PlayStation 5-kontrolleren rammes av feil

Sliter med samme problem som konkurrenten.

PlayStation 5-kontrolleren DualSense. Niklas Plikk, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 11 Feb 2021 13:02

Den nye DualSense-kontrolleren som både følger med PlayStation 5 og selges som tilbehør til konsollen har fått god mottakelse av spillmedier og testere. Nå melder likevel spillnettstedet Kotaku at flere tilfeller av såkalt «drifting» er rapportert av brukere.

Drifting er en betegnelse for når spakene på håndkontrolleren gir bevegelse på skjermen uten at du selv har utført noen handling med dem. Omtrent som om musepekeren skulle begynne å skjene ut mot siden når musen eller pekeplaten er helt i ro.

Ifølge Kotaku har eiere av kontrolleren rapportert om driftingproblemer helt siden lanseringen i november i fjor, blant annet gjennom innlegg på diskusjonsforumet Reddit.

Se video av drifting-problemet her.

Flere tips fra andre brukere for å løse problemet har blitt forsøkt til ingen nytte, som å slå konsollen av og på igjen, aktivere og deaktivere blåtann på kontrolleren eller resette den til fabrikkinnstillinger, samt å lade batteriet helt opp.

Kotaku har forsøkt å få en kommentar fra Sony, uten hell. Vi har bedt om en kommentar fra Nordisk Film, som er distributør av PlayStation i Norge.

Forbrukerrådet: be om reparasjon eller ny kontroller

Thomas Iversen, som er juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, forteller til oss at han er kjent med problemene som er rapportert for PlayStation 5-kontrolleren:

– Jeg har hittil snakket med én forbruker fra Norge som har meldt om driftingproblemer med DualSense-kontrolleren til Playstation 5. I tillegg vet jeg om brukere på nettforumet Reddit som har opplevd det samme.

Iversen forteller at forbrukere som opplever at kontrolleren deres ikke fungerer som den skal, kan kontakte stedet de kjøpte den. Enten det var i forbindelse med konsollkjøpet, eller separat. Da kan de om at den repareres eller erstattes med ny kontroller.

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet forteller at de så langt har fått en klage på PlayStation 5-kontrolleren. Halvor Pritzlaff Njerve / Forbru.

Kan kreve lånekontroller ved lang reparasjonstid

– Når kontrollstikkene drifter så ødelegger det for opplevelsen med konsollen, og der du er avhengig av presis styring – som i skytespill eller bilspill – vil det i praksis ikke være mulig å bruke konsollen som forutsatt, slår Iversen fast, og melder videre:

– Jeg ønsker å minne selgerleddet på at dersom forbrukeren blir uten kontrolleren i mer enn en uke, så har forbrukeren rett til å låne en kontroller gratis. Dette er regler som fremgår av forbrukerkjøpsloven § 30 tredje ledd. Siden det selges DualSense-kontrollere løst, så forventer vi at bransjen gir forbrukeren lånekontroller når han har rett på det.

Iversen påpeker også viktigheten av at reglene overholdes ettersom PlayStation 5 kun leveres med en DualSense-kontroller. Dette gjør jo at konsollen i praksis ikke kan brukes om kontrolleren må sendes inn til reparasjon.

Iversen forteller at det for forbrukerrådet gjenstår å se hvor omfattende problemet med PlayStation 5-kontrolleren er, men at de forventer at produsenten Sony tar problemene på alvor.

Forbrukerrådet var nylig involvert i en større sak mot Nintendo der Switch-kontrollerene slet med drifting-problemer. Forbrukerrådet samlet inn over 1600 klager fra nordmenn og gikk sammen med den europeiske forbrukerorganisasjonen BECU til sak mot Nintendo. Saken er nå til behandling i Europakommisjonen og hos Forbrukertilsynet i Norge.

Nintendo har tidligere vedkjent seg problemet og gått ut med en offentlig beklagelse overfor berørte kunder.

Nye funksjoner i DualSense

I forhold til forgjengeren til PlayStation 4, som het DualShock, er nye DualSense litt rundere og «mer» å holde i. Den er også utstyrt med både haptisk tilbakemelding og adaptive triggerknapper.

Takket være den haptiske tilbakemeldingen kan du for eksempel kjenne forsiktige dirr mens spillkarakteren går bortover sand, og litt mer kraftfulle dunk når man beveger seg over hardere underlag. De adaptive triggerknappene kan på sin side gjøre deg i stand til å føle motstand, som når du spenner en bue. De kan også eksempelvis imitere rekyl fra skytevåpen eller hjul som spinner når du kjører bil.

annonse Sony DualSense (PS5) Sjekk prisen