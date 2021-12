Nå er Xiaomis nye flaggskip lansert

... men foreløpig får du Mi 12 og Mi 12 Pro bare i Kina.

Xiaomi er en veletablert telefonprodusent i de fleste deler av verden, men det er stadig i hjemlandet Kina at de har sterkest fotfeste. Derfor er det neppe veldig overraskende at deres nyeste flaggskip, Xiaomi Mi 12 og Mi 12 Pro, først blir å få kun i Kina, ifølge Android Authority.

De nye telefonene tar over stafettpinnen fra Xiaomis 11-serie, som vi testet flere telefoner fra her på Tek. For selv om lanseringen først skjer i Kina er det nok gode sjanser for at telefonene etter hvert blir å finne også her på berget, om enn litt senere. Det er også det andre kilder virker å ymte om.

Så hva er egentlig nytt her? Vel, stort sett alt, på mange ulike områder. Utseendet har endret seg en del, avhengig av hvilken modell du velger. Du kan nå få telefonene med en slags bakside i lær, og kameramodulen er ikke lenger inndelt i to steg høydemessig. Samtidig er det kommet på plass et massivt kamera på baksiden, med 50 megapiksler oppløsning.

Dette kameraet benytter Sonys store IMX766-sensor med optisk bildestabilisering, og skal tilby svært god lyssensitivitet. Mi 12 Pro har tre (!) av denne sensoren for de ulike kameraoppgavene, der vanlige Mi 12 kun har én til hovedkameraet. Vidvinkelkameraet og makrokameraet på Mi 12 har lavere oppløsning og andre sensorer.

I front har Mi 12 Pro to 32-megapikslers kamera, mens Mi 12 har ett.

AMOLED, høy lysstyrke og høy oppfriskningsrate

Mi 12 Pro.

Både Mi 12 og Mi 12 Pro får oppgraderinger på skjermfronten, men Mi 12 Pro drar mest på, naturlig nok. Førstnevnte må klare seg med «bare» 2400 x 1080 piksler, fordelt utover en flate på 6,28 tommer. Samtidig får skjermen 120 Hz oppfriskningsrate, en maks lysstyrke på 1100 nits og AMOLED-teknologi.

Mi 12 Pro har på sin side en skjerm med 3200 x 1440 piksler, fordelt utover en flate på 6,73 tommer. Oppfriskningsraten er stadig 120 Hz, men lysstyrken skal kunne nå helt opptil 1500 nits. Begge telefonene har fingeravtrykkslesere under skjermen og Gorilla Glass Victus på toppen.

Også på batteri- og ladefronten er det betydelige forskjeller på de to. Mi 12 får et batteri på 4500 mAh, kablet lading på inntil 67W og trådløs lading inntil 50W. Mi 12 Pro dytter disse tallene opp til 4600 mAh og 120W kablet lading, mens den trådløse ladingen står på stedet hvil. Det må likevel bemerkes at 120W effekt for en mobiltelefon er helt eksepsjonelt mye.

Begge telefonene er for øvrig vann- og støvtette etter IP68-standarden, og skal komme med Qualcomms splitter nye Snapdragon 8 Gen 1-prosessorer. Dette er en splitter ny serie prosessorer som lover et byks i ytelsen sett mot tidligere generasjoner, samt støtte for bedre 5G og langt bedre grafisk ytelse.

Norske priser vet vi så langt ingenting om, dersom telefonene skulle finne veien hit. I Kina vil Mi 12 bli solgt fra rundt 5.000 kroner, mens Mi 12 Pro vil selges fra rundt 6.500 kroner (med dagens kurs).

Lanserte også en bråte andre ting

Nye Watch S1.

Sammen med telefonene viste også Xiaomi frem flere andre produktkategorier, deriblant den nye smartklokken Xiaomi Watch S1. Denne klokken ser veldig tradisjonell ut i utformingen, og får safirglass på oversiden. Skjermen er på 1,43 tommer, og har AMOLED-teknologi.

Klokken får støtte for GPS, men det er foreløpig uklart om dette blir tilgjengelig utenfor Kina ettersom standardene er ulike i Kina og Europa/USA. Klokken skal være helt vanntett og få 12 timers batteritid, samt trådløs lading.

I tillegg til smartklokken viste Xiaomi også frem nye hodetelefoner, en TV, et konsept på en smarthund og det splitter nye operativsystemet MiUI 13.

Lanseringen ble for øvrig utelukkende sendt på kinesisk, men om du vil bryne deg litt på fremmedspråk kan du alltids sjekke den ut her.