Forbrukerrådet klager inn Nintendo for Europakommisjonen

Har samlet inn 25.000 klager på Joy-Con-kontrollerne til Switch.

Nintendos Joy-Con-kontrollere har fått gjennomgå for drift-problemene. Nå har Forbrukerrådet fått nok. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Stein Jarle Olsen 27 Jan 2021 12:57

Forbrukerrådet har sammen med den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC samlet inn 25.000 klager på Nintendo Switch fra hele Europa. Nå klager de inn Nintendo for Europakommisjonen og for Forbrukertilsynet i Norge.

– I Norge har Forbrukerrådet alene samlet inn over 1600 klager fra forbrukere som har opplevd problemer med sin Nintendo Switch, sier Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Kun én av tre i Norge sier de har klagd på problemet.

Drift i kontrolleren

Problemet handler mer konkret om at de såkalte Joy-Con-kontrollerne ofte får et problem som kalles «drift». Det innebærer at styrespaken, spesielt på venstre side, setter seg fast i en viss posisjon, som igjen gjør at karakteren i spillet konstant beveger seg i en gitt retning. Feilen gjør kontrollerne ubrukelige, mener Iversen, som også påpeker at Nintendo ikke har gjort noe for å fikse problemet i nye modeller av Nintendo Switch.

Forbrukerrådet og BEUC har hyret laboratoriet Eurofins til å gå gjennom konstruksjonen av Joy-Con-kontrollerne. De konkluderer med at slitasje på kretskortet i styrespaken kan gi kontaktproblemer og dermed dårlig registrering av bevegelse. I tillegg er ikke spaken sikret mot støv, som også kan gi kontaktproblemer, og Eurofins skriver at det faktum at feilen stort sett gjør at spaken «drifter» oppover kan indikere en feil med selve kretskortet.

De skriver at Nintendo faktisk endret på kontrollerne da de oppdaterte Nintendo Switch i 2019 , men at det faktum at drift-problemet fortsatte kan tyde på at feilen egentlig ikke er funnet. Også Switch Lite har problemer med drift , og der er som kjent ikke kontrollerne mulig å bytte ut.

Også Switch Lite har drift-problemer. Niklas Plikk, Tek.no

Går i stykker for tidlig

Tilbakemeldingene fra forbrukerne viser at kontrollerne får drift-problemet i løpet av de to første årene de er i bruk, vanligvis i løpet av de 500 første brukstimene, opplyser Forbrukerrådet. Klagen som er sendt inn handler derfor om at produktet går i stykker lenge før forventet endt levetid, basert på direktivet om urimelig handelspraksis.

I klagen fremhever Forbrukerrådet også at Switch er et proprietært system, og at forbrukerne er låst til Nintendo når det gjelder tilleggsutstyr.

– Det er en klar forventning om at Nintendo må forpliktes til å reparere disse feilene, samt at nye kontrollere må lages slik at de ikke feiler på samme måte. Forbrukere må i alle tilfeller kunne forvente å få informasjon før kjøp dersom produktene eller deler av dem har lavere holdbarhet enn det man med rimelighet kan forvente, sier Iversen, som sier Forbrukerrådet forventer at Nintendo kommer med kostnadsfri reparasjon for de kundene som allerede har ødelagte kontrollere.

Nevnes ikke

Nintendo har åpnet for reparasjoner av Joy-Con-kontrollerne også utenfor garantitiden i USA og Canada, men på Nintendos norske nettsider er ikke drift-problemet nevnt med ett ord. Garantireparasjoner for Nintendo-produkter håndteres i Norge via butikken som solgte produktet, mens reparasjoner utenfor garanti kan gjøres via en henvendelse direkte til importør Bergsala.

Vi har forsøkt å nå Bergsala, som representerer Nintendo i Norge, for en kommentar - foreløpig uten hell. Toppsjefen i Nintendo, Shuntaro Fukurawa, kommenterte imidlertid drift-problemet i en spørsmålsrunde i fjor sommer, den gang i forbindelse med et gruppesøksmål mot selskapet .

– Vi vil beklage overfor alle våre kunder som har opplevd problemer med Joy-Con-kontrollerne våre. Vi vil gjøre vårt beste for å sikre at kundene våre kan bruke tjenestene og produktene vi leverer uten å måtte bekymre seg, sa Furukawa den gang .