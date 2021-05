Volkswagen vil «leie ut» selvkjøring i bilene sine

Kan ta 70 kroner timen for å la bilen styre seg selv.

Akkurat når og på hvilke modeller Volkswagen ser for seg å leie ut tilnærmet full selvkjøring er uklart. Volkswagen AG

Finn Jarle Kvalheim 5 Mai 2021 15:55

Både fossilbiler og elbiler blir stadig mer fullstappede med teknologi, og en del av den teknologien gjør at biler potensielt kan kjøre seg selv fremover. I dag har en stor del av nyere (el)biler det som skal til for såkalt nivå 2 selvkjøring - altså at bilene kan styre seg selv under visse forutsetninger, så som å holde filen de er i og styre gass og brems etter bilen foran. Men systemene er foreløpig svært feilbarlige og krever et våkent øye og hender på rattet for å være sikre.

Ifølge Topgear.com planlegger Volkswagen i fremtiden å leie ut nest høyeste nivå av selvkjøring, såkalt nivå 4-selvkjøring, for en timepris. Prisen selskapet ser for seg er 7 euro i timen, eller knappe 70 kroner.

Påstanden er at Volkswagen skal bygge bilene med alt tilbehøret du trenger, men i stedet for at du utstyrer bilen selv før du kjøper den, kan du leie de delene av det du trenger når du trenger det. Dermed kan bilen potensielt bli billigere å kjøpe, men dyrere å bruke - om du trenger funksjonene ofte og mye.

Kan bidra til høyere bruktpriser

Salgssjef i VW, Klaus Zellmer, forklarer til nettstedet at eiere ikke trenger å ta stilling til hva slags utstyr de vil ha når de kjøper bilen, men i stedet kan skru det på etter behov. Og dersom neste eier av bilen ikke trenger det, kan det slås av.

– I fremtiden vil du bruke mobilitetstilgang når du trenger det i stedet for å forplikte deg til å eie en bil gjennom flere år, forklarer Zellmer, og peker tilsynelatende i omtrentlig retning av bildeletjenester og liknende, der ulike brukere trenger ulike deler av bilene.

Prismessig viser han til at selvkjøringsteknologi er svært dyrt å plassere i bilene, og derfor må dekkes inn på ett eller annet vis.

– Hvem skal betale for det? Det er ikke for massemarkedet. Hvis vi installerer det og skrur det av og på sentralt viser våre kostnadsmodeller at 7 euro i timen for nivå 4-selvkjøring vil være lønnsomt.

For øvrig viser VW-sjefen til at de potensielt kan kompensere for prisfall på bruktbiler ved å skru på tjenester som ikke var påslått da bilen var ny.

Med et bredt spekter av ulike avgiftsregimer for biler generelt, og elbiler spesielt, er det litt uvisst om prisen VW ser for seg er gjengs pris ut til sluttbrukeren, eller om vi ville måtte legge til merverdiavgift her i Norge. Elbilene er enn så lenge fritatt for avgiften, mens deler og tilbehør kjøpt i etterkant ikke er det.

Neppe i nåværende modeller

Sannsynligvis dreier ikke planene seg om nåværende generasjon elbiler fra selskapet, som for det meste har varianter av nivå 2-selvkjøring, med feltholder som styrer og adaptiv cruisekontroll. Nivå 3 skal ta egne trafikale valg for deg, mens nivå 4 ikke skal trenge input fra deg.

Nivå 5 er høyeste nivå, og utelukker input fra deg fullstendig - gjerne demonstrert i biler uten ratt og pedaler.

At Volkswagen funderer over å leie ut deler av bilopplevelsen i kjøpte biler er i og for seg ikke nytt. Audi som er del av samme konsern har fra før løsningen «Functions on demand» , som lar brukere skru av og på forskjellige ting så som støtte for Apple CarPlay og de aktive matriselysene som lar deg flombelyse kun deler av veien uten å blende motgående trafikk.

Også Tesla lar deg låse opp

Det er kanskje konkurrent Tesla som har syslet mest med programvarebaserte oppgraderinger til bilene sine. Deres biler har gått gjennom ulike versjoner av førerassistansen Autopilot , som tross navnet ikke er en nivå 4-variant. Bilene har dessuten fått muligheten til begrenset selvkjøring på parkeringsplasser i noen markeder i form av Summon-funksjonen som kan påkalle dem gjennom bilens app.

Hos Tesla kan du kjøpe bilen uten Autopilot og låse opp funksjonaliteten gjennom en oppgradering senere - men når du låser opp gjøres det for resten av bilens levetid, og ikke på abonnementsbasis, slik Volkswagen tenker seg.