En elektrisk pickup man drømmer om

Vi har kjørt Ford F150 Lightning.

Tek.no/Son: Det var neppe alle som trodde at Ford skulle ta det amerikanske markedet med storm da de lanserte pickup-ikonet F150 i elektrisk drakt. Men interessen tok såpass av at Ford på et tidspunkt måtte stenge muligheten for å bestille den over dammen.

Nå har vi fått muligheten til å prøve bilen på norsk jord. Riktignok registrert som en prototyp på utenlandske skilter, men fortsatt en bil som skal være direkte sammenlignbar med versjonen Ford nå leverer ut til sine kunder i USA.

Og før du leser videre: Ja, du føler deg som en konge bak rattet på en stor doning som dette – med nok dreiemoment og hestekrefter til å henge med sportsbiler – i en bil som for lengst har bikket to og et halvt tonn i egenvekt, men likevel har en overraskende presis og sportslig kjørefølelse.

Ford F150 Lightning har et tøft utseende

En tung bil

Undertegnede kan anses som redaksjonens dinosaur hva gjelder bil, som til daglig kjører rundt i en dieseldreven Toyota Hilux med treliters motor fra 2013. En trofast traver som forventer å fortære minst én liter drivstoff per mil som kjøres, men som utenom det har krevd svært lite vedlikehold de første 110 000 tilbakelagte kilometerne – foruten helt vanlig servicer.

For å skifte ut denne bilen med noe som har elektrisk fremdrift har frem til nå vært helt uaktuelt. Men med Ford F150 Lightning begynner man å nærme seg noe som kan brukes til det undertegnede trenger av en slik bil. En kombinasjon av muligheten for å trekke tung henger, nok lastevekt på planet og rom nok til to voksne og to barn i kupeen. Og likevel har nok med rekkevidde til å ikke måtte avlegge flere matpauser enn nødvendig på litt lengre turer.

Men før du får for store forhåpninger og kjøpelyst: Ford kunne ikke si noe mer om når eller om Ford F150 Lightning kommer for salg i Norge – ei hva den eventuelt vil koste.

Bilen vi fikk prøve er en Lariat-utgave av bilen, med andre ord en utgave med det store batteriet (130 kWh) og det nest høyeste utstyrsnivået som tilbys. En bil som måler 5,91 meter i lengde, og tar opp 2,44 meter i bredden inkludert speilene (203 uten). Og prislappen starter på 74.474 dollar for denne varianten i USA, eller fra cirka 742.000 norske kroner.

Som personbil ville F150 Lightning hatt en nyttelast på 770 kilogram i denne utgaven.

Det som kanskje er mer interessant er vekten på bilen. Den oppgis til cirka 2730 kilogram i versjonen vi fikk teste, som altså har det største mulige batteriet.

Det betyr i så fall at du vil få en nyttelast, være seg inntil fem personer eller annen last, på 770 kilogram dersom bilen skal registreres som vanlig personbil etter norske veier. Og da kunne kjøres på tradisjonelt, vanlig klasse B-førerkort. Så har du med deg fem personer vil du kunne ha litt under 400 kilogram på planet før du bikker over totalvekten.

I tillegg vil du ha mulighet for å trekke en henger på opp mot 3500 kilogram med klasse BE-førerkort.

Men dette er en bil som også kan registreres som M1, eller tyngre kjøretøy. Da vil du måtte ha C1-førerkort, også kjent som lett lastebil, og kunne ta med deg inntil 885 kilogram nyttelast – og trekke henger opp til 4500 kilogram.

I undertegnedes tilfelle ville alternativet om å registrere bilen som personbil vært mest aktuelt. Og da ville man endt opp med nyttelast som ligger cirka 100 kilogram over det Hiluxen kan skilte med med sine to seter.

Fronten har et herlig særpreg.

Tøff og ruvende

På parkeringsplassen er det lite tvil om at Ford F150 Lightning er et skikkelig blikkfang. I ekte amerikansk stil er dette en stor og ruvende pickup som skriker etter oppmerksomhet på alle de riktige måtene, og vi kan ikke annet enn å si at Ford har truffet godt med designen på denne bilen.

Bilen er som nevnt nesten seks meter lang, og fronten av bilen avslører at dette er den elektriske utgaven med sin sedvanlige lysløsning. Her har du et bredt lys som går bra siden på den ene lykten og under hele panseret før det slynger seg ned på den andre siden.

Videre har du to store speil før du møtes av to dører på hver side. Det er nemlig god plass til fem personer i denne bilen. Foran har du to store stoler med en stor midtkonsoll mellom, der du for øvrig har andre hendige funksjoner som ladeplate til mobilen og ikke minst store nok koppholdere til til hele familien.

Plassen i baksetet er dessuten ikke noe problem, der undertegnede helt uten problemer kunne sette seg behagelig inn med sine 190 centimeter på strømpelesten. Også sideveis er det greit med plass, hvor selv tre voksne kan få plass.

Bak kabinen finner vi et plan med ganske godt med plass. I lengden måler det 170 centimeter, som ikke er mye mer enn hva Hilux-en kan skilte med (155cm). Men du har til gjengjeld over 127 centimeter mellom hjulbuene.

Det betyr at du med litt slingringsmonn fint kan sette en europall på tvers mellom hjulbuene. Noe for eksempel Hiluxen ikke fikser. Tar du med høyden på selve planet, som er over en halvmeter, blir totalen en god del større enn hva den japanske pickupen kan skilte med.

Bilen er stor, men føles likevel som å kjøre en vanlig personbil

Som å kjøre i en rask personbil

Når man snakker om amerikanske biler så går ofte vitsene i at de kun er gode å kjøre rett frem, og så fort svingen kommer er det full «slagside» i vente. Vel, det er i alle fall langt unna sannheten hva gjelder Ford F150 Lightning.

For denne modellen har fått skiftet ut den stive bakakslingen med et uavhengig hjuloppheng, og oppleves i praksis som meget behagelig å kjøre. Du får rett og slett en følelse man kjenner igjen fra komfortable personbiler.

Når vi setter oss inn er setene noe av det første vi legger merke til. Det er store stoler, og ikke minst er de ganske mye og behagelige å sitte i. Du har godt med sidestøtte, og ikke minst liker vi godt det store rattet som har et mykt, men godt grep.

En annen ting vi liker er at interiøret omslutter deg godt som fører, og i tillegg er det behagelig å ha et litt bredt grep om ratter der du kan hvile albuene på midtkonsollen og over «hyllen» på døren. Utvilsomt en kjøreposisjon det er lett å bli glad i.

Mye dreier seg om rattet, for det er en solid samling knapper som sitter plassert innen rekkevidde for begge tomlene. Ellers er det en stor skjerm i midten av konsollen som har mye det samme utseende som du finner på Fords Mach-E-modell, samt at har en skjerm rett foran deg med det du trenger å vite av hastighet og rekkevidde med mer.

Girspaken går du neppe glipp av. De ulike modusene velger du på skjermen i midten av bilen.

Girspaken i bilen er såpass ruvende at du neppe går glipp av den, og når du setter bilen i Drive har du i alt fire moduser å velge mellom. Vi valgte sport, som stiver opp kjøreopplevelsen noe slik at det minner mer om det vi er vant med i Europa. I tillegg kan du velge Normal, Off-road og Tow, der normal er den mykeste justeringen mens de to andre altså tar seg av kjøring i terreng eller om du skal ha med deg henger eller campingvogn på slep.

Det første som slår oss er hvor uanstrengt og lettkjørt denne bilen er. For undertegnede tar det naturlig litt tid å venne seg med at bilen bremser opp en del når du går av gasspedalen, noe som naturligvis er å forvente av en elbil, men ikke noe Toyotaen gjør på like brutalt vis.

Bilen har tunge komponenter som batteripakken og motorer plassert lavt i bilen, og det gjør at den føles mer som en personbil. I Sport-modusen er det lite gynging i svingene, og vi kan provosere bilen med litt slalåm-tendenser på rattet uten at man merker noe annet enn god presisjon. I Toyotaen vil bilen vagle litt mer sideveis om man prøver seg på samme manøver.

Selv om dette er en stor bil, har du likevel god oversikt. På turen vi kjørte var vi innom Son sentrum, hvor det er trangt om plassen i de ellers så idylliske gatene. Men vi har ingen store problemer med å komme oss igjennom dette. Likevel vil vi tro at den er noe mer utfordrende å parkere enn Hiluxen, men det fikk vi aldri prøvd på denne runden.

Det er godt med plass og naturlig lys i kabinen på F150 Lightning.

Denne varianten av F150 Lightning leveres med 580 hestekrefter og hele 775 newtonmeter med dreiemoment. Det betyr at den i teorien kan komme seg fra 0 til 100 kilometer i timen på 4,5 sekunder. Dette fikk vi aldri prøvd, men vi kan bekrefte at det er noe infernalsk med krefter i bilen.

Du skal ha en skikkelig råtass av en bil med tradisjonell forbrenningsmotor før du henger med denne, store pickupen. Og sammenlignet med Toyotaen undertegnede ellers kjører, får Forden den til å virke som en skikkelig sinke – tør vi si nesten som en traktor?

Så var det rekkevidden. Siden vi kun fikk en kort tur i denne bilen, blir det vanskelig å konkludere med noe som helst. Men ifølge telemetrien på bilen, som ikke hadde blitt resatt på 37 timers kjøring, viste denne et snitt på 39 kWh per 100 kilometer. Det betyr i så fall en rekkevidde på rundt 33 mil med det kjøremønsteret bilen da har hatt.

Bilen leveres med mulighet for opp mot 150 kW hurtiglading. Det betyr i så fall at bilen med et store batteriet kan lades fra 15 til 80 prosent på cirka 41 minutter.

Frunk-en rommer hele 400 liter

Mange smarte løsninger

Ford F150 Lightning er et elektrisk nyttekjøretøy som har mange gode løsninger vi liker. I alle fall i utgaven vi har testet, er det mange ting vi allerede savner når vi setter oss tilbake i Hiluxen.

En ting som skiller denne bilen fra mange andre pickuper er en «frunk», altså at du har et stort rom med oppbevaring under panseret i fronten på bilen. Normalt er denne plassen fylt opp med motor, men i F150 Lightning har du rundt 400 liter med lagringsplass. Merk at du fortsatt fyller på spylevæske under panseret, men dette sitter nå plassert i forskjermen rett over den ene hovedlykten. Når du skal ha opp frunken på denne bilen, trykker du bare på en knapp inne i bilen så går panseret opp ved hjelp av motor. Dette er en funksjon du angivelig får på de to best utstyrte utgavene.

Det er også tilvarende motor i planlokket på bilen. Og lokket har mer spennende, praktisk funksjoner å by på. Blant annet kan du trekke ut et ekstra stigtrinn som gjør det enkelt å komme seg opp på planet uten for mye krumspring.

På planet finner du også strømuttak som kommer godt med om du for eksempel vil bruke bilen som håndverker.

Ser vi litt nøyere på planet har de lagt ved en liten målestokk som jo kan komme hendig med for håndverkere. I tillegg har du egne områder som lar deg bruke skrutvinger til å feste materialer på lokket.

En annen ting som er hendig på planet er strømuttakene. Det gjør det enkelt å koble til utstyr som kan brukes på 10-ampere kurser. Bilen gir deg omtrent 9,6 kilowattimer med bruk, eller cirka fire timer med kontinuerlig trekk med noe som trekker 2300 watt.

Utgaven av bilen vi fikk teste hadde dessuten 360 graders belysning rundt bilen. En hendig funksjon som lar deg lyse opp rundt hele bilen når mørket faller på. Du har blant annet lys i stigtrinnene på siden av bilen, i selve planet samt på toppen av baksiden av kabinen.

Vi var ikke de eneste som hadde et smil om munnen etter en liten prøvekjøring.

Vil kjøpe den nå!

Undertegnede har altså frem til nå ikke sett noe grunn til å skifte ut sin Toyota Hilux, hvor det ikke har vært en elbil som har pekt seg ut med de egenskapene man får med en Hilux. Altså en praktisk bil med god lasteplass, god rekkevidde og ikke minst mulighet for å trekke en stor henger med god fremkommelighet selv i litt terreng. Og det vil du ikke få fra Ford med det første heller.

For selskapet har altså fortsatt ingen planer om å gjøre Ford F150 Lightning tilgjengelig med det aller første på det norske markedet.

Og etter å ha prøvd bilen kan den bare ikke komme fort nok. Man kan godt si at undertegnede har et litt spesielt behov fra en bil, men vi tror neppe vi er alene i denne båten. Det å kunne ha en elektrisk pickup som kan trekke opp mot 4500 kilo henger, har 885 kg nyttelast og har godt med rekkevidde og krefter, bør være noe flere ønsker seg.

Alt pakket i en stor, romslig bil som oppfører seg som en sporty personbil.

Men frem til det blir en realitet så blir det mer drømmen. Og den lever i beste velgående etter å ha testet Ford F150 Lightning. For det er en meget praktisk, stor bil som byr på alt det vi hittil har savnet fra elbiler.