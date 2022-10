LGs nye TV bøyer seg foran øynene våre

Her kommer faktisk en kurvet skjerm til sin rett.

Under årets IFA-messe dro LG sløret av en splitter ny TV med en ganske interessant gimmick. Den kan nemlig bøye seg over 20 steg ved å trykke på en knapp. Fra helt flat til kurvet, på bare noen sekunder.

Rent papiret ligner den mye på selskapets C2-skjerm, men med en egen bøyemotor fikk likevel den nye gamingskjermen mye oppmerksomhet på LGs bås på messegulvet i Berlin.

For selv om en buet skjerm r foretrukket av mange mens du spiller, kan du ved hjelp av et par klikk rette den ut til en normal TV når du heller vil se en film med flere. Vår konklusjon etter en rask sniktitt er at gimmicken faktisk har noe for seg.

42 tommer med knall kvalitet

Som nevnt er LG Flex veldig lik C2 på de fleste områdene. Vi snakker den samme 4K-oppløsningen i 16:9-format, et OLED Evo-panel, fire HDMI 2.1-porter og støtte for Dolby Vision for å nevne noe.

Forskjellen ser du først når du går inn i menyen på LG Flex. For da popper det opp en meny i bunnen av skjermen hvor du har et valg om å endre bøyen på skjermen.

Trykker du deg inn så har du tre forhåndsvalg som lar deg ha en flat skjerm, noe bøy på skjermen eller full bøy. Alt ettersom hva du velger at de ulike valgene skal være. Går du videre inn i et av de tre valgene så får du hele 20 steg av bøyelighet å velge mellom.

Med full bue så har skjermen 900R med bøy i seg. Det er ganske aggressivt, men det finnes skjermer på markedet, dog ikke motorisert og bøyelige, som har noe mer. Men 900R er slettes ikke for lite.

Bøyen gir mening

På messeområdet til LG viet selskapet den nye skjermen et eget rom, hvor vi kunne gå inn og teste skjermen på en rekke ulike spillstasjoner.

Vi løp raskt bort til et bord der vi kunne spille Halo. Det er spesielt i skytespill hvor vi opplever at kurvaturen jobber i vår favør, ved at det blir enklere å få med seg detaljer i sidesynet når skjermen er kurvet, i stedet for helt flat.

Det er en temmelig voldsom fot som hører til skjermen. Inni her er motorer og stag som strammer skjermkurvaturen.

Med buen på maks så får du en følelse av å være med innkapslet i det som skjer. Og det er enklere å oppdage om det kommer en fiende snikende inn fra siden. Kurven blir faktisk så voldsom at det oppstår et slags ekko når vi snakker foran skjermene.

Når du har spilt en stund med buen på maks, og så velger å rette ut skjermen, blir du faktisk såpass satt ut der skjermen nærmest virker å bue seg andre veien. Noe den altså ikke gjør, men det hele spiller øynene dine et puss.

Skjermen bruker ikke mange sekundene på å gå fra flat til helt buet, og det virker heller ikke å bråke noe særlig. Det siste skal du dog ta men en liten klype salt, for det skal sies at lydnivået fra både mennesker og andre spillmaskiner var passe intenst.

I tillegg til motoriseringen bor det også rikelig med RGB-belysning i foten.

Grom bildekvalitet

Ikke helt overraskende så er LG Flex en knallgod TV. Den har som tidligere nevnt en slags tvilling i C2-modellen, annet enn at Flex altså kan bøyes.

Det betyr at du også får med WebOS, brukerplattformen som LG bruker på de ulike TV-ene sine. Og dette er en velfungerende og enkel plattform som lar deg boltre deg i en rekke apper. Under seansen så vi flere av LGs egne personer bruker den tradisjonelle pekekontrollen mot skjermen, så vi antar at denne også følger med.

Tilbake til bildekvaliteten så er det altså et perfekt sortnivå som møter deg. Også LG Flex har et OLED Evo-panel, men mangler for eksempel «Brightness Booster», som for eksempel årets G2-modell har.

Bildekvaliteten under gaming er flott, og kurven gjør at man føler seg omringet av spillet.

Det betyr at du får god lysstyrke, men ikke fullt så mye som det G2 kan skilte med. Den viste seg nemlig under en test tidligere i år å bikke 1100 nits.

Men den virker likevel ikke som du mangler noe særlig lysstyrke om du skal spille og sitte såpass nær maskinen som du ender opp med å gjøre.

Skjermen vi testet sto på et ganske tradisjonelt gamingbord, og det var aldri noe problem med selve størrelsen eller skarphet. Det virker som du får en meget god pakke med LG Flex. Så det skal vi gøy å se hva den faktisk klarer når vi får den inn til test.

LG selv har sagt den kommer i løpet av høsten, men enn så lenge er det ingen som har sagt noe om hva skjermen vil koste. Men gitt at det er en såpass stor og grom OLED, som i tillegg har motorisert stativ som bøyer skjermen for deg, er det vel naturlig å tro at prisen neppe blir lav.