Nå kan du låse opp iPhone med munnbind og briller på

iOS 15.4 kan lastes ned.

Nå er programvareoppdateringen som lar deg låse opp telefonen selv med munnbind på, endelig her. Sammen med flere andre etterlengtede funksjoner.

Første gang vi hørte om den nye Face ID-funksjonen var tilbake i januar i år. Da kunne vi også melde at det var en bedre støtte for briller underveis. Og briller skal fungere sammen med munnbindet, men med visse unntak og forbehold. Et av disse unntakene er at solbriller ikke fungerer i kombinasjon med munnbind, skriver MacRumors.

Noen av de heldige få som fikk teste funksjonene tidlig var The Verge. Da funksjonen fortsatt var i Beta, skrev de at man også måtte være nøye med å registrere hver av de ulike brillene sine for at ansiktsgjenkjenningen skulle fungere sammen med munnbindet.

Vi har ikke fått testet enda, og kan således ikke bekrefte dette, men vi har selvsagt satt oppdateringen til nedlasting og vil teste denne fortløpende.

Den nye iPhone-oppdateringen heter 15.4 og skal være tilgjengelig for nedlasting allerede.

Hvis den ikke har dukket opp på mobilen din ennå kan du gå til Innstillinger –> Generelt –> Oppdatering, og manuelt laste den ned.

Apple hevder at det er 1 til en milliontedel sjanse for at noen andre skal kunne låse opp telefonen din ved bruk av FaceID, enten det er med eller uten munnbind-funksjonen. Likevel medgir de at det er en statistisk høyere sjanse med munnbind-funksjonen på.

Kommer også med universell kontroll

Samtidig med lanseringen av iOS 15.4, kommer også iPadOS 15.4 og macOS 12.3, som også kommer med en etterlengtet funksjon. Nemlig Apples nye «Universell kontroll»-funksjon.

Denne kontrollen vil la deg bruke Macs tastatur og mus for å kontrollere iPaden trådløst, og i tillegg gi deg mulighet til sømløs overføring av filer mellom nettbrett og maskin ved en enkel «dra og slipp».

For å bruke universell kontroll forutsetter det at din Mac kjører macOS Monterey 12.3 og at iPad kjører iPadOS 15.4.

Kjønnsnøytral Siri-stemme, «anti-stalking» og kontaktløs betaling

I tillegg til universell kontroll og enklere ansiktsgjenkjenning skal også Siri komme med en ny og kjønnsnøytral stemme. «Anti-stalking»-funksjoner skal være tilgjengelig for AirTager, samt støtte for «Tap to Pay». Altså at iPhoner nå aksepterer kontaktløse betalinger.