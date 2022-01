Microsoft kjøper Activision Blizzard for 600 milliarder kroner

Sikrer seg Diablo, COD og WoW for Xbox og PC.

Noen av spillseriene Activision Blizzard er kjent for.

Microsoft varsler tirsdag ettermiddag at de har kjøpt Activision Blizzard for den svimlende summen 68,7 milliarder dollar, eller rett i overkant av 600 milliarder kroner.

Spillutgiveren står bak kjente serier som Diablo, World of Warcraft, Overwatch, Warcraft, Call of Duty og Starcraft. Titler som nå trolig først og fremst bli å se på Microsofts Xbox-konsoller og Windows-PC.

Oppkjøpet er Microsofts største noensinne, og de skriver i en pressemelding at de etter oppkjøpet vil være verdens tredje største spillutgiver, kun slått av Tencent og Sony.

WoW, Diablo, Overwatch og Heartstone er blant spillene Microsoft sikrer seg kontroll over.

Kommer til Xbox og PC

Microsoft forteller at de planlegger å hente så mange av spillseriene fra Activision og Blizzard til sin egen Gamepass-tjeneste etter at oppkjøpet er gjennomført.

Gamepass er en abonnementstjeneste som gir tilgang til alle spill fra Microsofts egne studioer for en månedssum, i skrivende stund 125 kroner, enten via PC eller Xbox-konsollene.

Microsoft forteller at de har over 25 millioner abonnenter til tjenesten.

World of Warcraft.

Vil ledes av trakasseringsanklaget sjef

Den siste tiden har Activision Blizzard vært under sterkt press fra fans, samarbeidspartnere og investorer. Ansatte har varslet om trakassering og at selskapet har en kultur for dette som det ikke virker å bli tatt tak i.

Anklagene går dessuten helt til topps i selskapet, der sjef Bobby Kotick selv har vært gjenstand for konkrete anklager om upassende oppførsel mot ansatte.

Han skal blant annet ha truet med å drepe en av sine assistenter. Han skal også ha presset på for å få lagt bort overgrepsanklager mot en sjef i et annet Activision-studio.

Over 40 ansatte skal ha sluttet i Activision Blizzard siden i fjor sommer. Wall Street Journal skriver at selskapet skal ha mottatt over 700 skriftlige klager.

I fjor sommer ble de også saksøkt av delstaten California for elendige arbeidsforhold for de ansatte. I papirene som dannet grunnlaget for søksmålet kunne vi blant annet lese hvordan mannlige ansatte skal ha skjøvet arbeid over på sine kvinnelige kollegaer, tullet om voldtekter og snakket nedsettende om kvinner. Kvinnelige ansatte skal også ved flere anledninger ha blitt nektet forfremmelser, til tross for at de kunne vise til bedre resultater enn sine mannlige konkurrenter.

En leder som ble satt inn for å rydde opp i den giftige kulturen valgte på tampen av fjoråret å trekke seg fra stillingen. Det skjedde etter få måneder, og etter at det blant annet ble oppdaget at hun fikk mindre betalt enn andre med sammenlignbart ansvar og tidligere meritter.

Til tross for protester fra ansatte, etterforskning fra delstaten og press fra investorer ga styret i Activision Blizzard fornyet tillit til Kotick i november i fjor. Han vil også, i alle fall inntil videre, fortsette å lede Activision Blizzard, bekrefter Microsoft.

– Forventer verdighet og respekt

Call of Duty er en av spillseriene Microsoft nå vil slå kloa i.

Om anklagene uttaler Microsoft Xbox-sjef Phil Spencer følgende:

– Vi tror kreativ suksess og autonomi går hånd i hånd med å behandle hver person med verdighet og respekt. Vi forventer at alle team, og alle ledere, følger dette engasjementet. Vi ser frem til å utvide kulturen vår for proaktiv inkludering til de flotte teamene på tvers av Activision Blizzard.»

Da de mange anklagene om arbeidsforholdene i Activision Blizzard ble kjent varslet Spencer at Xbox-ledelsen ville vurdere samarbeidet med selskapet og gjøre justeringer.

Nå blir Spencer altså etter alt å dømme Koticks overordnede.

Et nytt spill er under utvikling i Diablo-serien. Nå spørs det om spillet dukker opp op andre plattformer enn Xbox og PC.

Kjøpte Zenimax Media i 2020

Activision Blizzard er ikke det første store spilloppkjøpet Microsoft har gjort de siste årene. Høsten 2020 kjøpte de om Zenimax Media, mest kjent for The Elder Scrolls og Fallout-serien, for 7,5 milliarder dollar.

Den gangen lovte de at spillene som allerede var tilgjengelig på flere plattformer ville fortsette å være det, og ikke bli eksklusive på Game Pass, men sa samtidig at de planla fremtidige spill som trolig ville bare bli laget for Microsofts plattformer. Noe lignende har de ikke uttalt i forbindelse med Activision Blizzard-oppkjøpet.

Microsoft håper å få gjennomført oppkjøpet av Activision Blizzard innen slutten av finansåret 2023, som altså betyr på vårparten neste år. Overtagelsen er avhengig av å bli godkjent av reguleringsmyndigheter i områdene Activision Blizzard er etablert i i dag.

