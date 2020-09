Nå vil Audi la deg betale for å «låse opp» funksjoner i bilen din

Lanserer «Functions on demand».

Hanne Hattrem

Stein Jarle Olsen 24 Sept 2020 08:06

Audi lanserer nå det de kaller «Functions on demand» i Norge, som betyr at Audi-eiere kan betale for å låse opp det som i praksis er programvare-låste funksjoner i bilen sin lenge etter at bilen ble kjøpt.

I første omgang er det kun enkelte modeller av Audi e-tron som får tilgang til Functions on demand, men flere biler skal komme til etter hvert.

Samme biler, forskjellig programvare

Utviklingen virker å være en del av en trend hvor biler i større og større grad masseproduseres med lik maskinvare, men hvor funksjoner «låses» etter utstyrsnivå og hva kunden er villig til å betale for.

Tesla gjør jo eksempelvis det samme med sin såkalte «Full Self Driving»-løsning – maskinvaren ligger i alle Teslas biler, og så kan man velge å betale for funksjonen enten ved kjøp eller låse den opp i etterkant.

Fra én måned til for alltid

Blant funksjonene som kan låses opp er LED Matrix-lys, såkalt Audi Smartphone Interface (som gir tilgang til Apple Carplay) og parkeringsassistent. Funksjonene kan kjøpes både for en begrenset periode eller for alltid.

– I Norge er det for eksempel gunstig å ha anledning til å oppgradere til LED Matrix-lys i vinterhalvåret. Behovet er ikke like stort på sommeren med lange lyse dager, da er det ideelt å kunne oppgradere denne funksjonen i perioden hvor behovet faktisk er der, sier Audi-direktør Elin Sinervo i importør Harald A. Møller.

For LED Matrix-lys, som blant annet betyr at du i stor grad kan kjøre med fjernlysene på uten å blende bilen foran eller motgående biler, krever Audi 22.375 kroner om du vil ha funksjonen permanent.

Prisene er ellers som følger:

1 måned (test): 14 kroner

1 måned: 300 kroner

6 måneder: 1.538 kroner

1 år: 2.975 kroner

2 år: 5.663 kroner

3 år: 8.028 kroner

4 år: 10.828 kroner

Siden momsfritak for elbiler kun gjelder ved kjøpstidspunktet, er disse prisene inkludert moms. Prisen for LED Matrix er dermed omtrent lik prisen for å kjøpe funksjonen sammen med bilen, som ifølge Audis prislister er 17.830 kroner, men altså pluss moms.

– Naturlig utvikling

Journalist og biltester Øivind Monn-Iversen i Motor sier han i utgangspunktet ser på utviklingen som ganske uproblematisk, all den tid moderne biler i dag i stor grad er rullende datamaskiner.

– At de også blir rullende nettbutikker er bare en naturlig utvikling. Men når vi ser hvilke problemer enkelte produsenter – ikke minst Audis storebror Volkswagen – har med å få all ny programvare på plass, så virker det jo per dags dato mest fornuftig å begrense seg til de funksjonene som er høyst nødvendige. Også ut fra et prinsipielt perspektiv rundt trafikksikkerhet, er vi i ferd med å nå et kritisk antall distraksjoner på skjermer og displayer, som bare avansert stemmestyring og trygg selvkjøring kan redusere, sier Monn-Iversen til Tek.

E-tron-eiere kan finne Functions on demand i myAudi-appen. Løsningen er tilgjengelig nå.