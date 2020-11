Lanserer nettbutikk for brukte iPhoner

Sammenligner seg med bruktmarkeder som Finn.no – men selger med garanti.

Swappie

Torstein Norum Bugge 3 Nov 2020 16:49

Det er mange måter å kjøpe seg ny smarttelefon på, og den vanligste er nok å handle via butikk på «vanlig» måte. Også har du selvsagt bruktmarkedet, eksempelvis Finn.no, der du kan kjøpe billigere men også ta en større risiko, om du er åpen for det.

Nå melder imidlertid en ny konkurrent seg inn i det norske markedet – finske Swappie ønsker å stjele kunder fra såvel elektronikkjedende som de eksisterende bruktmobilformidlerne.

Selskapet baserer seg på å kjøpe inn brukte og skadede iPhone-enheter, som de deretter reparerer, feiltester og selger på nytt med 12 måneders garanti. Sami Marttinen, administrerende direktør i Swappie, mener dette gir både dem og forbrukerne en fordel:

Sami Marttinen, CEO og gründer i Swappie. Swappie

– Kjøper du en brukt iPhone fra en tilfeldig markedsplass, er det mye som kan gå galt, og ingen ser ut til å være ansvarlig. I Swappie kontrollerer vi hele verdikjeden, og vi utfører en grundig 52-stegs teknisk test før en iPhone legges ut for salg, sier Marttinen.

Nøyaktig hva disse 52 stegene innebærer vet vi ikke, men ut i fra tidligere erfaringer med reparasjonssaker her på Tek er det nok rutinesjekker av at ulike deler fungerer som de skal. Eksempelvis testing av batterikapasitet eller døde piksler på skjermen.

Marttinen sier at alle feil som oppdages vil utbedres, slik at telefonene som selges fremstår mer eller mindre som da de var nye. Det skilles likevel mellom kvaliteten på ulike mobiler på nettsiden deres, som du kan se under:

Skjermdump fra Swappies nettside. Swappie

Du kan altså kjøpe mobiler i fem ulike kategorier: Slitt, Akseptabel, Bra, Veldig Bra og Som ny. Kun den siste kategorien garanterer at telefonen er fullstendig fri for riper og bruksmerker, mens resten har ulike grader av slitasje. Prisen følger naturligvis standarden, og i eksempelet over varierer den mellom 3.369 kroner for en iPhone 8 i «akseptabel» tilstand og 4.419 kroner for den samme telefonen «som ny».

For ordens skyld koster en iPhone 8 i skrivende stund minst 6.190 kroner ny, ifølge Prisjakt.no.

I Finland kan man sågar sende inn egne iPhoner for å få dem fikset, men dette blir foreløpig ikke mulig her i Norge får vi opplyst. Swappie garanterer for øvrig at alle iPhoner kjøpt fra dem leveres med minst 80 prosent batterikapasitet, så du får ikke en telefon med utslitt batteri selv om den er brukt.

Mener de bidrar til gjenbruk og bærekraft

Det er mange ting som kan byttes ut på innsiden av en iPhone. Her fra en tidligere sak her på Tek.no der undertegnede reparerte en iPhone 6. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Foruten å selge billigere mobiler med fortjeneste løfter Swappie selvsagt også frem miljøaspektet ved det hele. De mener at de bidrar til gjenbruk og bærekraft, og at det at nordmenn er opptatt av dette vil bidra til at de vil lykkes her til lands. Swappie melder om at de så langt har hatt over 200.000 kunder i Norden, og håper nordmenn ønsker å øke dette tallet.

– Vi vet at nordmenn er opptatt av miljøet generelt og gjenbruk spesielt, sier Marttinen.

Han peker på at dersom du kjøper bruktmobil, så utvider du livstiden til produktet og sørger indirekte for at kjemikaliebruken går ned og utslippene fra mobilproduksjonen går ned.

Ifølge Swappie blir dessuten mindre enn én prosent av telefoner resirkulert, og viser til undersøkelser som viser at energien som må til for å produsere én ny smarttelefon tilsvarer energien en slik telefon bruker over ti års bruk.

Restarters Norway: – Positivt, men håper de oppretter verksted i Norge

Ifølge Restarters Norway, som organiserer fiksefestivaler og jobber for mer reparasjon og gjenbruk av elektronikk, er tallene Swappie opererer med mer eller mindre korrekte. Anine Dedekam Moldskred, prosjektleder i Restarters Norway, sier at de støtter alle tiltak som fremmer reparasjon og ombruk.

Anine Dedekam Moldskred, prosjektleder i Restarters Norway. Restarters Norway

Hun påpeker imidlertid at det ikke er veldig heldig at alle reparasjoner utføres i Helsinki, ettersom dette medfører en del ekstra utslipp i form av transport av mobiler rundt om i Norden. Men legger også til:

– Vi antar vel at de ønsker å etablere et kontor i Norge etterhvert.

Moldskred synes også at dette er positivt for forbrukeren, ettersom Swappie tilbyr større sikkerhet enn andre bruktkjøp tradisjonelt kan:

– Det er positivt at de gir garanti. Det gir en trygghet for kjøper og kan være et reelt alternativ til nykjøp. Vi kjøper selv brukt elektronikk fra slike bedrifter til kontoret vårt og ønsker flere på markedet. Det er også positivt med tilstandsgarantier for de ulike mobilene og at man også selger godt brukte telefoner, sier hun.

Swappie sier selv at de har et mål å normalisere kjøp av brukt forbrukerelektronikk, og ser på ulike andre forretningsidéer for utvidelse. Foreløpig selger selskapet kun iPhoner, så en utvidelse til Android-modeller i fremtiden er vel ikke helt usannsynlig som et første steg.

Marttinen sier at lanseringen i Norge er et viktig skritt for selskapet, og håper nordmenn ønsker å benytte tjenesten fremfor å kjøpe nytt.

– Vi gleder oss til å se nordmenns respons, avslutter han.

Vi opplyser om at Prisjakt.no og Tek.no eies av samme konsern, Schibsted.