Fitbit tilbakekaller Ionic

Modellen kan ha et problem med batteriet.

I forrige uke ble det klart at Fitbit gjennomfører en såkalt «frivillig tilbakekalling» av alle sine Ionic smartklokker. Tilbakekallingen skyldes at batteriet kan overopphetes og potensielt føre til at brukeren får brannskader.

Fitbit Ionic var selskapets første skikkelige smartklokke og ble sluppet i 2017, og vi ga den hele 9,5/10 da vi testet den.

Fitbit oppfordrer nå alle Ionic-eiere til å slutte å bruke klokken. Selskapet legger for øvrig vekt på at problemet kun gjelder Ionic og ingen andre enheter.

Videre er det mulig for brukere av akkurat denne modellen å få refusjon – enten enheten er i daglig bruk eller ikke. Dette forutsetter at man først går gjennom en registreringsprosess.

For Norge skal refusjonen kunne gi en tilbakebetaling tilsvarende 299 dollar, altså omtrent 2700 kroner. I tillegg vil kunden i en begrenset periode få 40 prosent spesialrabatt på andre Fitbit-enheter og -utstyr.

Egne hjelpesider

Dersom du er en av dem som har en Fitbit Ionic og ønsker å benytte deg av refusjonsmuligheten, må du først gå til Fitbits hjelpesider for akkurat dette og fylle ut et skjema.

Selskapet opplyser at standard behandlingstid er på tre til seks uker fra man får fylt ut refusjonsskjemaet frem til pengene blir overført kunden.

Dessverre har ikke Fitbit noen udelt gode nyheter til den som er såpass fornøyd med sin Ionic at de heller vil ha en ny – denne modellen gikk nemlig ut av produksjon i 2020.

Et alternativ fra samme produsent kan muligens være Fitbit Sense som kom på markedet samme år.

