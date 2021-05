Nå skal Starship i bane rundt jorda

SpaceX planlegger oppskyting snarlig.

Bilde av Starship i en tidligere iterasjon. SpaceX

Torstein Norum Bugge 14 Mai 2021 08:38

For kort tid siden gjennomførte SpaceX, Tesla-grunnlegger Elon Musks romfartsselskap, en suksessfull oppskytning av sitt romfartøy : Starship. Dette var første gang romfartøyet tok av, fløy og landet uten problemer – men nå er planene utvidet. Ifølge Engadget planlegger nå Musk og SpaceX en fullstendig oppskytning der fartøyet også skal ut i bane rundt jorda før den skal lande trygt tilbake på jorden.

Før den tidligere nevnte suksessfulle testen eksploderte fartøyet på spektakulært vis i 14 ulike iterasjoner, enten ved oppskytning eller landing. Siste variant av fartøyet er altså et mye mer ferdig produkt enn det vi tidligere har sett.

Det er også viktig, for planen er at det i fremtiden skal brukes til romferder så vel til romstasjonen ISS, samt til potensielt månen og Mars. Den nye testen vil dermed være første steg på veien mot dette, der raketten skal frigjøres fra jordens gravitasjon og delvis ut i rommet.

Gjenbrukbare raketter og romfartøy

Planen er at Starship skal ta av fra SpaceX’ fasiliteter i Boca Chica, Texas, hvorpå de første støtterakettene skal falle av og lande i Mexico-gulfen tre minutter etter avgang. Romfartøyet selv skal deretter fyke over Florida og så gå ut i bane rundt jorda og fly i rundt 90 minutter. Hele reisen skal ende nordvest for øya Kauai i øygruppen Hawaii. Dette er den fjerde største øya i øygruppa, og dermed mindre befolket enn resten.

Når Starship lander skal den etter planen gjøre det i god behold – og klart for en ny tur senere. Dette er tross alt hele poenget med SpaceX’ romsatsing, og det som gjør at de skiller seg fra andre produsenter: De lager gjenbrukbare raketter og romfartøy.

Tidligere har det meste man har skutt opp i rommet enten endt opp som romsøppel eller brent opp i atmosfæren på vei ned igjen, og har uansett ikke vært designet for å brukes mer enn én gang. Starship skal bli et gjenbrukbart fartøy som kan frakte mennesker, potensielt både globalt, til månen og til andre planeter.

Men på ferden til Hawaii blir det neppe noen om bord.