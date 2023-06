Reddit truer med å fjerne moderatorer

Og på den måten ende den pågående streiken.

Reddit-brukere streiker ved å gjøre sine subredditer utilgjengelige for omverdenen. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det pågår en langvarig streik på Reddit, som har gjort en rekke svært populære subredditer utilgjengelig. Dette er naturligvis ugunstig for plattformen, som nå hevder de vil kunne kvitte seg med moderatorene Krysse av Bytt moderatoreneReddit er i størst mulig grad driftet på frivillighet. Hver enkelt subreddit - eller gruppe - er moderert av frivillige moderatorer, som står ansvarlig for alt innholdet i deres respektive grupper. Det er også disse som kan ta valget om å stenge ned - eller gjøre privat, som i dette tilfellet - subredditene de er ansvarlig for. – som i praksis er dem som styrer streiken.

Da Reddit valgte å skulle ta betalt for API-kall Krysse av Bytt API-kallAPI (Application Programming Interface) er programvare som sørger for at ulike systemer kan kommunisere med hverandre. For eksempel vil API gjøre at man kan implementere Google Maps' informasjon på egne nettsider, uten den faktiske koden som drifter Google Maps., som er et system som sømløst lar apper vise innhold fra hverandre, bestemte en rekke moderatorer for populære grupper på Reddit seg for å gå ut i streik.

Måten dette ble gjort på var å sette gruppene de var ansvarlige for til «privat». Dermed ble det helt umulig for andre å se innholdet i gruppene, som til daglig frekventeres av millioner brukere.

Dette skulle egentlig kun var i 48 timer, men flere valgte å forlenge streiken ettersom Reddit tilsynelatende ikke rikket på kravene. Men selv om Reddit-sjef Steve Huffman lot til å ta det hele med knusende ro, har Reddit i etterkant gjort det tydelig at de kan komme til å straffe moderatorer som fortsetter å streike.

– Vi har retningslinjer og prosesser på plass som tar for seg inaktiv moderering, står det i en post fra Reddit, gjengitt på Twitter.

– Når regler som disse brytes, fjerner vi mods i strid med moderatorens atferdskodeks Krysse av Bytt moderatorens atferdskodeksDet heter «Moderators Code of Conduct» på engelsk, og er et sett med regler alle moderatorer må forholde seg til på Reddit..

Sendte brev til streikende moderatorer

En rekke moderatorer for de mest populære subredditene mottok nylig en melding fra Reddit om å sørge for å åpne deres subredditer igjen, som av mange – inkludert The Verge – tolkes som en trussel:

«Hvis det er moderatorer her som er villige til å jobbe for å gjenåpne dette fellesskapet, er vi villige til å samarbeide med deg for å behandle en Top Mod Removal-forespørsel eller omorganisere moderator-teamet for å oppnå dette målet hvis moderatorer høyere opp på listen hindrer gjenåpning. Vi vil håndtere denne forespørselen og eventuelle gjengjeldelsesforsøk her i denne moderatormail-kjeden umiddelbart.

Målet vårt er å jobbe med det eksisterende moderatorteamet for å finne en vei videre og sørge for at subredditen din blir gjort tilgjengelig for fellesskapet som er hjemme her. Hvis du ikke er i stand til eller villig til å gjenåpne og vedlikeholde fellesskapet, vennligst gi oss beskjed.»

Til The Verge skal talsperson for Reddit, Tim Rathschmidt ha uttalt at de ikke har truet noen.

– Det er ikke slik vi opererer. Å presse folk er ikke vårt mål. Vi kommuniserer forventninger og hvordan ting fungerer. Redditors vil reddite og moderatorer vil moderere. Vi vil at moderatorer som ønsker å moderere skal kunne gjøre det.

I en fersk Reddit-post har en rekke brukere likevel uttalt seg svært kritisk om det de oppfatter som truende fremtoning fra selskapet.

– Disse truslene mot selve personene som er ansvarlige for å opprettholde Reddits fellesskap kan ikke ignoreres ... Vi er skuffet over at Reddit har tydd til trusler og igjen går tilbake på deres ord.

Noen har åpnet, men nekter å vise ordentlig innhold

Da streiken startet skal det ha vært godt over 8000 subredditer som stengte ned. Og selv om mange har åpnet siden streiken startet i begynnelsen av forrige uke, gjenstår det fortsatt nesten 4000 streikende subredditer i skrivende stund.

Blant dem som har åpnet igjen er de svært populære subredditene r/pics, r/gifs, og r/aww. Men disse har avholdt en avstemming og latt egne brukere selv avgjøre hvordan de skal forholde seg til streiken videre.

Resultatet er at det ikke tillates annet innhold på subredditen enn det som handler om verten John Oliver fra Last Week Tonight. Hvilket i praksis gjør at de kan fortsette streiken, men i en annen form. Uten at Reddit kan kaste ut moderatorene deres.

