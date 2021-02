Tesla viste frem ny Model S

Har fått oppfrisket interiør og vanvittig pris.

Slik ser nye Model S ut foran. Tesla omtaler rattet som en styrestikke, eller en yoke. Tesla

Finn Jarle Kvalheim 28 Jan 2021 07:53

Ur-Teslaen, Model S, har vært i salg siden 2012 - og foruten mindre oppdateringer har den sett nokså lik ut i de 8–9 årene den har vært på veien. Men i fjor høst annonserte de at en ny versjon, kjent som Model S Plaid ville bli levert i løpet av 2021. Den gang var det ikke stort mer vi fikk vite - foruten at den skulle ha vanvittig ytelse. 0–100 skulle gå unna på 2,1 sekunder med tre elmotorer innabords. Designmessig så den lik ut på utsiden, og innsiden fikk vi ikke se - før nå.

I forbindelse med inntjeningsrapporten for fjoråret har selskapet sluppet oppdaterte bilder og informasjon om modellen. Blant annet vil det komme en enda litt raskere Plaid+-modell som loves å gjøre unna en 400-metersbane (quarter mile) raskere enn en Bugatti Chiron.

Men det er store endringer inni bilen for hele Model S-serien. Den digre høykantskjermen som Model S er kjent for har blitt borte. Det samme har det mer tradisjonelle rattet fra dagens versjoner av bilen. Også Model X får det nye interiøret.

Trådløs lading av to mobiltelefoner kan gjøres under den nye skjermen foran. Tesla

Firkantet ratt

Model S Plaid vil få en midtkonsollskjerm som minner mer om dagens Model 3. Den blir altså i tradisjonelt bredt aspekt over midtkonsollen og er 17 tommer stor. Men bilen vil fortsatt ha en skjerm nummer to over rattet, der kjøreinformasjon og informasjon fra førerassistansen vises.

Rattet er en historie for seg selv. Der gamle Model S hadde et nesten trillrundt ratt, med en litt flatt område nederst, får Plaid-versjonene tilsynelatende en rektangulær affære, som i form minner litt om en stor håndholdt spillkonsoll. Hvis du er over 30 - tenk Sega Game Gear, om du er under, tenk Nintendo Switch.

Tesla selv kaller rattet en «yoke», altså samme ord som brukes om roret på fly.

Electrek melder at rattet har fått force touch-styring av de viktigste egenskapene. Altså berøringsfølsomme knapper du må trykke litt ekstra på. Her er det også rulleknapper, som på Model 3, for styring av hastigheten på cruise controlen.

Baki har bilen fått sportsseter, nedfellbart armlene i midten og en tredje skjerm. Tesla

Ny skjerm for passasjerene

I baksetet har det blitt plass til en tredje åttetommers skjerm i midtkonsollen mellom forsetene. Det er ikke uvanlig å ha skjermer på denne plasseringen i andre biler, men ofte blir de brukt til ting som klima og komfortfunksjoner. I enkelte av Teslas bilder ser vi bilder fra Beach Buggy Racing på den bakre skjermen, så for Model S ser den ut til å kunne kjøre de samme underholdningsfunksjonene som foran i bilen.

Det er forøvrig vist ulikt innhold på de to skjermene samtidig i noen av bildene Tesla har vist frem, så det er tilsynelatende heller ikke snakk om enkel speiling fra skjermen foran.

På bildene som er vist frem av Plaid er det også en nedfellbar midtkonsoll over et svært smalt midtsete. Det fremstår nesten mer som en fireseter enn femseteren Model S har vært frem til nå, med hvert av de to hovedsetene tydelig ergonomisk og sportslig utformet. Kraftige sidestøtter hører til - antakeligvis nyttig om du skal ta med svigers på racerbanen for å slå en Bugatti Chiron.

Allerede nå kan du bestille en Model S Plaid og Plaid+, men du må vente til sent i 2021 før den leveres. Skjermdump

Superbilpriser selv uten MVA

Det er en stund siden Model S var nede rundt 500.000 kroner uten avgifter. Dagens Long Range-versjon koster 830.000 kroner. Men med Plaid blir prisene virkelig stive, og du må ut med 1,2 millioner kroner for en «vanlig» Plaid. Om du vil flotte deg med Plaid+ som har en rekke små ytelsesforbedringer må du ut med 200.000 kroner til - eller en halv Model 3.

Plaid+-utgaven er forøvrig også oppgitt å ha vanvittige 840 kilometer rekkevidde.