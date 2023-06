Reddit-grupper planlegger å forlenge streiken

På ubegrenset tid.

Reddit-brukere streiker ved å gjøre sine subredditer utilgjengelige for omverdenen. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Mandag denne uken ble en rekke subreddit Krysse av Bytt subredditEn subreddit er grupper, eller små samfunn på Reddit. Disse modereres av vanlige Redditbrukere.-grupper gjort private, som et ledd i en 48-timers streik. Nå varsler flere grupper, som har millioner av brukere tilknyttet seg, at de vil fortsette streiken på ubestemt tid.

Streiken pågår på bakgrunn av Reddits avgjørelse om å ta betalt for API-kall Krysse av Bytt API-kallAPI (Application Programming Interface) er programvare som sørger for at ulike systemer kan kommunisere med hverandre. For eksempel vil API gjøre at man kan implementere Google Maps' informasjon på egne nettsider, uten den faktiske koden som drifter Google Maps.. Dette er når tredjepartsapper ber om en kobling mellom deres egen app og i dette tilfellet Reddit. En rekke tredjepartsapper har annonsert at de ikke vil ha råd til å betale, og at Reddit derfor vil bli utilgjengelig.

Det ble derfor annonsert en 48-timersstreik, hvor moderatorer gjorde deres respektive subredditer private og dermed i praksis utilgjengelig. Dette skal derimot ikke ha hatt ønsket effekt.

– Reddit har beveget seg mikroskopisk, skriver brukeren u/SpicyThunder335, som er moderator for r/ModCoord.

Som en konsekvens vil en rekke grupper fortsette streiken på ubestemt tid.

Straffer de små når de vil ta de store

Det uttalte formålet med endringen var i utgangspunktet å unngå at språkmodeller, slik som dem fra Google eller OpenAI, skulle kunne trene modellene sine på Reddits innhold. Som tross alt er av en betydelig størrelse av offentlig tilgjengelige innlegg. De nye endringene skal følgelig ha vært for å beskytte den dataen Reddit sitter på.

– Reddit-massen av data er virkelig verdifull, skal Reddit-sjef og grunnlegger Steve Hoffman ha uttalt til New York Times, gjengitt av The Verge.

Regelendringen påvirker derimot flere enn de virkelig store, blant disse appen Apollo Krysse av Bytt ApolloApollo brukes av en rekke Reddit-brukere. Det er en app som i praksis viser alt Reddit-innholdet, på en måte som fremstår mer praktisk og håndterbart enn Reddits egen plattform. , som er en av tredjepartsappene flittig anvendt på Reddit. Apollo har opplyst at regelendringen vil føre til at de ikke lenger vil kunne gjøre API-kall, og dermed i praksis slutte å fungere.

Appen gjør rundt syv milliarder API-kall hver måned, og har regnet ut at de må betale 20 millioner dollar i året for tilgang til Reddits API.

Angivelig skal Reddit selv ha regnet ut pris for API-kall, basert på hvor mange API-kall som blir utført. Men dette skal være målinger basert på apper som gjør færrest API-kall, og således ikke realistisk for Apollo.

Reddit-sjef hevder «det vil passere»

– Det er mye støy med denne. Blant det mest støyende vi har sett, skriver Huffman om streiken i et internt notat som The Verge har fått tilgang til.

– Som alle eksplosjoner på Reddit, vil også denne passere.

I det lekkede notatet skriver han at han, til tross for støyen streiken bærer med seg, forventer at den vil være over innen onsdag [som i skrivende stund var i går, journ.anm].

Han oppfordret samtidig alle til å forholde seg rolig, og forklarte at de var i dialog med andre apper om videre drift - selv om han vedkjente at blant annet Apollo ville komme til å stenge ned.

