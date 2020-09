Røpet alt om Nvidias nye grafikkort

Gainward la ut informasjon om både RTX 3080 og RTX 3090.

Videocardz fikk tak på denne skjermdumpen fra Gainwards nettsider i natt. Nå er informasjonen fjernet. Gainward

Anders Brattensborg Smedsrud 31 Aug 2020 11:47

Forrige fredag fikk vi servert en smørbrødliste av informasjon om Nvidias neste generasjon grafikkort i RTX 30-serien gjennom en massiv lekkasje fra ryktenettstedet Videocardz.

Nå har Gainward, en av Nvidias samarbeidspartnere, fjernet absolutt all tvil. Tidlig mandag morgen publiserte de nemlig selv informasjon om de to foreløpig uannonserte grafikkortene RTX 3080 og RTX 3090 på nettsidene sine. Informasjonen ble raskt fjernet, men lå ute lenge nok til at Videocardz rakk å dokumentere det hele gjennom skjermdumper.

Informasjonen stemmer overens med hva som ble avslørt forrige uke, men bekrefter også et element som foreløpig har vært noe usikkert, nemlig at de nye Nvidia-kortene skal produseres på 7-nanometerteknikk, og ikke 8-nanometerteknikk som var ryktet på et tidspunkt. Det er dog fremdeles usikkert om selve grafikkbrikkene produseres hos TSMC eller hos Samsung, som har hver sin tilnærming til produksjonsprosessen.

Les også Stor lekkasje: dette er Nvidias RTX 30-serie

Dette er de lekkede Gainward-kortene

Gainward bekreftet gjennom sin vel ivrige publisering at de forbereder minst to utgaver av både RTX 3080 og 3090.

Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix GS med boostfrekvens på 1725 MHz.

Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix med boostfrekvens på 1695 MHz.

Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix GS med boostfrekvens på 1740 MHz.

Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix med boostfrekvens på 1710 MHz.

Nvidias egen utgave av RTX-kortene, som trolig kalles for «Founders Edition», vil angivelig ha samme boostfrekvens som Gainwards utgaver uten GS-affikset. GS-utgavene til Gainward er altså, som «Golden Sample»-navnet indikerer, svakt overklokket direkte fra fabrikk.

Trolig vil de fleste RTX-kort kunne overklokkes til samme boostfrekvenser som GS-utgavene til Gainward, men her garanterer i alle fall produsentene for de oppgitte frekvensene.

Massive kort

Det er verdt å merke seg at både RTX 3080 og RTX 3090 er basert på et 2,75-spor-design. De tar altså opp nesten tre PCIe-spor bak i maskinen din. Plassen er trolig nødvendig for å få plass til massive kjøleløsninger. Kortene har et mye høyere oppgitt strømforbruk enn dagens RTX-kort, og får som man kan se også 2x8-pinners strømkontakt. Gainward anbefaler minst en 750 watt strømforsyning for RTX 3080 og RTX 3090.

At Gainwards nettsider manglet informasjon om RTX 3070 kan for øvrig tas som en ytterligere indikasjon på at dette kortet ikke vil lanseres samtidig med de to toppkortene, men følge på et senere tidspunkt.

RTX 3080- og 3090 blir massive og tykke kort. Gainward.

Gainward bekrefter også at de nye RTX 30-kortene er basert på den såkalte Ampere-arkitekturen og får 2. generasjon RT-kjerner og 3. generasjon Tensor-kjerner. Disse spesialiserte kjernene har vært en del av Nvidias grafikkort i RTX-serien siden 2018, og sørger blant annet for å akselerere bruken av strålesporing og kunstig intelligens - eksempelvis DLSS - i spill.

Nvidia skal etter planen lansere RTX 3080 og RTX 3090 i morgen tirsdag klokken 18 norsk tid. Selskapet har foreløpig ikke bekreftet noen av de lekkede detaljene.

Nvidias RTX 30-serie