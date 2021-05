Sony WF-1000XM4 kan være avslørt

Neste generasjon toppmodell på øreproppfronten?

Torstein Norum Bugge 11 Mai 2021 15:12

Sony har levert gode propper i flere år nå, i sin WF-serie – og ifølge The Walkman Blog er nå neste generasjon av denne serien lekket. WF-1000XM4 ser ut til å bli navnet på proppene, som ikke er veldig overraskende i og med at forgjengeren het WF-1000XM3 .

Proppene ble delvis lekket tidligere i år også , men de nye bildene viser mye mer og er mye mer detaljerte og troverdige. Designet ser ikke ut til å endre seg veldig mye fra forgjengeren, men det er en tydelig designdetalj på toppen: en bronsefarget utstikker. Dette skal være en ekstra sterk bluetooth-sender, ifølge kilden. Proppene ser også ut til å være noe krympet fra tidligere.

Designet ser ellers ut til å være gjort i sort, matt plast, med avrundede kanter og en tydelig Sony-logo på siden. Kontaktpunktene for lading er på undersiden, og dermed gjemt når proppene er i bruk.

Slik ser proppene ut til å bli seende ut. The Walkman Blog

Ser ut til å få hurtiglading

Apropos lading: kilden hevder også at proppene vil få ganske mye raskere lading enn forgjengeren. Bilder av etuiet til proppene viser nemlig skriften på undersiden, og der kan man tydelig se at det står skrevet «5V = 140mA». Dette opp fra 120mA på dagens propper, hvilket kan bety at det vil ta en god del mindre tid å lade disse proppene enn det vi er vant med. Det kan også se ut til at etuiet vil støtte trådløs lading, via en spesiallaget dock (se bilde under):

Det skal også være støtte for Hi-Res-lyd og LDAC, og det sies at de skal holde for seks timer spilletid med sistnevnte musikkvalitet. Det blir sannsynligvis touch-kontroller på toppen for styring av proppene.

Så langt har vi ingen konkrete spesifikasjoner på drivere eller andre endringer fra dagens generasjon propper, men lekkeren hevder også at proppene vil lanseres tidlig i juni. Så vi trenger neppe å vente lenge.