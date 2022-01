Sniktitt Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung slipper «remikset» Galaxy S21

Vi har prøvd Galaxy S21 FE.

Fjorårets Galaxy S20 FE var en relativt stor oppgradering sammenliknet med sine samtidige S20-varianter. Nå har S21 FE (endelig) kommet - blir den like god?

Samsung slipper omsider Galaxy S21 FE, etter mye omtale på ryktebørsen, og vi har fått en liten sniktitt på mobilen.

Telefonen er et litt annerledes og så vidt rimeligere tilskudd i S21-serien, og hvis spekulasjonene stemte skulle den egentlig vært blant oss allerede på høstparten i fjor. Men påstanden på ryktebørsen var at pågående brikkemangel og uventet stort behov for maskinvare i brettemobilen Galaxy Z Flip 3 til sammen betød utsettelser for denne mer tradisjonelle telefonen.

Den har en del av de samme ulikhetene mot «originalene» som gjorde fjorårets S20 FE 5G svært spennende. Blant annet annerledes og litt kraftigere maskinvare under panseret. Rett og slett litt annet fokus - men også en ganske høy pris til rundt 8200 kroner.

Heldigvis for S21 FE er den litt ulik alle slektningene sine.

Spesifikasjoner: Samsung Galaxy S21 FE 5G Pris: Fra 8200 kroner Størrelse Dimensjoner: 15,57 x 7,45 x 0,79 centimeter Vekt: 177 gram Skjerm: 6,4 tommer, 2400 x 1080 piksler, OLED, 120 Hz, Gorilla Glass Victus, HDR10+ Maskinvare Prosessor: Snapdragon 888 5G RAM og lagring: 6 eller 8 GB RAM, 128 eller 256 GB lagring, UFS3.1 Kamera Hovedkamera: 12 MP, f/1.8, Dual Pixel, OIS Ultravidvinkel: 12 MP, f/2.2 Telekamera: 8 MP Frontkamera: 32 MP, f/2.2 Annet Batteristørrelse: 4500 mAh Lading: 25 watt kablet (lader medfølger ikke), 15 watt trådløs (Qi), trådløs vennelading Stereohøyttalere Vannavstøtende (IP68) Mer +

Ser annerledes ut

Med en prislapp rundt 1700 kroner over der du finner dagens Galaxy S21, og en liten hundrelapp rimeligere enn Galaxy S21+, er det greit å ta en titt på de synligste forskjellene først. Vi snakker om en telefon med 6,4-tommers skjerm - det legger seg pent midt mellom de to modellene, der vanlig S21 har 6,2 tommer og S21+ har 6,7 tommer. Størrelsesmessig sparer vi ikke mye sammenliknet med plussmodellen - en dryg millimeter i bredde gjør dette til en telefon som fortsatt ikke er blant de største, men ei heller særlig kompakt.

Designmessig får du et litt mer plastaktig design her - som i og for seg er litt «ærligere» når baksiden faktisk er i plast. Billigste S21 har også plast på baksiden, men ser ut som sine to storebrødre, som har bakside i glass. Men her er jo også et lite ankepunkt - for en hundrelapp opp får du S21+ med større skjerm og bakside i glass.

Men designen fremstår like fullt som litt enklere og dermed kanskje litt vanskeligere å mene sterkt om enn S21-seriens litt «smykkete» utseende. Fargemessig er det en olivenfarge som skiller seg mest mest ut blant telefoner flest, mens en lilla variant minner om det vi har sett i Galaxy A-serien og S21-serien tidligere.

Det var de synlige forskjellene - den rent praktisk viktigste forskjellen gjenstår.

Dette er de fire fargene Samsung har lansert S21 FE i. Grafitt, hvitt, oliven og lavendel. Sistnevnte har vi sett i Galaxy A-serien før.

Inni er de ulike

De siste årene har Samsung valgt å bruke sine egne prosessorer i mobiler de selger i Korea og Europa, mens USA har fått telefoner utstyrt med Qualcomms Snapdragon-prosessorer. Unntakene har vært spesialmodeller, enkelte billigere modeller og fjorårets FE-telefon. Uten å gå tungt inn på det tekniske i det; nest siste generasjon prosessorer fra Samsung leverte skuffende på ytelse, batteriforbruk og varmeutvikling sammenliknet med maskinvaren som havnet i de amerikanske modellene. Det ga seg også utslag i praktisk ytelse med litt «bakglatte ski» i menyene som stoppet og harket litt nå og da.

Det var nettopp en av de tingene som gjorde Galaxy S20 FE 5G til et så utmerket valg. Den hadde prosessoren fra de vesentlig bedre mottatte amrikanske S20-modellene. Frem til nå har du måttet kjøpe brettemobil fra Samsung for å få samme prosessor som i de amerikanske S21-modellene her på berget, men nå endrer altså det seg. Det er en Qualcomm Snapdragon 888 5G som står i denne telefonen.

S21 FE 5G er en smal telefon med aluminiumsramme rundt.

Rent praktisk har ytelsesgapet minket betraktelig i denne siste generasjonen utstyr - såpass at da GSMArena sammenliknet S21-modeller fra Europa og USA i fjor fant de nær identisk batteritid ved normal bruk. De påpeker dog at Exynos-modellen bruker mer strøm på bånn pinne.

Der S21 FE 5G har mulige fordeler på prosessorfronten kommer inngangsmodellen med ganske lite RAM - faktisk mindre enn begge de to andre S21-modellene vi sammenlikner med. Bare 6 gigabyte starter den med, og det begynner å bli relativt slankt i 2022 - det er greit at vi befinner oss i januar og sånn, men det er ribbefettet som skal lirkes av bilringen. Telefonene kunne gjerne latt være å gå nedover i spesifikasjoner.

Designen er forholdsvis lik de andre S21-modellene, men med litt mindre tydelig skille mellom baksiden og kameraet.

S21 FE virker ved første øyekast å kjøre ørlite grann jevnere og penere enn de andre S21-modellene. Det er den samme gode flyten som er merkbar også på Galaxy Z Flip3 og Galaxy Z Fold3 - telefoner den i stor grad deler maskinvare med, hvis vi ser bort fra bøyeskjermene.

Det er egen «tight flyt» i alt som foregår på skjermen så fort jeg har fått byttet til sveipekontroller. En underlighet er at skjermknapper fortsatt er standard, selv om dette er den første telefonen i Samsungs utvalgt som leveres med Android 12 som standard.

Som vanlig er det tilbud om gratis lagringsplass hos OneDrive.

Der er det forresten verdt å nevne at de nye sikkerhetsfunksjonene, så som varsling om apper som bruker kameraet, er umiddelbart synlige. En liten stund etter at telefonens øyne har vært i bruk henger det et ikon øverst til høyre på skjermen. Når det aktiveres forteller telefonen hvilken app som brukte kameraet. Praktisk.

Skjermen virker ikke å stå visuelt tilbake for hovedmodellene, selv om den har lavere oppløsning.

En forskjell som er stor på papiret, men virker å være mindre i praksis - er zoomfunksjonen på kameraet. De to enkleste S21-modellene har et zoomkamera med voldsom oppløsning og liten optisk zoomfaktor. I praksis zoomer de ved å ta svært detaljerte bilder. Denne telefonen har et lavoppløst kamera, men 3x optisk zoomfaktor. Det ser ut til å gi helt ok resultater det også, tross forskjellene.

Et lite ikon oppe til høyre varsler at kameraet er i bruk. Dette er del av Android 12 og EMUI 4 som denne telefonen leveres med, mens resten av Samsung-telefonene så langt må oppdateres til.

Vanskelig å velge

I sum er det litt vanskelig å si hvilken S21-modell du bør velge. Iallfall før vi har tilbrakt litt mer tid med den nye S21 FE-modellen.

Men utgangspunktet er at du får en litt kvassere dagligytelse, men en som koster ganske mye mer penger. I tillegg er jeg litt usikker på hvor fremtidssikker en telefon med 6 gigabyte RAM er i dag, når alt annet av toppmodeller har vesentlig mer. Det skal sies at du fortsatt får kjøpt rimeligere modeller med to til fire gigabyte RAM, så programvare bør virke med denne spesifikasjonen i lang tid fremover.

En annen viktig betraktning er uansett denne; Samsung garanterer tre store oppdateringer i tillegg til sikkerhetsoppdateringer for telefonene sine. S21 FE 5G slippes med Android 12 - en versjon de andre S21-modellene måtte oppgraderes til. Den slippes også ett år etter dem, og det antyder at telefonen bør kunne leve videre en stund også etter at hovedmodellene ikke får flere oppdateringer.

Samtidig er det vanskelig å spå om akkurat dette. Enkelte mener også at fire år med oppdateringer er for tynt, og vi har sett tilfeller av oppdateringer etter at støtten opprinnelig ble borte.

Dette er etter alt å dømme en lynrask S21-modell med mye til felles med folde-Galaxyene som selges her på berget. Og det er slett ikke så dumt i seg selv.

Men prisen er høy, og vær dessuten obs på at S21-serien nå er ett år gammel. Selv om vi har et par underlige teknologiår bak oss går det neppe fryktelig lang tid før S22-serien melder sin ankomst - de foreløpig siste ryktene sier 9. februar.

