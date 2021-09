Blir vi lurt av smartklokkene?

Hvor smart bruker du smartklokka di?

Apple Watch har mange spennende helsefunksjoner, og du kan laste ned apper på direkten. Men hvor mange bruker alt dette på smartklokka si?

De største teknologioptimistene har spådd mobilens fall til fordel for smartklokka lenge. Men foreløpig står batterier og en fortsatt nokså rivende utvikling på klokkefronten i veien for visjonene.

Likevel markedsføres smartklokker som noe alle må ha. De kan gjøre stadig flere helseting, mange av dem kan installere apper og det er fullt mulig å bruke dem som for eksempel fjernutløser for kameraet. Har du en smartklokke fra Samsung eller Apple er faren stor for at de kan gjøre nesten alt det mobilen kan gjøre.

Men hvor mye «smart» gjør du egentlig med smartklokka di?

De to vanligste brukerne

Jeg har en begrunnet mistanke om at du har to typer smartklokkebrukere.

Den ene gruppen er de som bruker bare det grunnleggende. De setter gjerne opp klokken for aktivitetslogging og for varslinger, men lite annet. Dermed får de oversikt over søvn og trening, og de ser tekstmeldingen om å kjøpe melk rett på armen på vei til kassa i butikken.

Den andre gruppen er de som bruker «litt mer», kall dem avanserte. Da kan vi ta med ting som å sette opp e-SIM for samtaler på klokka, slik at mobilen kan ligge hjemme. Kanskje de til og med synkroniserer Spotify eller Apple Music til den og bruker den som det ene tilbehøret som blir med på tur. Kanskje mobilbetaling blir satt opp. Kanskje bruker de en taleassistent til å skru av og på lysene.

Personlig havner jeg en plass midt mellom de to gruppene, men benytter meg så godt som aldri av apper i det daglige. Hvis jeg ikke tester en klokke viser den meg tiden, meldingene mine og holder styr på aktiviteten min.

Jeg mistenker at ganske få bruker apper i særlig utstrekning, og at de stort sett har sine egne stier de går i menyene på klokka. Hvor viktig er Google Play eller App store, egentlig?

Samsungs Galaxy Watch-serie er også dyr og med kortvarig batteri - selv om det

Smartfunksjonene koster

En dugelig smartklokke må ha en rekke ting. En god og lyssterk skjerm, den må ha prosessor og batteri som kan drive kostebinderiet - og skal den ha mobilnettilkobling betyr det i praksis en hel telefon med de fleste av dens komponenter på håndleddet.

Siste generasjon Apple Watch betaler du som regel en plass mellom 4000 og 10.000 kroner for.

Og da får du «the same great 18 hour battery life», som Apple snakker om. Apple skryter mye av produktene sine, og ofte har de rett - men 18 timer batteritid blir aldri «great» uansett hva Tim Cook og co mener.

For du får ting til å ha på håndleddet fra for eksempel Garmin som kan vare i ukevis. Fitbit stiller også parat med aktivitetsarmbånd og mellomsmarte klokker som varer en uke i slengen - og som koster langt mindre.

Enn om du kjøpte akkurat det du trengte?

Hvis du som har smartklokke tenker på hva du bruker den til sammenliknet med hva klokka kan, hva du har betalt for den og hva du kunne sluppet unna med å kjøpe i stedet - har du egentlig kjøpt rett produkt?

Lar vi oss lure av de skinnende dingsene og lovnadene fra giganter som Apple og Samsung?

Vi ender opp med klokker som må lades hver natt, der batteriene utsettes for langt mer slitasje på kortere tid enn batteriene i trådløse øreplugger - som vi vet kreperer ganske ofte fordi batteriene slutter å virke.

Og om ikke batteriene slites ut kommer det uansett en ny smartklokke til neste år, som er enda smartere.

Og skal du ha den i stål koster den fort 8000 kroner oppå det du skal ha av tilbehør. Du må selvfølgelig ha tilbehør som støtter en god sak med en prosent eller to av utsalgsprisen, sånn at det enorme selskapet bak kan ta seg litt flottere ut.

En svindyr Omega er bare for fiffen, tenker man kanskje. Mens man er på sin fjerde Apple Watch til 8000 kroner. Da er man ikke langt unna totalkostnaden til en helt ok «sveitser», og den risikerer å vare deg livet ut.

Hvor mange Apple Watcher går det på en «sveitser»?

Hvor mange slike klokkebytter må du gjennom før du er oppe i inngangsprisen på et godt sveitserur? Og kunne du klart deg med en sveitser og en Fitbit?

Det kan være verdt å ofre en tanke før du bytter smartklokken din en gang til. Og om du tross alt liker smartklokka så godt at en «dummere» løsning er uaktuell, kan det være en tanke å utforske både App Store og Google Play litt mer, så du i hvert fall får noe ekstra ut av kostnaden i ladeirritasjon og stadige nykjøp av neste generasjon.