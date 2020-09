Så mye vil det koste hvis du kjøper ALT på Steam

Niklas Plikk 14 Sept 2020 10:53

Hvis du er en PC-gamer er sjansen veldig stor for at du har handlet et par spill på spillbutikken Steam. Eller kanskje fem, ti eller femti. Butikken er kjent for å stadig vekk dumpe prisene på en rekke spill, og kunder hamstrer spill de kanskje aldri hadde trodd de egentlig skulle kjøpe.

Men hvor mye ville de ha kostet hvis du kjøpte alle spille på Steam? Og alle tilleggspakker, alle soundtracks og alle tilbehør?

Du visste kanskje ikke at dette var noe du lurte på, men nå har vi i hvert fall svaret:

538.000 dollar. Eller 4,8 millioner norske kroner, direkte oversatt.

Følger med på utviklingen

Tallet er hentet ut av fra en liten nettside helt enkelt kalt Buy All Steam Games , laget av Chenggang Wang. Den ble først omtalt av spillnettstedet Kotaku .

Nettsiden «skraper» jevnlig informasjon fra Steams åpne spillkatalog, og følger med på antallet tilgjengelige spill, originalpriser og salgspriser. Som man kan se fra Wangs graf, er det ganske tydelig når de berømte Steam-salgene inntreffer:

Skjermbilde, Buy All Steam Games

I begynnelsen av 2017 kunne du kjøpe hele Steam-katalogen for «bare» 230.000 dollar. Med stadig flere spill som har blitt lansert har tallet mer enn doblet seg siden da.

Epic Store tar innpå

Selv om Steam har dominert PC-spill-markedet i årevis, fikk de en ny og stor utfordrer på tampen av fjoråret. Da lanserte Epic spillbutikken Epic Game Store , som blant annet fristet utviklere med en større andel av inntektene, samt en rekke tilbud og gratisspill til potensielle kunder. Hver uke slipper de nye gratisspill man kan laste ned, og blitt en reell utfordrer til Steam-giganten.

