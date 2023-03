Nå er trenden mobiler som kan repareres

Både Nokia og Samsung satser.

Nokia viste frem sin G22 sammen med iFixits representanter som villig viste oss hvor enkelt det var å bytte deler. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Barcelona / Tek.no: iFixit er et nettsted som har spesialisert seg på å ta fra hverandre mobiler for å finne ut hvor enkle de er å reparere. Frem til for kort tid siden var de nok mest interessante for entusiaster og nerder.

Men nå ligger iFixit og tjenestene derfra an til å nå et langt større publikum. For etter flere omganger i rettsvesenet i flere land, går nå retten til å reparere sine egne produkter sin seiersgang.

Og giganter som Samsung, Google og Apple er med på trenden, selv om det kanskje er litt motvillig. Nå har også Nokia blitt med.

Nokia G22 er bygget i plast og har nokså enkle, men helt brukbare spesifikasjoner. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Designet for reparasjoner

Under mobilmessen Mobile World Congress i Barcelona var G22 den viktigste nylanserte Nokia-mobilen. Og på overflaten er den ikke så veldig annerledes enn Nokia-telefoner flest. Vi snakker om en telefon til drygt et par tusenlapper, med et helt brukbart, men nokså forglemmelig, sett spesifikasjoner.

Beskrivelsen og spesifikasjonene gjør den til dusinvare. En av mange hundre liknende modeller som henger i den rimelige enden av mobilhylla på Elkjøp eller i billigkurven på Clas Ohlson. Ingenting galt med det - det er mer enn nok mobil for mange. Men unikt er det ikke.

Ikke før vi hører om superkraften til Nokia G22. Den er nemlig laget for å kunne demonteres til sine enkelte faktorer på bare et par minutter. Bytte av skjerm eller batteri på telefonen er fort gjort, og hele telefonen er designet for det.

Tabell: Reparerbare mot «vanlige» telefoner Under ser du en tabell der jeg har satt opp hva du får i to kjente reparerbare modeller mot to ekstremt gode lavprismodeller. En kjapp gjennomgang viser at de reparerbare sliter i sammenlikningen. Nothing Phone (1) er antakelig fjorårets beste mobilkompromiss. For under 5.000 kroner får du en relativt velutstyrt telefon der du vanskelig vil merke forskjell til toppmodellene. OnePlus 2 CE Lite er en av OnePlus’ billigste modeller, men den kommer fortsatt med et ålreit hovedkamera og ganske rask innmat fra kjente merkevarer. En ting som viser seg med Nokia G22 er at HMD har valgt noen av de aller billigste komponentene over hele linjen. Det står litt bedre til hos Fairphone, men så koster den og tre ganger mer. Spesifikasjonsmessig er OnePlusen vi har valgt tilsvarende eller bedre enn Fairphonen på alle andre punkter enn prosessoren. En telefon er mer enn sine spesifikasjoner, men skal vi sammenlikne rene kostnader og hva du får - betaler du mye mer enn spesifikasjonsarket tilsier for Fairphone. Nokia G22 skraper bunn på nær sagt alt, med 4 GB RAM vil det knirke godt under selv ganske enkle apper, og prosessoren fra Unisoc møter du nok ikke i andre telefoner du kan kjøpe på Elkjøp. OnePlusen koster 600 kroner mer, men er antakelig flere ganger raskere i bruk. For kamera er selve sensorstørrelsen viktig for bildekvaliteten. Her utklasser Nothing resten av gjengen, og selv om vi har anslått brikkestørrelsen for OnePlus basert på pikselstørrelser - er den betydelig større enn Nokias, og på størrelse med Fairphones. Nothingen som koster 1400 kroner mindre enn Fairphone er alene i utvalget med OLED-skjerm, og har ellers komponenter fra en og to hyller opp hele veien sammenliknet med den dyrere telefonen. Mer +

Nokia G22 Fairphone 4 128GB Nothing Phone (1) OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 128GB annonse Pris - 6190 5290 2829 Pris i skrivende stund 2200 kr 6200 kr 4800 kr 2800 kr Tilpasset reparasjon/varig Krysse av Krysse av Bytt Bytt Oppdateringsløp (typisk/varslet) 2-3 år Inntil 7 år (!) 4 år 3 år - - - - Skjerm 6,5", LCD, 90 Hz 6,3", LCD, 60 Hz 6,5", OLED, 120 Hz 6,6", LCD, 120 Hz Prosessor Unisoc T606 Snapdragon 750 Snapdragon 778G+ Snapdragon 695 RAM 4 GB 6 GB 8 GB 6 GB Lagringsplass 64 GB 128 GB 256 GB 128 GB Kamera / sensorstørrelse 50 MP / 1/2,76" 48 MP / 1/2" 50 MP / 1/1,56" 64 MP / 1/2"* Batteri 5050 mAh 3905 mAh 4500 mAh 5000 mAh Vanntålighet Sprutsikker, IP?? Sprutsikker, IP54 Sprutsikker, IP53 Ikke oppgitt Åpne fullskjerm Mer +

Selger deler og verktøy

Det må selvsagt både instrukser, verktøy og deler til for å reparere telefoner. Selv telefoner som er laget for at du skal kunne klare deg selv.

Det er her iFixit kommer inn.

Deres guider og verktøy for mobilreparasjoner blir nå aktivt brukt av mobilprodusenter som Nokia, Samsung og Google. De er ikke der bare «på siden av» mobilindustrien, men siden mange mobilkjøpere bruker av kunnskapen fra iFixit uansett - har mobilindustrien sluttet seg til nettstedet.

Dermed er det en etter hvert fyldig nettbutikk for både reparasjonssett og deler å få tak i på iFixit. Nettstedet har allerede butikker for Galaxy S23-serien i noen land, og Googles Pixel-telefoner.

Apple gjør sin egen greie

Apple gjør som vanlig litt sin egen greie, med et reparasjonssett du kan leie, som sendes rundt i markedene det tilbys. Men like fullt vil nok reparasjonsguider av typen iFixit tilbyr komme nyttig med også der - all den stund noen av selskapets iPhoner er blant de mer kronglete telefonene å reparere.

Alt til sammen peker mot at det nå blir lettere for deg og meg å reparere og bruke telefonene våre lengre. Men det er noen hindringer i veien fortsatt.

For det første er mobiler «levende produkter». Uten internett og apper er de ikke så nyttige, og derfor må de oppdateres hele tiden for å være sikre. Hvor lenge en produsent har planlagt for slike oppdateringer er derfor viktig.

Nokia har for eksempel planlagt med oppdateringer for G22 i bare 2–3 år, etter hva jeg fikk vite på messeområdet. Akkurat hva folk skal med batterier som reservedel for en telefon som nærmer seg utgått på dato etter et par år uansett hadde ikke representanten jeg snakket med noe veldig godt svar på.

Han presiserte imidlertid at dette er et eksperiment og første forsøk fra Nokia, eller HMD som de egentlig heter. I løpet av de kommende par årene kan det hende de lærer mer og gjør endringer.

Delene ligger tilgjengelig for en rekke ulike telefoner på iFixits sider. Men hvor stor kostnad aksepterer folk? Et skjermbytte på G22 er drygt 600 kroner pluss frakt. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ser vi til Samsung er det nesten like vittig at de har en svært lang oppdateringsplan for telefonene. En S23-telefon skal få oppdateringer og fersk sikkerhet i fem år fra sin lansering.

Men der omfatter ikke reservedelene som selges via iFixit batteriet til telefonen. En del svært mange vil få bruk for i et såpass langt perspektiv.

Og det er før vi i det hele tatt tenker på at retten til å reparere for øyeblikket drives hardest av land som Frankrike og USA. For mange av telefonene iFixit tilbyr deler og reparasjonshjelp for, er ikke Norge inkludert.

Samsung samarbeider med iFixit om deler til S23-serien i enkelte land. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Blir det for dyrt?

Det er et spørsmål hvor mye folk er villige til å betale for å reparere en telefon som kanskje har kort levetid igjen. I dag er dette i stor grad en jobb som gjøres billig «på gata», gjerne med uoriginale komponenter av folk som kan et skjermbytte til fingertuppene - og utfører det på særdeles kort tid.

En ny skjerm med verktøysett til Nokia G22 koster 55 euro, eller 610 kroner. Frakt kommer i tillegg. Det er for en telefon med nypris på omtrent 2200 kroner. Hvis den skjermen ryker etter halvannet år, og du er midtveis eller mer enn midtveis i levetiden - hva velger du å gjøre?

Kan hende er batteriet det neste som ryker.

FairPhone har kommet langt, men det er fortsatt betydelig dyrere telefoner enn konkurrentene. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Fairphone startet trenden, men ...

Fra før kjenner vi Fairphone som det eneste selskapet som har satset hardt på repareringsvennlige telefoner. De har på sett og vis gjort det meste riktig - bortsett fra prisingen. Kostnaden for en Fairphone må nesten ses på både som en pengedonasjon til bedre arbeidsvilkår for folkene bak telefonen, og som betaling for en telefon.

Først da gir det mening at en telefon utstyrt som en konkurrent til 3–4 tusenlapper koster over 6.000 kroner.

Men eksperimentering, modning og regulering er bra. En repareringsvennlig telefon til 2200 kroner, som har spesifikasjoner som harmonerer med prisen - og deler til under en tredel av prisen viser at Nokia antakelig nærmer seg fasit.

Selv om det fortsatt finnes spørsmål igjen å besvare.

Kanskje reparerer du din egen knuste skjerm om fire-fem år. Det kan spare både lommeboka og miljøet.