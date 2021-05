USA fjerner Xiaomi fra svartelisten

Klassifiseres ikke lenger som et militært selskap.

Xiaomi har hatt mange knallgode telefoner opp gjennom åra, som her med Xiaomi Mi A2. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 26 Mai 2021 12:49

Det er ikke akkurat noen hemmelighet at kinesiske selskap som Huawei og Xiaomi lenge har vært ute i kulden i Vesten, spesielt i amerikanske trakter. Begge selskapene ble mer eller mindre bannlyst i USA, og merket som «CCMC» – eller «Communist Chinese Military Company».

Nå tas Xiaomi igjen inn igjen i varmen, og at dette stempelet fjernes av amerikanske myndigheter. Det melder The Verge.

Det var en avgjørelse i en domstol i hovedstaden som offisielt fjernet stempelet fra Xiaomi, og igjen tillot selskapet å selge produktene sine og investere i USA.

Xiaomi kom med følgende uttalelse i etterkant av avgjørelsen:

– Selskapet er takknemlig for tilliten og støtten som har blitt utvist av både brukere globalt, partnere, ansatte og aksjonærer.

De forsikret også om at de er et transparent, børsnotert og uavhengig selskap.

Har vært bannlyst siden 14. januar

Trump bannlyste Xiaomi som en av de siste handlingene i sin presidentperiode. Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN

Det var Trump-administrasjonen som helt på tampen av presidentperioden bannlyste Xiaomi, nærmere bestemt den 14. januar. Siden den gang har det i praksis vært umulig for Xiaomi å være tilstede i USA.

Xiaomi trakk den amerikanske staten inn for retten i februar, og fikk i mars medhold. Tidligere denne måneden ble det deretter enighet om at partene skulle finne en løsning utenfor domstolene, og nå har merkelappen altså offisielt blitt fjernet.

Svartelistingen ble beskrevet av domstolen som «tilfeldig og impulsiv», og var da også noe av det aller siste Trump-administrasjonen gjorde før den gikk av. Det var derfor ikke uventet at Biden-administrasjonen ville fjerne den.

Samtidig later det ikke til at restriksjonene Huawei er under vil bli endret, og selskapet har skrumpet kraftig både globalt og i Kina selv etter bannlysingen i USA.