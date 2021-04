Elon Musk: – Vi gjorde betydelige feil

Letter på sløret omkring solpanel-problemene til Tesla.

Tesla-sjef Elon Musk. Joe Skipper

Torstein Norum Bugge 27 Apr 2021 15:42

Tesla-sjef Elon Musk er kjent for å være frittalende, og i en nylig uttalelse kaster han på dramatisk vis lys over en del av bilprodusentens geskjeft som ikke har gått så bra: solpanelene.

Ifølge The Verge sier Musk at det ble begått «betydelige feil» under utviklingen av solpanelene, som opprinnelig ble avduket i 2016 – men stadig ikke har blitt rullet ut i særlig grad.

Musk og selskapet strever med å produsere nok enheter til å møte etterspørselen etter solpanelene, og de taper store penger på prosjektet frem til det skjer. Det er sannsynligvis også grunnen til at de øker prisen på både produktet i seg selv og installasjonen av panelene – noe mange kunder har klaget over, ifølge Electrek .

Solpanelene skal fullstendig erstatte vanlige takpanel eller takstein, og være langt mer effektive enn tradisjonelle paneler. Energien lagres i Teslas Powerwall-produkt, som mange Tesla-eiere har utstyrt garasjen sin med uansett.

Skylder på komplekse tak

Slik skal det se ut med solpanel på taket fra Tesla. Tesla

Det skal være mange grunner til at prosjektet har gått trått. Først og fremst var produktet som ble vist frem i 2016 ikke en gang fungerende, og Musk har senere omtalt det som «et drittprodukt». På den tiden var produktet utviklet av SolarCity, som senere ble slått sammen med Tesla. Musk var styremedlem i førstnevnte, og det var slektninger som eide selskapet – men gründeren mente likevel at integrasjonen måtte bli tettere:

– Vi kan ikke få til dette på en god måte dersom Tesla og SolarCity er to ulike selskaper, som er grunnen til at vi er nødt til å slå oss sammen og rive ned barrierene mellom dem, sa Musk da.

Senere viste det seg imidlertid at det var betydelige ulikheter mellom takene på ulike hus, som gjorde installasjonen av standardiserte solcellepanel utfordrende. Spesielt kan det være et problem om det er utstikkere (takvinduer, for eksempel) eller svak struktur på taket, ettersom panelene er tyngre og mer krevende å bære enn tradisjonelle takstein.

Ble mye dyrere enn varslet

Frustrerte kunder i USA har opplevd at Tesla har økt prisene på soltaket med store summer, lenge etter at avtalene først ble signert.

– Kostnadene kan bli opptil to til tre ganger høyere enn oppgitt i våre estimater, sier Musk.

Og legger til:

– Vi refunderer alle depositum for kunder som angrer etter at de finner ut hvor høy prisen faktisk blir.

Likevel understreker han at han tror dette er veien å gå for både forbrukere og kloden, og er «en langsiktig løsning for bærekraftig energi i fremtiden».

Teslas Solar Roof har så langt ikke vært tilgjengelig i Norge. Nylig har Tesla også varslet at de kun kommer til å selge Solar Roof sammen med batteripakken Powerwall.