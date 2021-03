Nå er Intels nye prosessorer offisielle

Høyere hastighet, men færre kjerner.

Intel

Torstein Norum Bugge 17 Mar 2021 08:07

Intel har så langt ikke hatt veldig mye spennende å vise til på prosessorfronten i år, og har i stor grad blitt stilt i skyggen for AMD på nesten alle arenaer – inkludert gaming. Nå melder imidlertid Engadget om at selskapet endelig har dratt sløret av 11. generasjon Core-prosessorer, internt kalt « Rocket Lake S».

Ifølge Intel skal prosessorene være opptil 19 prosent raskere enn forrige generasjon, samt ha opptil 50 prosent raskere integrert grafikk.

Samtidig er det en ganske spesiell utvikling vi ser her: Intel satser på færre kjerner, men høyere klokkefrekvens på kjernene som er her. Topprosessoren Intel Core i9–11900K får «bare» 8 kjerner og 16 tråder, mot fjorårets Core i9–10900K som hadde 10 kjerner og 20 tråder. Klokkefrekvensen skal stadig kunne nå 5,3 GHz på én kjerne, eller 4,8 GHz på alle kjernene samtidig.

Sammenligning fra Intel selv for ytelse i gammel og ny generasjon. Intel

Dette høres neppe veldig imponerende ut når fjorårets toppbrikke også kunne nå omtrent disse hastighetene, men det skal ha resultert i høyere ytelse i spill. Dette ønsket om å ta tilbake spilltronen er nok også hovedmotivasjonen bak å fjerne to kjerner, ettersom så mange kjerner sjelden brukes i spill. Siden Intel fortsetter på 14 nm som prosessnode (!) også i år var det nok også helt nødvendig for å få skvist ut mer ytelse av denne nå aldrende teknologien.

Dette er alle de nye prosessorene Intel lanserer:

Intel

Bedre ytelse i videoredigeringsprogrammer

Intel hevder også at de nye prosessorene skal være svært mye raskere på videoredigering, sannsynligvis godt hjulpet av den raskere integrerte grafikken. Toppmodellen skal yte opptil 88 prosent bedre i Adobe-programmer enn forrige generasjon, og 35 prosent bedre enn AMDs Ryzen 9 5900X. Bit deg imidlertid merke i at dette er Intels egne tall, så du bør vente på tredjepartstester, som her fra oss, før du gjør deg opp en mening.

11. generasjon vil også støtte opptil 20 PCIe 4.0-linjer, ha en grunnstøtte for minne med hastighet på opptil 3.200 MHz og kunne gi opptil 20 Gbps over USB 3.2-grensesnittet (2x2). Thunderbolt 4 er også på plass.

De nye prosessorene vil støttes av eksisterende hovedkort med H410, B460 eller Z490-brikkesett dersom disse BIOS-oppdateres på forhånd. Først ut til å motta BIOS-oppdatering blir hovedkortene med det dyreste Z490-brikkesettet. Intel skal også ha planer om å lansere brikkesett med nye funksjoner for bruk på hovedkort i 500-serien.