveldende. Så hvorfor vente? Vi har lyttet, vi har hørt, sa Ford Norge-sjef Per Gunnar Berg fra scenen på Grefsenkollen.

Bilen har foreløpig kun vært til salgs i USA, hvor Ford på et tidspunkt måtte stoppe muligheten til å bestille den på grunn av den store interessen. Med norgeslanseringen varsler de nå at de vil tredoble produksjonen, men helt enkelt blir det likevel ikke å få fatt i bilen.

Ford Norge-sjef Per Gunnar Berg og Fords direktør for elektrifisering i Europa, Anna Lena Striegel, strålte om kapp med sola i Oslo torsdag. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Må søke om å få kjøpe

Ford sier nemlig at de forventer større etterspørsel enn tilgang, og at man derfor må «søke» om å få kjøpe på Fords nettsider.

Når du registrerer interesse vil du bli stilt totalt 13 spørsmål av typen «Hva har du tenkt å bruke bilen til?» og «Hva vil bilen gjøre annerledes for deg?», får vi opplyst.

Selskapet sier de forventer at de første norske kundene vil få bil før jul i år, men at tilgangen er begrenset.

– Vi er ikke så interessert i spekulanter. For oss er det viktig å finne kunder som virkelig trenger bilen - at den kan gjøre en forskjell for dem privat eller i næring, sier Ford-sjef Berg til Tek.no.

Foreløpig er det ytterst begrenset med elektriske pickuper tilgjengelig i Norge. Det er egentlig bare én, og det er Maxus T90 - som i praksis er et ganske annet produkt enn F-150 Lightning.

T90 har bakhjulsdrift, «skarve» 180 hestekrefter og et batteri på rundt 88,5 kilowattimer. Den er 5,37 meter lang og koster omtrent 585.000 kroner.

Ford F-150 Lightning. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Kun én versjon tilgjengelig i Norge

F-150 Lightning måler 5,91 meter i lengde og kommer med to batterivarianter på henholdsvis 98 og 131 kilowattimer brutto. Etter den relativt strenge amerikanske EPA-standarden har bilen en rekkevidde på mellom 370 og 510 kilometer.

Den kraftigste konfigurasjonen kommer med 580 hestekrefter og 1051 newtonmeter moment, permanent firehjulsdrift og kan trekke 4,5 tonn henger. 0–100 km/t skal ta rundt 4,5 sekunder.

I Norge er det imidlertid foreløpig bare versjonen med minst batteri som blir tilgjengelig, i en såkalt «Lariat Launch Edition». Den har en estimert pris på 1.183.000 kroner inkludert moms og avgifter.

Den har 452 hestekrefter, kan trekke 3,5 tonn henger og har en EPA-rekkevidde på 386 kilometer. Kun én farge blir tilgjengelig - den såkalte «Antimatter Blue Metallic».

Ford understreker dessuten at prisen ikke er endelig.

«Prisen vil kunne gå noe ned når vi har full oversikt over kostnadene for å konvertere bilen til norske standarder, endelig pris vil være avklart før kunde skriver kontrakt», heter det i den norske prislista.

Bilen vil i utgangspunktet registreres for C1-førerkort, altså førerkort for lett lastebil, opplyser Ford - men kan i ettertid også omregistreres for B-førerkort - vanlig personbil.

Ford Norge oppgir ikke vekten på bilen, men den skal være omtrent 2,8 tonn med 98 kWh-batteriet. Maksimal nyttelast er i Norge oppgitt til 805 kg.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Vår journalist var begeistret

Lanseringen kommer kanskje ikke som noen stor overraskelse, all den tid Ford allerede i september i fjor inviterte norske journalister til å prøvekjøre en prototype av bilen i Son utenfor Oslo.

Vår egen Ole Henrik Johansen, som til vanlig kjører en Toyota Hilux, var svært forventningsfull etter F-150-opplevelsen.

«Etter å ha prøvd bilen kan den bare ikke komme fort nok. Man kan godt si at undertegnede har et litt spesielt behov fra en bil, men vi tror neppe vi er alene i denne båten. Det å kunne ha en elektrisk pickup som kan trekke opp mot 4500 kilo henger, har 885 kg nyttelast og har godt med rekkevidde og krefter, bør være noe flere ønsker seg. Alt pakket i en stor, romslig bil som oppfører seg som en sporty personbil», skrev han den gang.

I USA har F-150 vært den mest solgte personbilen hvert år i 41 år på rad.

20. april 2023, 11:44

Mer om FordElbilPickup