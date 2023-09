EU: mobiltelefoner skal tåle å falle i bakken

Kamera Aase Marie Lund Evensen, Miljødirektoratet.

Torsdag forrige uke ble det klart, EU skal kreve at mobile enheter skal tåle mer, og leve lenger. Dermed tvinger de produsentene til å lage mobiltelefoner som tåler litt «behandling».

– Målet med de nye kravene er at mobilene og nettbrettene våre skal få lengre levetid og bli lettere å reparere, uttaler Anne-Marie Vikla, avdelingsdirektør i miljøgift- og tilsynsavdelingen i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Hvis det blir bestemt at dette også vil gjelde EØS, kommer de samme kravene til å også gjelde i Norge. Kravene vil gjelde for mobiltelefoner og nettbrett som produseres fra 20. juni 2025.

Les også Nå er trenden mobiler som kan repareres

Dette er kravene

Kravene EU skal ha blitt enige om gjelder for mobiltelefoner og nettbrett, og er tenkt å gjøre dem mer bærekraftig enn nåværende mobiløkonomi.

– I dag tvinges vi ofte til å kjøpe ny telefon hvis en liten del blir ødelagt, noe som får stor negativ påvirkning på klima og miljø, uttaler Vikla.

Kravene EU har blitt enige om skal ifølge Miljødirektoretat:

gjøre produktene mer energieffektive og holdbare slik at energibruken og den totale klima- og miljøbelastningen minimeres

gjøre at forbrukere enkelt kan reparere, oppgradere og vedlikeholde produktene, slik at de får lengre levetid og avfallsmengdene reduseres

gjøre at produktene kan ombrukes og materialgjenvinnes slik at ressursene i produktet utnyttes lengst mulig og om igjen

I tillegg opplyser de at det også stilles følgende informasjonskrav til produsenter og importører:

informere om minimum batterilevetid

informere om hvor mye av produktet som er mulig å ombruke eller materialgjenvinne og hvor mye av produktet som er materialgjenvunnet

ha brukermanualer tilgjengelige på en åpen nettside

I tillegg vil det stilles en rekke krav til produktet, blant annet:

tilgang på reservedeler, som batteri, og maksimal leveringstid for reservedeler

tilgang til informasjon om reparasjon, vedlikehold og pris på reservedeler

muligheter for demontering ved bytte av deler, inkludert batteribytte

tålegrense for utilsiktet fall (45 ganger), tålegrense for støv og vannsprut og batterilevetid

informasjon for demontering for materialgjenvinning

En rekke nye tiltak for å fremme bærekraft

Miljødirektoratet trekker frem at det er ønsket at flere produkter få lenger levetid enn i dag, og viser til flere tiltak som vil gjøre det enklere å stille krav til produsenter og importører. Et av disse er Europakommisjonens forslag til ny økodesignforordning, som vil erstatte dagens økodesigndirektiv.

– [Økodesignforordningen] vil gjøre det mulig å stille strengere krav til at produkter skal være miljømessig bærekraftige og være designet for en sirkulær økonomi, forklarer Vikla.

– På sikt vil dette kunne gjelde veldig mange produkter. Flere produkter skal kunne brukes lenger, repareres enklere, ombrukes og materialgjenvinnes.

Mer om EUMiljødirektoratetBærekraftMobiltelefonSmarttelefonNettbrett