– Vil beholde Call of Duty på Playstation

Xbox-sjefen strekker ut en hånd til konkurrenten etter gigaoppkjøp.

Call of Duty: Warzone er nyeste spill ut i CoD-serien.

Tidligere i uken slo nyheten om at Microsoft vil kjøpe utviklerhuset Activision Blizzard ned som en bombe i spillverdenen. Overtagelsen koster Microsoft rekordhøye 600 milliarder kroner, men sikrer også Xbox- og Windows-skaperen kontroll over viktige spillserier som World of Warcraft, Overwatch, Diablo og Call of Duty.

For rivalen Sony har det vært en kjedelig uke, hvor aksjekursen har falt som følge av nyheten og eiere av deres Playstation-konsoller har stilt seg spørsmål om hvorvidt favorittspillene deres fortsatt vil komme ut på konsollen deres.

Nå strekker imidlertid Xbox-sjef Phil Spencer ut en hånd til alle med en Playstation.

Via Twitter bekrefter han at i alle fall Activision-stjernen Call of Duty vil bli å finne på Playstation også i fremtiden.

I tillegg skriver han at de har forsikret Sony om at Microsoft vil respektere alle avtaler som allerede foreligger om utgivelser av Activision Blizzard-spill på Playstation.

Det er imidlertid greit å påpeke at Spencer med uttalelsene ikke utelukker at nye Call of Duty-spill kan få tidseksklusive funksjoner eller eget innhold kun for Xbox/PC.

Noen av spillseriene Activision Blizzard er kjent for.

Flere spill vil bli eksklusive

Etter oppkjøpet har det blitt spekulert rundt hvilke spill fra Activision Blizzard Microsoft vil gjøre Xbox- og Windows-eksklusive.

Da Microsoft kjøpte Zenimax Media tilbake i 2020 lovet de at spillene som allerede var tilgjengelige på flere plattformer ville fortsette å være det, og ikke bli eksklusive hos seg, men sa samtidig at de planla fremtidige spill som kun vil bli laget for Microsofts plattformer.

Kort tid senere slapp de nyheten om at det neste planlagte storspillet fra Zenimax Media-eide Bethesda, Starfield, ville bli eksklusivt for Xbox og PC. Det er også sannsynlig at neste The Elder Scrolls-spill – altså etterfølgeren til Skyrim – blir konsolleksklusivt for Xbox.

Allerede da oppkjøpet ble kjent bekreftet Microsoft at de ville gjøre så mange Activision Blizzard-spill som mulig tilgjengelig for sine Game Pass-abonnenter.

Gamepass er en abonnementstjeneste som gir tilgang til alle spill fra Microsofts egne studioer for en månedssum, i skrivende stund 125 kroner, enten via PC eller Xbox.

