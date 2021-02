AMD har sluppet Ryzen 5000-serien for bærbare

AMD

Vegar Jansen 26 Jan 2021 18:17

Som det ble kjent under årets heldigitale CES-messe har våre venner i AMD, Intel og Nvidia store planer om å utkonkurrere hverandre i året som kommer – i både grafikk- og prosessorkrefter.

Blant de første på ballen er AMD, som nå akkurat har sluppet Ryzen 5000-serien for bærbare datamaskiner. Dette er i hovedsak prosessorer som er basert på Zen3-arkitekturen, altså den samme som sitter i selskapets meget gode prosessorer for stasjonære PC-er .

Ettersom mange av avsløringene rundt de nye prosessorene skjedde allerede på CES, inneholder ikke lanseringen noen store overraskelser.

AMD

Toppmodellene i den nye generasjonen prosessorer er Ryzen 9 5900HX og Ryzen 9 5980HX, begge med 8 kjerner og 16 tråder. Disse har dobbelt så mye L3-cache og raskere klokkefrekvenser enn forgjengerne i 4000-serien.

HX-modellene kan dessuten overklokkes, om da PC-produsenten stapper den inn i en bærbar med god nok kjøleløsning.

Ellers er de nye prosessorene merket med bokstaven «H» eller «HS». Sistnevnte er ment å klare seg med litt dårligere kjøling, da de har en TDP på 35 watt, mot 45 watt for de rene «H»-modellene.

AMD

AMD er uansett ganske sikre på at de nye modellene skal klare seg godt mot Intel. Konkurrentens sterkeste prosessor for bærbare skal i skrivende stund være Core i9–10980HK , og ifølge AMDs egne målinger har de et anstendig overtak.

Litt gammelt, litt nytt

AMD

For de tynnere bærbare med mindre plass til kjøleløsninger, er vi nede på 15-watts prosessorer. Her har AMD valgt å mikse litt gammelt med det nye, for ikke alle 5000U-modellene er bygd på Zen3-arkitektur.

Ryzen 3 5300U, Ryzen 5 5500U og Ryzen 7 5700U har en litt sprelsk utgave av Zen2 innabords, og har derfor også mindre cache enn sine halvsøsken 5400U, 5600U og 5800U – som da er rene Zen3-modeller.

AMD

Men sett mot forrige generasjon mener AMD likevel at de nye modellene byr på bedre ytelse jevnt over.

Kommer etter hvert

Som typisk er med nye prosessorer for bærbare, er ikke dette noe du selv kan kjøpe inn og stappe i din gamle datamaskin. Her må du pent vente på at PC-produsentene får stappet disse inn i passende modeller, da paret med annen spennende maskinvare.

Ifølge AMD er det en liten skokk av forskjellige modeller på vei fra forskjellige produsenter i vidt forskjellige størrelser og tykkelser – fra tynne og lette til mer «slepbare» i hovedsak ment for spilling.