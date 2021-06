Slik er det nye Tesla-rattet

Hvis du er uforsiktig med det nye Tesla-rattet kan det tilsynelatende få grei tilfart inn i håndleddene dine når det ruller tilbake til «nøytral» posisjon. Skjermdump, OCDetailing / Youtube

Finn Jarle Kvalheim 16 Juni 2021 19:34

Helt siden Tesla lanserte Plaid-utgaven av Model S tidligere i år har diskusjonene gått om det nye «rattet» i bilene. Det har blitt spekulert i om den såkalte yoken, eller styrestikken, var et pr-stunt for biler som ville komme med vanlig ratt til syvende og sist, eller i om løsningen i det hele tatt ville være lovlig.

Nå er de første Plaid-bilene på veien, og styrestikken er med. Dermed dukker det også opp videoer av superbilen i bruk, sammen med det nye rattet - som unektelig virker som noe man må bruke god tid på å venne seg til.

Vær forsiktig etter kraftig sving

En av de etablerte egenskapene for alle biler er at styringen skal være selvopprettende. Med andre ord; hvis du slipper rattet etter en sving, skal det rulle gradvis tilbake og bilen fortsette rett frem. For sjåfører flest pleier det gjerne å foregå ved at man slipper opp på grepet om rattet, og lar det rotere naturlig tilbake mens man holder løst rundt.

Den teknikken er ikke mulig med Teslas yoke-styring, som i verste fall ser ut til å kunne bruke håndleddene dine som boksesekk hvis du er uforsiktig.

Du må i stedet bytte grep veldig mange ganger etter hvert som styret roterer tilbake til nøytral posisjon.

Tradisjonell styring med utradisjonelt ratt

I forkant av at Plaid-bilene havnet på veien ble det også snakket om at dette kanskje var en drive-by-wire-løsning, altså at rattet ikke er direkte koblet til hjulene, men i stedet bare er en sensor som styrer en motorisert og datastyrt løsning for å vri hjulene. Det kunne åpnet for at mindre rattutslag kunne gitt store utslag på hjulene, slik at føreren slapp å rotere hele rattet.

Det ser imidlertid ikke ut til at det er slik det foregår i videoene som er lagt ut av videoen så langt, der hele den store firkantstyringa må roteres flere ganger for å få fullt styreutslag.