Dette kan være det neste iPhone-kameraet

LG lanserer «ekte» optisk zoom for mobil.

En LG-ansatt med deres nye «Optical Zoom Camera», som ryktene har pekt på kan komme i iPhone 15. Kamera LG

LG lanserer en ny kameramodul som de hevder kan være slutten på «kamerahumpen» på mange mobiler. Det skyldes to ting: Den er fysisk mindre enn tidligere og har i tillegg optisk zoom fra 4x til 9x.

I dag kommer mobiler flest med faste zoomlinser som bare har én forstørrelse, og så bruker man digital zoom for alt innimellom. Digital zoom går som kjent ut over kvaliteten på bildet, siden man da egentlig bare beskjærer bildet for å få det utsnittet man vil ha.

Brettet zoom

Optisk zoom er på sett og vis «tapsfri», men det er vanligvis en sannhet med store modifikasjoner siden zoomoptikken vanligvis krever mer lys enn et normalobjektiv og dermed gir dårligere bilder under ellers like forhold.

Med den bevegelige zoomlinsen til LG kan man zoome fritt innenfor 4x- og 9x-forstørrelse, takket være at den har en såkalt aktuator som kan justere forstørrelsen trinnløst mellom ytterpunktene.

En typisk kamerahump på moderne telefoner, her demonstrert ved Nokias X30. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En slik teknologi kalles gjerne «brettet zoom» fordi man «bretter» lyset som kommer inn i linsen for å gi lengst mulig vei inn til sensoren og dermed større optisk zoom på mindre fysisk volum. Teknologien minner om den som brukes i et periskop, derav navnet periskoplinse.

LGs Optical Zoom Camera har også innebygget optisk bildestabilisering for å redusere uskarphet som følge av at du ikke klarer å holde telefonen helt i ro, noe som er viktigere jo større zoom du bruker.

Kamera LG

Partner med Snapdragon

LG er ikke de første som lanserer en periskoplinse med «ekte» optisk zoom, men det har vært langt mellom eksemplene.

Sonys Xperia 1 IV hadde en tidligere versjon av LGs zoomløsning med brennvidde på 70 og 105 millimeter i ett og samme objektiv. Men der fantes det ingen trinnløs justering, kun de to ytterpunktene.

LG har også gått sammen med Qualcomm for å bygge programvare for den bevegelige zoomlinsen i den nye Snapdragon 8 Gen 2-plattformen, som de sier skal forbedre både autofokus, autoeksponering, hvitbalanse og mer - selvfølgelig med «stunning» bildekvalitet.

LG har foreløpig ikke offentliggjort hvilke telefonmodeller som får den nye linsen, men mange produsenter har modeller på vei med Snapdragon 8 Gen 2. Deriblant OnePlus 11-serien, Xiaomi 13, Motorola X40 og Oppo Find X. Samsungs Galaxy S23-serie ventes også å bruke det nye Snapdragon-flaggskipet.

Kommer i iPhone 15?

Apple er fra før en stor kunde av LG Innotek, og tidligere rykter har pekt på at Apples neste iPhone kan komme til å bruke en foldet zoomlinse fra LG for å styrke zoomegenskapene. Pro-modellene av iPhone 14 har i dag kun en fast zoomlinse med 3x forstørrelse.

LG skal vise frem systemet for første gang på CES-messen i Las Vegas i januar.

