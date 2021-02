Apple jobber angivelig med en magnetisk nødlader

Kanskje vil Apples magnetiske nødlader se omtrent ut som dette? Dette er imidlertid Deltacos nødlader med sugekoppfeste. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Niklas Plikk 22 Feb 2021 14:51

Skal vi tro det velrenommerte nettstedet Bloomberg planlegger Apple å lansere en liten nødlader for fjorårets iPhoner. Én av nyvinningene til iPhone 12-serien er nemlig en magnetsirkel på innsiden av mobilen, MagSafe, som gjør at man kan feste tilbehør på baksiden ved hjelp av magneter.

Med en magnetisk trådløs lader vil man kunne feste laderen på baksiden av mobilen mens den er i bruk, uten at man trenger å være redd for at den detter av.

Ikke bekreftet

I tillegg til Bloombergs reportasje, ble det oppdaget hint om en trådløs lader i kildekoden til den kommende iOS-programvaren iOS 14.5. Etter oppdagelsen har imidlertid teksten som omhandlet den trådløse laderen blitt fjernet, og Bloomberg skriver at det fortsatt ikke er sikkert at laderen vil dukke opp.

Apple har laget en kortholder med magnetfeste. Kanskje nødladeren vil være omtrent samme størrelse? Niklas Plikk, Tek.no

Ikke minst fordi Apple ønsker å unngå fadesen de hadde med sitt forrige ladeprodukt - AirPower. Ladeplaten ble vist frem i 2017, men kansellert i 2019 fordi de rett og slett ikke klarte å lage det skikkelig. Angivelig skal de ha hatt problemer med varmeutvikling, noe som Bloomberg skriver også kan være tilfelle med den magnetiske nødladeren. Programvaren i iPhonene de har testet med skal ifølge avisen ha meldt om varmeproblemer i nødladeren. Finner de ikke ut av disse problemene vil produktet trolig forkastes før Apple noen gang bekrefter at det har eksistert.

Finnes allerede alternativer

Vi har testet haugevis av nødladere på Tek.no, og det var ikke lenge siden vi også testet nødladere med trådløs lading . Ingen av dem hadde imidlertid magnetisk feste, men én av dem hadde faktisk en haug av sugekopper på baksiden, nettopp for at den skulle sitte godt på mobilen mens den ladet.

Men magneter er utvilsomt litt penere en sugekopper, og vil også gjøre det enklere å bruke sammen med deksler. Men fram til da, kan du jo alltids vurdere sugekoppvarianten: