Test Xiaomi Mi 11T

Knallgod ytelse til rimelig pris

Xiaomi 11T Pro lover markedets raskeste mobillading.

Xiaomi 11T Pro er pen i tøyet. Mi-navnet fra tidligere modeller er på vei ut, men brukes stadig vekk både hos en del butikker og prissøketjenester.

Mobilprodusenten Xiaomi har hatt noen av de mest spennende mobilene de siste årene, og kan muligens beskyldes for å ha satt igang dagens trend med rammeløse mobiler da de slapp sin originale Mi Mix-modell i 2016.

Nå fem år senere har vi en Xiaomi på besøk som er litt mindre «sprø» og mye mer moden. På alle områder.

Xiaomi 11T Pro heter mobilen, og den kommer med en del spesielle egenskaper.

8.5 Meget bra Xiaomi Mi 11T Pro (8GB RAM) 256GB annonse 6990 NOK Sjekk nå 6990 NOK Sjekk nå sitat " En meget god telefon med fordelaktig pris og noen spørsmål hengende over seg. " Fordeler

Krysse av Ekstremt høyoppløst kamera

Krysse av Raskeste lading i noen telefon?

Krysse av Funksjonsrike og gode menyer

Krysse av Batteriet holder lenge

Krysse av Deksel medfølger

Krysse av IR-fjernkontroll i toppen Ting å tenke på Bytt Kameraet skryter på seg noe mer enn det gir

Bytt Usikkerhet rundt sikkerheten i forrige generasjon Xiaomi

Bytt Fingerleseren er ikke allverdens god

Bytt Hvor lenge holder batteriet ut 120-watts lading?

Bytt Ingen trådløs lading

Kontroversiell telefon

Før vi angriper disse egenskapene er det verdt å få med at det er kontroverser rundt kinesiske Xiaomi for tiden. En sikkerhetsrapport fra Litauen hevder telefonen Mi 10T - forløperen til denne - har mulighet til å aktivt sensurere ord skrevet av brukeren.

Funksjonen skal være avslått utenfor Kina, men skal visstnok kunne fjernstyres. Xiaomi har bestridt påstandene og sier de aldri vil sensurere mobilbrukerne sine.

Vi tester ikke denne type sikkerhet i telefoner og nevner derfor ikke kontroversen ytterligere. Men for 11T Pro som for alle kinesisk utviklede produkter er det greit å ha gjort seg opp noen tanker om regime, internasjonal storpolitikk og eget privatlivs sårbarhet før man tar stilling.

Telefonen og MiUI-menyene på den forutsetter og et samarbeid med Google. Xiaomi er ikke på amerikanernes lister over sikkerhetstrusler, der for eksempel Huawei befinner seg.

Spesifikasjoner: Xiaomi 11T Pro Pris: 7.000 kroner Størrelse Dimensjoner: 16,41 x 7,69 x 0,88 centimeter Vekt: 204 gram Skjerm: 6,67 tommer, 2400 x 1080 piksler, OLED, 120 Hz, Gorilla Glass Victus, HDR10+ Maskinvare Prosessor: Snapdragon 888 5G RAM og lagring: 8 eller 12 GB RAM, 128 eller 256 GB lagring, UFS3.1 Kamera Hovedkamera: 108 MP, f/1.8, PDAF, 1/1,52" Ultravidvinkel: 8 MP, f/2.2, 1/4" Telekamera: 5 MP, f//2.4, autofokus for makrobruk Frontkamera: 16 MP, f/2.5 Annet Batteristørrelse: 5000 mAh (2 dagers brukstid) Lading: 120 watt hurtiglader medfølger Stereohøyttalere Vannavstøtende (IP53) Mer +

Kinesiske mobilprodusenter bryr seg vanligvis ikke med IP-sertifiseringer. Tallene sier noe om hva et produkt tåler av fukt og støv. Som regel sier produsenter som Xiaomi og OnePlus heller bare at produktene skal tåle vanlig bruk - gjerne inkludert uvær og dermed litt fukt.

Med 11T Pro får vi likevel en IP53-sertifisering. Det er lavt, og betyr ikke at telefonen er tett. Men det er godt nok til å bekrefte påstandene om at mobilene skal tåle vanlig bruk også når været ikke samarbeidet.

I Norge, og spesielt i delstaten Bergen, har vi mye vær. Så dette setter vi pris på - selv om dyrere telefoner fra Apple og Samsung typisk er tette.

Enkel og pen telefon, med flott 120-hertz skjerm. Du får forholdsvis mye telefon for 7000 kroner i dag.

Tåler (litt) mer

I samme kategori nevner vi overgangen til Gorilla Glass Victus, som tåler litt mer enn før. Du bør nok likevel satse på skjermbeskytter om du er klossmajor, slik undertegnede er.

Deksel for baksiden følger gratis med i esken.

Designen tror jeg vi får omtale som kjedelig. Klassisk svart rektangel - kamerahump på baksiden og kikkhullkamera i skjermen. Noe bortgjemt frontkamera får du altså ikke.

Faktisk får du heller ikke en gjemt fingerleser. Den er i stedet lagt i låsetasten på siden av telefonen, slik Sony som regel gjør det i sine Xperiaer.

Fingerleseren fungerer i og for seg greit nok, men den leser nokså ofte feil og er spesielt kresen til våte eller skitne kleptopølser. Så lenge ansiktsgjenkjenningen er på slipper man i stor grad å forholde seg til den - i hvert fall så lenge ikke ting med høyere krav til sikkerhet, så som betaling, skal gjøres.

Menyene er raske og gode. Du kan velge om du vil ha alle apper utover hjemmeskjermene, eller i appskuff som her.

Fulladet på 17 minutter, påstås det

Altså.

Jeg vet ikke. Hva er det med kinesere og batterier. Hurtigladingen går bare fortere og fortere, og snart mistenker jeg at mobilen kan ta sikringen.

Kan krigen mot litiumsbatteriene ha gått for langt?

Xiaomi 11T Pro leveres nemlig med 120-watts lader. Det fem amperetimer store batteriet skal fylles på bare 17 minutter ifølge produsenten.

I realiteten skal du nok ha gode forhold for at akkurat det skjer. Ved tilkobling av en kliss tom telefon brukte laderen lang tid på å vekke telefonen, og ti minutter på å komme seg til 35 prosent.

Da telefonen endelig ble mulig å skru på - fire minutter etter tilkobling - var prosessen kommet til fem prosent alt, men deretter var ladetempoet i realiteten ikke så langt unna det andre svært raskt hurtigladende telefoner kan oppvise.

Etter 17 minutter fra tilkobling av helt tom telefon var status 54 prosent. Det må tas med at telefonen ikke var veldig dypt utladet. Den hadde gått tom og skrudd seg av kvelden i forveien, og fått 8–10 timer med tomt batteri. Normalt sett ikke nok til at det skal ta lang tid å vekke den igjen, slik det kan om du etterlater en tom telefon i ukevis eller måneder. Det skal sies at hastigheten «på midten» av batteriprosenten virket å øke.

Hele oppladingen fra 0 til 100 prosent tok 29 minutter, inkludert oppstarttid. Ved 17 -minuttersmerket ble kabelen tatt ut og satt inn igjen, i tilfelle telefonen ikke hadde «satt opp» maksimal hastighet mot laderen. Da rapporterte den 120 watt effekt, med en fancy animasjon, men brukte altså likevel 12 minutter på de resterende 46 prosentene av batteriet.

Ladeklossen er betydelig større enn en 18-watts hurtiglader fra Apple, for eksempel. Vel er den raskere, men den kommer med gammeldags USB som ikke støtter USB PD-ladingen mange enheter vil ha. Du er prisgitt Qualcomm Quick Charge-støtte hvis andre dingser skal lade raskt fra den.

Laderen er svært voksen på størrelse og har USB A-kontakt fremfor nyere USB C. Det er også kun denne telefonen som er i stand til å ta imot den beste ladehastigheten, selv om også andre telefoner får Quick Charge-hurtiglading fra klossen.

Trådløs lading får du forresten ikke på 11T Pro.

Batteritiden er lang og god når telefonen er ny. Hvis du ikke er en ekstrem bruker klarer denne seg fint inntil et par døgn. Hvordan batteritiden er etter et par år med 120-wattslading er et åpent spørsmål. Telefonen lader forøvrig raskt med USB Power Delivery også - altså vanlige USB C-ladere.

Nydelig skjerm

En lynrask 120-hertz AMOLED-skjerm pryder forsiden av telefonen. Den gir svært jevne og gode bevegelser uansett hva som foregår på skjermen - være seg actionfilm, spill eller bok.

For noen er ikke 120-hertz det beste alternativet. Hvis du av og til opplever hodepine eller problemer med synet når du bruker skjermer kan du prøve innstillingen for såkalt DC-dimming. Det gir en reduksjon i flimmer, men ikke like jevne bevegelser på skjermen, siden 120-hertz skrus av.

Lysstyrken her er forresten prima, med inntil 800 nits til vanlig og 1000 ved behov - for eksempel ved HDR-innhold fra videotjenester.

Tallene er gode og det er opplevelsen og. Men de er heller ikke unike i dagens mobilnarked - skjønt du må vanligvis betale mer for disse egenskapene.

Stereolyden er helt ok, og kan berge deg gjennom en Youtube-video eller to uten at du må finne frem hodetelefonene.

Som å tappe på en colaboks

Haptikk er navnet på løsninger som gjør at telefoner eller andre typer dingser vibrerer når du trykker på dem. Som regel skal det simulere knapperespons, men du får og andre varianter - som den Xiaomi 11T Pro har.

Her føles feedbacken som å tappe på en brusboks. Et lite lydhint underbygger den følelsen. Det er ikke helt unikt, men det er litt uvanlig, og såpass ålreit og lite i veien at dette er blant de få telefonene jeg ikke skrur av funksjonen på.

Forøvrig er det to nokså kraftige høyttalere rundt skjermen. Det bidrar til god fordypning i spill og Youtube, eller til at du hører telefon, handsfreesamtaler og alarm under alle forhold.

Miui-menyene

Xiaomi gjør noe eget av telefonene sine og i føles derfor litt annerledes enn Android-telefoner flest. Selv om det også her er Googles operativsystem og appbutikk som er de viktigste delene.

Nedtrekksmenyen oppfører seg annetledes enn på telefoner flest. Her kan du sveipe mellom visningsmoduser når menyen er nede. Prøver du å dra et varsel i «feil» retning får du altså ikke opp de vanlige varslingsinnstillingene en annen telefon vil gi deg - men en helt ny meny.

Dette gjentar seg mange steder.

Det er en uvanlig nedtrekksmeny i Miui-menyene, men løsningen har vært med i flere år og fungerer godt.

Xiaomi-telefoner har i utgangspunktet innstillinger for snarveisveip der du tegner former på skjermen enklest tilgjengelig. Men etter litt leting er det innstillinger som også lar deg sveipe inn fra skjermsidene i stedet for å bruke snarveisfeltene nederst på skjermen når du styrer telefoner. Som regel er dette en av de første menyene jeg jakter på når jeg tar en ny telefon i bruk.

Ellers får du også muligheten til å velge om du vil ha appskuff med alle appene samlet på ett sted, og kun noen få på hjemmeskjermene - eller det som har blitt mer vanlig kinesisk praksis; alt utover hjemmeskjermene og ingen appskuff. Det siste blir lett rotete, men her avhenger alt av preferanse.

Det er få funksjoner som regelrett mangler her. For det meste har produsenten fylt på med flere enn standard. Som regel finnes det en alternativ vei til funksjonen vi ønsker.

For å komme til de nevnte varslingsinnstillingene holder du bare fingeren på en spesifikk varsling i stedet for å sveipe. Lett som en plett.

Deksel følger med. Det er som vanlig en av de litt «klebete» plasthistoriene som følger med kinesiske telefoner flest - men det er betydelig bedre beskyttelse for telefonen enn ingenting.

Lynrask

Dette er en nokså standardutstyrt telefon for tiden. Snapdragon 888-prosessoren er vanlig i alt av toppmodeller for tiden, og 8 eller 12 gigabyte RAM som den kan fås i kombinasjon med er mer enn nok for god ytelse. I tabellene kommer den helt ok ut, uten å på noen måte være oppsiktsvekkende.

Men ytelse handler om mer enn bare maskinvaren. Også programvaren må være god for at menyer, animasjoner og apper skal gjøre jobben fort. Og fort går det her - som regel har de kinesiske mobilprodusentene vært ekstremt gode på akkurat dette, mens aktører som Samsung og noen ganger Sony gjerne har hatt litt mer rusk i maskineriet. Selv på ganske dyre telefoner.

Noen kjempeytelse i målinger får vi altså ikke, men i praksis oppleves Xiaomi 11T Pro bjørnesterk.

Skrytete kamera, men …

108 megapiksler står det på baksiden av denne telefonen. Det er gysla mange prikker. Og ikke har vi vanligvis bruk for dem.

Men de er nyttige til noen ting. For eksempel brukes sånne kjempeantall med piksler typisk til pixel binning - en teknikk som går ut på at man undertrykker støy ved å samle et antall piksler i samme område, se statistisk på hvilke farger og lysstyrker de melder om - og kaste dataene fra eventuelle piksler som leverer uventede data. Det kan bedre bildekvaliteten både om dagen og i mørkere omgivelser.

Bildene som leveres av denne telefonen er jevnt over meget gode, om ikke helt fantastiske. Det mangler triks som optisk stabilisering på hovedkameraet, og selv om kamerabrikken ikke er liten er den også nokså langt unna de største mobilkamerabrikkene i markedet.

Jeg hadde dog gjerne sett at Xiaomi ofret noen flere piksler til ekstrakameraene på baksiden. En tele med bare fem megapiksler, som også har autofokus og makrotjeneste kunne nok gitt vesentlig bedre kvalitet med 10–12 megapiksler å rutte med. Åtte megapiksler på ultravidvinkelen gjør at også den er litt på kanten av nødvendig kvalitet for å høre til i samme «rigg» som det ålreite hovedkameraet.

Selfiekameraet leverer forøvrig også helt ok bilder.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Til slutt

Xiaomi gjør det Xiaomi er gode til; de leverer mye telefon for en akseptabel sum penger. Til 7000 kroner er det mange billigere telefoner i markedet, men ikke mange som har ytelse som denne. Denne har innmat og brukeropplevelse mer i tråd med en pris rundt 9–10 tusenlapper.

Og byggekvaliteten henger også meget godt med. Det er en telefon som ser bra ut dette, og med en grunnleggende, om litt lav, IP-sertifisering vet du at den vil overleve regnskuren også. Som tross alt er det viktigste.

Xiaomi 11T Pro byr på få ulemper og masse fordeler.

Listen over ulemper er egentlig ikke lang. Når vi ser på telefoner som prøver å hamle opp med langt dyrere toppmodeller ser vi alltid etter trådløs lading, og det mangler her. Der hovedkameraet er bra, er tilleggskameraene ikke fullt så bra. Fingerleseren er dessuten irriterende og leser ofte feil - selv om man sjelden trenger å bruke den hvis man legger inn ansiktslåsen.

Når vi så tar med uhorvelig rask lader med i esken, en vanvittig god skjerm og enkle menyer som kan tilpasses preferansene dine, er dette rett og slett et lite kupp.

Den mangler den siste finishen som konkurrenter som OnePlus, Apple og Samsung gir sine telefoner. Og med en liten sikkerhetsmessig sky over seg etter avsløringene om forrige modell kunne timingen for Xiaomi 11T Pro vært bedre. Men det er likevel veldig enkelt å forstå den voldsomme veksten Xiaomi har hatt det siste året eller to, etter at Huawei i stor grad har forsvunnet fra det europeiske markedet.

